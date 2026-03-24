    Nvidia CEO’sundan DLSS 5 için “AI Slop” açıklaması

    Nvidia DLSS 5 tartışmaları devam ederken CEO Huang eleştirileri yumuşatmaya çalışıyor. Sistem sanatçı kontrolünde çalışıyor, görselleri iyileştiriyor ama 3D veriyi doğrudan okumuyor.

    Nvidia, DLSS 5 teknolojisini tanıttığında hem oyunculardan hem de sanatçılardan gelen eleştiriler hızla gündeme oturdu. Özellikle bazı oyun toplulukları teknolojinin oyunları “AI slop” olarak adlandırdığı yapay zeka kaynaklı görsel zevksizliğe iteceğini düşünüyor. Nvidia CEO’su Jensen Huang, Lex Fridman Podcast’inde bu eleştirileri yanıtlayarak DLSS 5’in önceki nesillerden ve rastgele üretilmiş içeriklerden farkını açıkladı.

    Huang, DLSS 5’i açıklamaya devam ediyor

    Huang, podcast sırasında “Onların ne demek istediğini anlayabiliyorum çünkü ben de AI slop'u sevmiyorum. AI tarafından üretilen tüm içerikler giderek birbirine benziyor ve hepsi çok güzel, bu yüzden onların düşüncelerine empati duyuyorum” şeklinde yanıt verdi.

    Ancak CEO, DLSS 5’in tamamen farklı bir yaklaşım sunduğunu da vurguladı. CEO’ya göre göre teknoloji, 3 boyutlu koşullara dayalı ve rehberli çalışıyor. Yani oyun geliştiricileri halen oyunun temel geometrisini ve dokularını oluşturuyor, DLSS 5 ise bu temel yapıyı geliştiriyor.

    Huang’in söylediği doğru değil

    Oysa bu iddianın tamamen doğru olmadığını biliyoruz çünkü Nvidia’dan Jacob Freeman, sistemin girdi olarak 2D görüntüler kullandığını doğruladı. Freeman, modelin sahne semantiğini -saç, kumaş, cilt ve ışık koşulları gibi unsurları- tek bir kareyi analiz ederek anladığını belirtti.

    Yani DLSS 5 tamamlanmış kareyi alıp adeta bir yapay zeka algoritmasıyla yeniden işleyerek daha gerçekçi göstermeyi hedefliyor. Bu yaklaşım, kaynağı değiştirmese de nihai görüntüde orijinal estetiği bozabilecek müdahalelere yol açabiliyor. Bu da mevcut yayınlanan DLSS 5 örneklerinde karakter yüz ve detaylarındaki bozulmaları açıklıyor.

    Topluluk tarafından en çok dile getirilen endişe DLSS 5’in farklı oyunları tek tip, homojen bir gerçekçi görsel standart altında toplayacağı yönündeydi. Huang ise bunun yanlış anlaşıldığını belirtti. DLSS 5, oyun yayınlandıktan sonra sonradan uygulanacak bir görsel işleme teknolojisi değil, geliştiriciyle entegre çalışarak sanatçılara yapay zeka destekli araçlar sunan bir sistem olarak tasarlandı.

    Huang ayrıca, DLSS 5’in “açık” bir sistem olduğunu ve sanatçıların istedikleri görsel stili model üzerinde eğitebileceğini açıkladı. Huang, eğer görsel sanatçılar gerçekçiliğin tam tersini denemek isterse DLSS 5’in bunu da başarabileceğini belirtti. Önceki röportajlarında da benzer şekilde DLSS 5’in kare seviyesinde görsel işlem değil, yapı seviyesinde kontrol sunduğunu ifade etmişti.

    Öte yandan Nvidia, geliştiricilerin yoğunluk, renk tonlaması, karışım, kontrast, doygunluk, gama değerleri ve belirli nesneleri veya alanları iyileştirmeden hariç bırakma gibi ayarlamalar yapabileceğini belirtiyor. Ancak yüz detayları veya makyaj benzeri efektleri doğrudan düzeltme imkanı bulunmuyor. Yalnızca etkisini azaltmak, maskelemek veya devre dışı bırakmak mümkün. Bu durum, bazı eleştirilerin halen geçerli olduğunu gösteriyor çünkü yüzler ve ince detaylar tamamen AI tarafından üretiliyor.

    Tüm bunlar bir araya geldiğinde oyuncuların kafasının karışması anlaşılır bir durum. Çünkü DLSS’in önceki sürümleri, özellikle çözünürlük ve kare hızını artırmak için yeni kareler üreten görsel iyileştirme çözümü olarak tanıtılmıştı. Nvidia, bu yeni araçla sanatçılara özel yapay zeka destekli efektler sunmak istese de DLSS’in bilinen anlamını değiştirmiş oldu.

    Podcast’te Huang, sanatçılar DLSS 5’in görsel iyileştirmelerini beğenmezse “kullanmayabileceklerini” de belirtti. Ancak Nvidia’nın Bethesda, Capcom, NetEase, NCSoft, Tencent, Ubisoft ve Warner Bros. Games gibi büyük yayıncılarla anlaşmaları, büyük bütçeli projelerde teknolojinin kullanılmasının yüksek ihtimal olduğunu gösteriyor. Benzer şekilde oyuncular ise DLSS 5’in görsel iyileştirmelerini istemezse devre dışı bırakabilecek.

    DLSS 5 henüz bir teknoloji demosu konumunda ve geliştirme süreci devam ediyor. Yıl sonundan önce ise DLSS 5’in hazır olması beklenmiyor. Dolayısıyla nihai sürüme kadar yapılacak geliştirmelerle mevcut endişeler ortadan kaldırılabilir.

    Kaynakça https://arstechnica.com/gaming/2026/03/nvidia-ceo-tries-to-explain-why-dlss-5-isnt-just-ai-slop/ https://videocardz.com/newz/nvidia-confirms-dlss-5-uses-a-2d-frame-plus-motion-vectors-as-input
