Nvidia DirectX 11 dünyasına Fermi tabanlı üç yeni model ile girmeyi planlıyor

Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen Grafik Teknolojileri Konferansında, Fermi kod adını taşıyan yeni nesil grafik işlemci mimarisinin detaylarını açıklayan Nvidia, DirectX 11 arenasına yüksek performanslı yeni modellerile giriş yapmayı planlıyor. Gelen bilgilere göre firma, Fermi mimarisini yüksek performans segmentine yönelik üç yeni model ile endüstrinin beğenisine sunmayı planlıyor.
Fermi GTX kod adını taşıyan DirectX 11 destekli yeni modelini Radeon HD 5870'e rakip olarak pazara sunacak Nvidia, Fermi GT olarak tanımlanabilecek bir diğer yeni modelini ise Radeon HD 5850 modeline rakip olarak planlarken yüksek performans segmentinde liderlik için çift grafik işlemcili Fermi GX2 modeliyle GeForce GTX 295'in başarını tekrarlamayı hedefliyor.
40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve 3.1 milyar transistör içeren 512x CUDA çekirdeğine sahip GT300 GPU'sunun çiftine sahip olacak Fermi GX2 modelinin, dünyanın en hızlı ekran kartı olarak lanse edilmesi beklenirken, ısıl güç tasarımı ve maliyeti hakkında şimdilik net bir bilgi bulunmuyor ancak Radeon HD 5870 X2 ile kıyaslandığında daha pahalı olacağına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor.
Yüksek satış rakamları açısından Nvidia'nın en önemli silahı muhtemelen Fermi GT olacak. Grafik endüstrisinde efsane modellerden biri olmayı başaran GeForce 8800GT'yi benzer bir başarı hikayesi tekrarlanır mı sorusunun cevabı için bir süre daha beklenmesi gerekse de aynı Radeon HD 5850'de olduğu için Fermi GT'nin de DirectX 11'in yaygınlaşmasında etkin rol oynaması öngörülüyor.
Fermi GT, Fermi GTX ve Fermi GX2 modellerinin sene sonu veya en geç 2010 başına hazır olması beklenirken giriş ve orta segmente yönelik modellerin önümüzdeki yıldan önce çıkması beklenmiyor.
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kesinlikle bi zamanlar hepimiz nvidia kullandık ama nvidia kendi egosuna yenilmeye başladığından beri uzak duruyorum. nvidi bu kartın gerçek kart olmadığını kabul ettiğinde dediki ama gerçekten kart var bizde hazır ama göstermedik. ne kadar saçma değilmi kart varsa belki hazır değilse bile neden ne olduğu belli olmayan bi pcb yi kesip üzerine janjanlı bi soğutucu basıp getirip gösterdin. madem kart var hazır ama orada gösterecek kadar hazır değil en azından az çok pcb tasarımı tamamlanmış olmalı son rötuşları belki olmayabilir çalışmıyor bile olabilir neden onu getirmedinde çok korkunç derecede kötü hazırlanmış bir dummy getirdin. en azından çalışmasada gerçek bi fermi getirseydin hani biri gelip de tak bakalım şu bilgisayara deneyelim mi diyecek.
adamlar daha pcb tasarımınıa bile başlayamamışki onu bile getirememişler. intel amd ve ati yeri geldiğinde mühendislik örneği kartalarını heryerinden kablolar sarkmakta olsa kocaman bi bord üzerine monte edilmiş olsa bile gösteriyorlar bakın biz bunu yaptık çalışıyo ama pcb tasarımı falan bitmedi şimdilik böle az bi süreye ihtiyacımız var diye göstermekten gocunmuyorda nvidia neden göcunuyor egosu ne kadar büyük adamaların ki kendilerine yakıştırmıyorlar bunu.nvida fermiyi çıkarsa ne olacak ki chip en azından %40 daha hızlı olmalıki fiyatını karşılasın. çünkü çhip en az %40 daha biyik ve en az %50 daha yüksek bi maliyete sahip. ati her şekilde 5870 i nvidia yı zarar ettirecek bi fiyata fermi satmaya zorlayıp bide para kazanmayı başarır. ayrıca fermiler yıl başında çıksa bile türkiyeye gelecek kadar üretimin artması 3 ayı bulur bence fermiyi bekleyenler bunu göze almalı önümüzdesabırla beklenece nerdeyese altı ay daha var neyseki bu altı ayda o karta verilecek para anca biriktrilir.ha bide tesla dan geçen sene nvidia sadece 10 milyon dolar para kazanabilmiş bu nvidia nın yıllık karının %1 i bile değil nvidia ortada olmayan bir pazar için en büyük kar ettiği oyun pazarına sırtını dönüyor. burada yorum yazan herkesin oyunlar için nvidia kartı aldığı kanısında herhalde yanılmıyorumdur.
ne demek istedinki? ben görsel ile ilgili düşüncemi söyledim zaten çalışan bir örneğinin olmadığını biliyorum şuanda henüz..
dediğine gelirsen üstünde kocaman tesla yazan bir kartın ne işe yaradığını biliyoruz. birde bi sır daha verim sana nvidia gt300 ü her alanda kullancak ama aramızda kalsın :D
Bu kart daha çok bilgi işlem ve iş istasyonlarında kullanmak için tasarlandı (gt300 kod adlı gpusu ile) Misal: Nvidia Quadro gibi...
10dk da hazrılarlarken yanında olan arkadaş kim hazırladı onuda söylermisin bir zahmet...
holy one önünde nerde 8 pin var ben göremedim, senin gördüğün resim varsa koy bizde bakalım
muhtemelen fotoğraftaki kard gt serisinden.
tek 6 pin olduğuna göre artik sli ypmk daha mntkli olabilck.
birde lucid hydra'lı bi anakrtnz olrsa gx2 ye bile gerek kalmicak.
tek pin değil dostum onunde bir tane daha 8 pin var