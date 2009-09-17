Nvidia: DirectX 11 yeni bir GPU satın almak için tek başına tanımlayıcı bir neden değil

Tam Boyutta Gör

Nvidia'nın yatırımcı ilişkilerinden sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Mike Hard, Deutsche Bank Güvenlik Teknolojileri Konferansı'nda bazı önemli açıklamalarda bulundu. Bay Hard konuşmasında DirectX 11'in tek başına ekran kartı satışlarını hızlandırmayacağını belirtirken yeni jenerasyonda özellikle GPGPU yani genel amaçlı GPU tasarımının öne çıkacağını ve bu tip yeni teknolojilerin ekran kartı satışlarına hız kazandıracağını belirtti. Bay Hard açıklamasının devamında DirectX 11'in yeni bir GPU satın almak için tek başına tanımlayıcı bir neden olmaktan öte nedenlerden biri olacağını ve gelecekte işlem performansının, grafik performansının önüne geçeceğini belitirken, AMD'nin CPU'lar için tek başına saat hızının önemli olmadığını kanıtladığı dönemi hatırlatarak benzer bir yol ayrımının GPU teknolojilerinde de yaşanacağını belirtti.

Nvidia'dan Mike Hard açıklamasının devamında yüksek çözünürlük ve yüksek kare performansının cazip olduğunu, ancak zaten bunu sağlayabildiklerini ve 120 fps yerine 125 fps sunmanın temelde son kullanıcıların PC kullanım deneyimini değiştirmediğini belirtti. Stereo 3D Vision ve PhysX gibi teknolojilerle çözünürlük ve kare hızının ötesinde üç boyutlu, daha oynanabilir oyunların yapılabilmesine olanak tanıdıklarını vurgulayan Hard, Nvidia'nın yeni nesil GPU'ları ile işlem tarafının grafik tarafına kıyasla daha fazla önemli olmaya başladığını göstereceğini de sözlerine ekledi.

Nvidia'nın yatırımcı ilişkilerinden sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Mike Hard'ın sözleri önemli çünkü bu açıklamalar GT300'ün yüksek performanslı bilgi işlem çözümü olacağı yönündeki iddiaları doğrular nitelikte.