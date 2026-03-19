Nvidia CEO'su Jensen Huang: "OpenClaw yeni ChatGPT"

Uçak bileti satın almak, e-postaları yönetmek ya da günlük programı organize etmek gibi görevleri kullanıcı yerine yerine getirebilen bu ajanlar, özellikle Çin’de çok hızlı bir şekilde yayılmaya başladı. Bu yeni dalganın merkezinde ise son haftalarda adını sıkça duymaya başladığımız OpenClaw yer alıyor. Avusturyalı yazılımcı Peter Steinberger tarafından geliştirilen ve GitHub üzerinden açık kaynak olarak yayımlanan OpenClaw, Çin’de adeta bir fenomene dönüşmüş durumda.
Tabii Çinli şirketler de bu ilgiyi fırsata çevirmekte gecikmedi. Tencent, Shenzhen’deki merkezinde kurduğu stantlarda tek bir günde bine yakın kullanıcıya OpenClaw kurulumu konusunda yardımcı olurken, Baidu da Pekin’de benzer destek noktaları oluşturdu. Dahası Alibaba Cloud, Tencent Cloud, ByteDance, JD.com ve Baidu gibi dev teknoloji şirketleri kendi OpenClaw entegrasyonlarını ya da türevlerini geliştirmeye başlamış durumda.
Huang, şirketlerin şimdiden bir “OpenClaw stratejisi” geliştirmesi gerektiğini söylüyor. Huang'in bu görüşü, piyasalarda da karşılık bulmuş gibi görünüyor. Nitekim bu açıklamanın hem ardından Hong Kong borsasında MiniMax ve Zhipu hisselerinde kayda değer yükselişler görüldü. Her iki şirket de şu anda OpenClaw üzerine yeni platformlar inşa etmekle meşgul.
OpenClaw Heyecan Yaratmış Olsa da Güvenlik Açısından Henüz Hazır Olmayabilir
Huang gibi pek çok sektör temsilcisine göre bu gelişmeler, yapay zekâ yarışında yeni bir perdenin açıldığını gösteriyor. Sohbet botlarından, kendi başına eylem alabilen ajanlara geçiş, hem kullanıcı alışkanlıklarını hem de teknoloji şirketlerinin rekabet stratejilerini kökten değiştirecek gibi görünüyor.
Ne var ki OpenClaw örneğinde de görüldüğü gibi, bu dönüşüm ciddi güvenlik ve kontrol sorunlarını da beraberinde getiriyor. OpenClaw'ın sistem üzerinde yüksek seviyede erişim izinleri talep etmesi, kötü niyetli kişiler tarafından istismar edilebilecek ciddi açıklar yaratıyor ki siber güvenlik uzmanları da bu konuda oldukça kaygılı görünüyor. Nitekim daha şimdiden bazı kullanıcıların OpenClaw maceraları, tarayıcılarında kayıtlı kredi kartı bilgilerinin açığa çıkmasına ve izinsiz harcamalara yol açmış durumda.. Çin Ulusal Zafiyet Veritabanı, yanlış yapılandırılmış OpenClaw kurulumlarının yüksek seviyeli güvenlik açıkları doğurabileceği konusunda uyarıyor. Anlayacağınız, heyecan yaratan bu yeni teknolojiyi denerken, dikkatli olmakta fayda var.Kaynakça https://www.perplexity.ai/discover/tech/nvidia-s-huang-calls-openclaw-_8Grn1i9SsK3U3E2Z8rO4g https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-03-18/china-s-openclaw-stocks-rise-as-nvidia-calls-it-the-next-chatgpt
