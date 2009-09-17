Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Nvidia: DirectX 11 yeni bir GPU satın almak için tek başına tanımlayıcı bir neden değil

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
22,5b
1
94
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Nvidia: DirectX 11 yeni bir GPU satın almak için tek başına tanımlayıcı bir neden değil
Tam Boyutta Gör

Nvidia'nın yatırımcı ilişkilerinden sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Mike Hard, Deutsche Bank Güvenlik Teknolojileri Konferansı'nda bazı önemli açıklamalarda bulundu. Bay Hard konuşmasında DirectX 11'in tek başına ekran kartı satışlarını hızlandırmayacağını belirtirken yeni jenerasyonda özellikle GPGPU yani genel amaçlı GPU tasarımının öne çıkacağını ve bu tip yeni teknolojilerin ekran kartı satışlarına hız kazandıracağını belirtti. Bay Hard açıklamasının devamında DirectX 11'in yeni bir GPU satın almak için tek başına tanımlayıcı bir neden olmaktan öte nedenlerden biri olacağını ve gelecekte işlem performansının, grafik performansının önüne geçeceğini belitirken, AMD'nin CPU'lar için tek başına saat hızının önemli olmadığını kanıtladığı dönemi hatırlatarak benzer bir yol ayrımının GPU teknolojilerinde de yaşanacağını belirtti.

Nvidia'dan Mike Hard açıklamasının devamında yüksek çözünürlük ve yüksek kare performansının cazip olduğunu, ancak zaten bunu sağlayabildiklerini ve 120 fps yerine 125 fps sunmanın temelde son kullanıcıların PC kullanım deneyimini değiştirmediğini belirtti. Stereo 3D Vision ve PhysX gibi teknolojilerle çözünürlük ve kare hızının ötesinde üç boyutlu, daha oynanabilir oyunların yapılabilmesine olanak tanıdıklarını vurgulayan Hard, Nvidia'nın yeni nesil GPU'ları ile işlem tarafının grafik tarafına kıyasla daha fazla önemli olmaya başladığını göstereceğini de sözlerine ekledi.

Nvidia'nın yatırımcı ilişkilerinden sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Mike Hard'ın sözleri önemli çünkü bu açıklamalar GT300'ün yüksek performanslı bilgi işlem çözümü olacağı yönündeki iddiaları doğrular nitelikte.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
minimalist 10 yıl
Yaşadık bu senaryoyu 488 tl ye gts kart almıştım direx10 sonra kartlar sorunlu çıktı rezalatti , aldanmayın hepsi ticari oyun alın 200 tl lik bi kart %20 düşük performans olsun ne olur
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
camoka5 10 yıl
birşeyi merak ediyorum. ati veya nvidiaya tuttuğunuz futbol takımı gibi bağlanmak için napıyorsunuz. ya arkadaşlar bunlar kapitalist dünyadaki 2 dev firma.intel bu alana girene kadarda rakipleri yok. kalkmışlar ne oldu nvidiaya dx11 i çıkaramadı ati alan üsküdarı geçti diyorlar. ee ati alan, o nvidia 2 ay geciktiği için rekabet eksikliğinden atiye daha çok para verdi. o ati kartı alan taraftarda(sanırım tüketici demek saçma olacak) atiye daha çok para verdiği için mutlu mesut bi şekilde burda intele laf sokup tatmin oluyor. iide sen kazığı şu durumda ati den yedin o kazığı çıkarmak içinde intelin ne kadar kazıkçı bir firma olduğunu savunuyorsun. o kazık ööle çıkmaz ama. veya diğer taraftan intel taraftarlarıda 5... serisinin yeterli performansı vermediğini, hiç alınabilir olmadığını, gt 300ün gümbür gümbür geldiğini idda ediyor. nerden biliyorsun? 5850 üst seviye bi kart, pahallı gözükebilir ama biraz incelemelere baktıysanız kendisinden çok daha pahallı olan gtx285 den çok daha iyi performans veriyor.demekki çok güzel bi kart ve alınabilir. gt300 beklenip, it ite kırdırılıp fiyatlar makul seviyelere çekilince 2 taraftar grubuda kazanacak. arkadaşlar nvidia zengin fabrikatörün şımarık oğlu, atide fakir ama gururlu işçinin gariban kızı değil. böyle saçma sempatilere düşmanlıklara gerek yok. 2 firmanında tek amacı var taraftarlarını yani sizi ayakta öpmek! Öpülmeyin bence
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sg83 10 yıl
ah be nvidia, konuştukça batıyosun, böyle saçmalayacaklarına işlerine bakıp da gt300 müdür ne naneyse artık ufaktan ortalama olarak ne olacağını açıklasalar, o şekilde atinin önünü kesmeleri daha olası, yoksa böyle dx11 çok da önemli değil demekle olmaz bu işler, nvidiacım sana tavsiyem, bırak bu işleri fırçala dişleri.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
caneker 10 yıl
resmen kivirmis...Laf salatasi...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Tanarri 10 yıl
ya arklar bırakın bu gırafikler bozuk yok detay kısıyo yetişebilmek için felan da yok nvidia da daha iyi görüntü yok daha berrak daha çok para verdimi beraklaşıyo tabi xD nvidia nın yazınsından şunu anladım çok bişi yapamadık böle cuda physx (kaç physx oyun var 1-2 ? xD kaç kişi cuda kulanıyo xD ?)felan bu seri yutturucaz size hatta bunlar gtx285 üzerinde az oynama yapıp satışa sunrsa şaşırmayın derim hanı önemli olan kart hızları değil felan demiş böle konuştuna göre ben bunu anlıyorum burdan ayrıca bi forumda daha okumuştum yanlış hatırlamıyosam tek gpu da ati öne geçmeyi başarsada çift gpu lar cıktğında iddalıyız gibisinden bi yazı okudum bunu diyenlerde gene nvidia dı atinin ısıl değerlerini 5870 için çok yüksek olduğu ve x2gpu yapmak için kartın bazı değerlerinden cayılıcağı söz konusu olan bi yazıydı neysede şimdilik ati kıralığı alıcak gibi görünüyo hele şu yazılardan sonra ama kasımı beklemek lazım anya konya belli olur ama tahminim başa baş bi dönem olcak gibi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
QsquR 10 yıl
arkadaşlar nvidia\ ati rekabetinde atinin en büyük eksiklerinden 2 si giderildi;
1.si driver
2.si oyunlara sponsor olması
amd\ ati ile birleştnden beri gün geçtikçe büyüyor.
fakat nvidia uzn bi süre 5xxx serisine rakip çıkaramassa...
eski emekleyen ati rolüne düşer.
fakat bi yaziya bakarak bunu söylemek güç.
nvidianin hesabinde kam milyon dolar oldugu belli degilir :/
bi gtx 285 100$'a maal oluosa 400$ a gidio :/
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CoreXXX 10 yıl
1 ay sonra dx 11 li kartları kendide satacak ve çamur atıyor:)) nvidiada akıl yokmu banamı oyle gelio
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TiesTorN 10 yıl
1 ay ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dstk 10 yıl
TiesTorN ama bana onların oynatmadığı oyunları o kartalrın fiyatındaki ATI R9550 Oynattı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gonuldagi 10 yıl
Doğru söylemiş Hard hala neyi eleştiriyorsunuz. Nvidia nın işlem performansıyla Atinin işlem performansı aynı değil bu konuda Nvidia nın tartışılmaz üstünlüğü var. Ati Mhz olarak Nvidia ya dağlar kadar fark atıyor peki sonuç olarak ne kadar fark atıyor. Atinin birazda grafik işlem performansına eğilmesi lazım yoksa 10 Ghz kartlar çıkarsada bazen oyunların grafiklerinde tel tel dökülüyor. Yani artık ekran kartları Mhz olarak sona dayandı bundan sonra yapılacak iş 3D Grafik işlem performansını artırmakta Ati bunu yapmazsa dökülür. Bu hatada donasımsal birşey değil yazılımla rahatlıkla giderilir. Ati bunu yapamıyor bilemiyoruz tabiki belkide donanımsal olarak büyük bir eksikliği var bu konuda.
Ben 120 FPS de oyun oynuyorum ama grafikler bozuk/Bozuluyor 60 FPS de Nvidia kart hiç bir hata yok sizce hangisi daha kaliteli örnek olsun dedim :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
buraoca2 10 yıl
Ati böyle bir açıklama yapsaydı kötü, kaka diyip suratına tükürürdünüz; Nvidia olunca, Nvidia'nın söylediği doğrudur... diyorsunuz, ben daha ne söyliyebilirim ki size.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dstk 10 yıl
ATI nin yazılımsal sorunlarımı yoksa sizin bilgisayarınızın sorunları mı?
Karıştırmayalım. Bi ATI yazılımsal sorun geyiği başlatmışlar gidiyorlar.
Orta segmentte GeForce2 MX400'den sonra NVidia bitmitir benim için. Senelerce orta segmente çöplük kartları satıp durdular. GF4, FX5200, GF6200 vs. hepsi çöp oldu 6 ayda...
ATI R9550 ile oyun oynadığımı hissettim. Hemde aynı fiyata...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mete Can Karahasan 10 yıl
Arkadaşlar nvidia kazığı yiyen herkese

www.techarp.com

sitesindeki desktop graphics comparison sayfasını dikkatle incelerek yeni ekran kartlarına karar vermelerini ŞİDDETLE tavsiye ediyorum. Bakmanız her ekran kartı için pixel texel ve GB/s değerleri. İlk ikisi çekirdek performansıyla ilgili ve çoğu zaman bağıntılı, üçüncüsü ise bellek bant genişliği yani ekran çözünürlüğünü ne kadar yüksek seçip ayarlayabileceğiniz detayların sınırını belirleyen değer.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
JrMaster 10 yıl
ahh hocam 9550 deme unutamıyorum o kartı 7600gt nin yerine bi 4830 alınca kırıp nvidia göndericem tost yapıp satsın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TiesTorN 10 yıl

dstk

Orta segmentte GeForce2 MX400'den sonra NVidia bitmitir benim için. Senelerce orta segmente çöplük kartları satıp durdular. GF4, FX5200, GF6200 vs. hepsi çöp oldu 6 ayda...


Saydığın kartlar orta falan değildiki, en alt segmentti...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fatihcanery 10 yıl
nvidia bizi geri sanıyor heralde :) Şuna inanın eğer kendileri ilk dx11 ekran kartlarını piyasaya sürselerdi öve öve bitiremezlerdi.Simdi kalkmış kötülemeye başlıyorlar reziller :) laf salatası bunlar
galiba verilimlilik işi vasat gibi ,geç kalacaklarını anlayınca şaşırdılar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sertacaygun 10 yıl
GT300'de oyunları iyi şeyettiremedik... Biz en iyisi 8800'ü 9800, onu da GT250 yaptığımız gibi bizsize aynı çipi dayaırz... Bilgi işlem için alın bu GPU'yu ... (nVidia)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
deoks +215 Bloodin +181 BlackLead +177 madmahmutd +149 theozy +148 Mugetsuga +137 Domatore +116 celik44 +116 Galatas4ray +112 Murat.Ak +112
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
22517 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Ekran Kartı, gpu
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Köpeğim Ölüyor
DH Forum
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim