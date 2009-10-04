Nvidia DirectX 11 dünyasına Fermi tabanlı üç yeni model ile girmeyi planlıyor

Tam Boyutta Gör

Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen Grafik Teknolojileri Konferansında, Fermi kod adını taşıyan yeni nesil grafik işlemci mimarisinin detaylarını açıklayan Nvidia, DirectX 11 arenasına yüksek performanslı yeni modellerile giriş yapmayı planlıyor. Gelen bilgilere göre firma, Fermi mimarisini yüksek performans segmentine yönelik üç yeni model ile endüstrinin beğenisine sunmayı planlıyor.

Fermi GTX kod adını taşıyan DirectX 11 destekli yeni modelini Radeon HD 5870'e rakip olarak pazara sunacak Nvidia, Fermi GT olarak tanımlanabilecek bir diğer yeni modelini ise Radeon HD 5850 modeline rakip olarak planlarken yüksek performans segmentinde liderlik için çift grafik işlemcili Fermi GX2 modeliyle GeForce GTX 295'in başarını tekrarlamayı hedefliyor.

40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve 3.1 milyar transistör içeren 512x CUDA çekirdeğine sahip GT300 GPU'sunun çiftine sahip olacak Fermi GX2 modelinin, dünyanın en hızlı ekran kartı olarak lanse edilmesi beklenirken, ısıl güç tasarımı ve maliyeti hakkında şimdilik net bir bilgi bulunmuyor ancak Radeon HD 5870 X2 ile kıyaslandığında daha pahalı olacağına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor.

Yüksek satış rakamları açısından Nvidia'nın en önemli silahı muhtemelen Fermi GT olacak. Grafik endüstrisinde efsane modellerden biri olmayı başaran GeForce 8800GT'yi benzer bir başarı hikayesi tekrarlanır mı sorusunun cevabı için bir süre daha beklenmesi gerekse de aynı Radeon HD 5850'de olduğu için Fermi GT'nin de DirectX 11'in yaygınlaşmasında etkin rol oynaması öngörülüyor.

Fermi GT, Fermi GTX ve Fermi GX2 modellerinin sene sonu veya en geç 2010 başına hazır olması beklenirken giriş ve orta segmente yönelik modellerin önümüzdeki yıldan önce çıkması beklenmiyor.