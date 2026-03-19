Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Nvidia CEO'su Jensen Huang: "OpenClaw yeni ChatGPT"

    Uçak bileti almak, e-posta yazmak ya da sunum hazırlamak gibi görevleri kendi başına yapabilen OpenClaw, yapay zekâ dünyasında dengeleri değiştirebilir. Nvidia CEO'su, "OpenClaw yeni ChatGPT" diyor.

    Yapay zekâ alanında yaşanan patlamayı ChatGPT gibi sohbet botları başlatmış olsa da gelecekte bu botların rolü çok daha küçük olacak gibi görünüyor. Nitekim daha şimdiden hem kullanıcıların hem de AI şirketlerinin "AI ajanı" olarak tanımlanan yeni yapay zekâ araçlarında kaymaya başladığını görüyoruz. Sadece kullanıcı sorularını yanıtlamanın ötesine geçip belli başlı görevleri kendi başlarına yapabilen AI ajanların, özellikle önümüzdeki birkaç yılda AI dünyasına yön veren teknoloji olacağı düşünülüyor.

    Uçak bileti satın almak, e-postaları yönetmek ya da günlük programı organize etmek gibi görevleri kullanıcı yerine yerine getirebilen bu ajanlar, özellikle Çin’de çok hızlı bir şekilde yayılmaya başladı. Bu yeni dalganın merkezinde ise son haftalarda adını sıkça duymaya başladığımız OpenClaw yer alıyor. Avusturyalı yazılımcı Peter Steinberger tarafından geliştirilen ve GitHub üzerinden açık kaynak olarak yayımlanan OpenClaw, Çin’de adeta bir fenomene dönüşmüş durumda.

    Tabii Çinli şirketler de bu ilgiyi fırsata çevirmekte gecikmedi. Tencent, Shenzhen’deki merkezinde kurduğu stantlarda tek bir günde bine yakın kullanıcıya OpenClaw kurulumu konusunda yardımcı olurken, Baidu da Pekin’de benzer destek noktaları oluşturdu. Dahası Alibaba Cloud, Tencent Cloud, ByteDance, JD.com ve Baidu gibi dev teknoloji şirketleri kendi OpenClaw entegrasyonlarını ya da türevlerini geliştirmeye başlamış durumda.

    OpenClaw'un başta Çin olmak üzere tüm dünyada yarattığı bu etki, Nvidia CEO'su Jensen Huang'in de gözünden kaçmadı. Nvidia'nın OpenClaw üzerine kurduğu NemoClaw'u bu hafta GTC 2026 etkinliğinde tanıtan Huang, “OpenClaw kesinlikle bir sonraki ChatGPT” diyerek dikkat çekici bir açıklamaya imza attı.

    Huang, şirketlerin şimdiden bir “OpenClaw stratejisi” geliştirmesi gerektiğini söylüyor. Huang'in bu görüşü, piyasalarda da karşılık bulmuş gibi görünüyor. Nitekim bu açıklamanın hem ardından Hong Kong borsasında MiniMax ve Zhipu hisselerinde kayda değer yükselişler görüldü. Her iki şirket de şu anda OpenClaw üzerine yeni platformlar inşa etmekle meşgul.

    OpenClaw Heyecan Yaratmış Olsa da Güvenlik Açısından Henüz Hazır Olmayabilir

    Huang gibi pek çok sektör temsilcisine göre bu gelişmeler, yapay zekâ yarışında yeni bir perdenin açıldığını gösteriyor. Sohbet botlarından, kendi başına eylem alabilen ajanlara geçiş, hem kullanıcı alışkanlıklarını hem de teknoloji şirketlerinin rekabet stratejilerini kökten değiştirecek gibi görünüyor.

    Ne var ki OpenClaw örneğinde de görüldüğü gibi, bu dönüşüm ciddi güvenlik ve kontrol sorunlarını da beraberinde getiriyor. OpenClaw’ın sistem üzerinde yüksek seviyede erişim izinleri talep etmesi, kötü niyetli kişiler tarafından istismar edilebilecek ciddi açıklar yaratıyor ki siber güvenlik uzmanları da bu konuda oldukça kaygılı görünüyor. Nitekim daha şimdiden bazı kullanıcıların OpenClaw maceraları, tarayıcılarında kayıtlı kredi kartı bilgilerinin açığa çıkmasına ve izinsiz harcamalara yol açmış durumda.. Çin Ulusal Zafiyet Veritabanı, yanlış yapılandırılmış OpenClaw kurulumlarının yüksek seviyeli güvenlik açıkları doğurabileceği konusunda uyarıyor. Anlayacağınız, heyecan yaratan bu yeni teknolojiyi denerken, dikkatli olmakta fayda var.

    Kaynakça https://www.perplexity.ai/discover/tech/nvidia-s-huang-calls-openclaw-_8Grn1i9SsK3U3E2Z8rO4g https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-03-18/china-s-openclaw-stocks-rise-as-nvidia-calls-it-the-next-chatgpt
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    oto süpürge tavsiye seat ibiza 1.0 style yorum stadyumda maç en iyi nereden izlenir fren şişmesi neden olur lost benzeri diziler

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    HUAWEI Pura 80 Ultra
    HUAWEI Pura 80 Ultra
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo Ideapad Slim 3
    Lenovo Ideapad Slim 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum