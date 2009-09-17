Nvidia: DirectX 11 yeni bir GPU satın almak için tek başına tanımlayıcı bir neden değil

Nvidia'nın yatırımcı ilişkilerinden sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Mike Hard, Deutsche Bank Güvenlik Teknolojileri Konferansı'nda bazı önemli açıklamalarda bulundu. Bay Hard konuşmasında DirectX 11'in tek başına ekran kartı satışlarını hızlandırmayacağını belirtirken yeni jenerasyonda özellikle GPGPU yani genel amaçlı GPU tasarımının öne çıkacağını ve bu tip yeni teknolojilerin ekran kartı satışlarına hız kazandıracağını belirtti. Bay Hard açıklamasının devamında DirectX 11'in yeni bir GPU satın almak için tek başına tanımlayıcı bir neden olmaktan öte nedenlerden biri olacağını ve gelecekte işlem performansının, grafik performansının önüne geçeceğini belitirken, AMD'nin CPU'lar için tek başına saat hızının önemli olmadığını kanıtladığı dönemi hatırlatarak benzer bir yol ayrımının GPU teknolojilerinde de yaşanacağını belirtti.
Nvidia'dan Mike Hard açıklamasının devamında yüksek çözünürlük ve yüksek kare performansının cazip olduğunu, ancak zaten bunu sağlayabildiklerini ve 120 fps yerine 125 fps sunmanın temelde son kullanıcıların PC kullanım deneyimini değiştirmediğini belirtti. Stereo 3D Vision ve PhysX gibi teknolojilerle çözünürlük ve kare hızının ötesinde üç boyutlu, daha oynanabilir oyunların yapılabilmesine olanak tanıdıklarını vurgulayan Hard, Nvidia'nın yeni nesil GPU'ları ile işlem tarafının grafik tarafına kıyasla daha fazla önemli olmaya başladığını göstereceğini de sözlerine ekledi.
Nvidia'nın yatırımcı ilişkilerinden sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Mike Hard'ın sözleri önemli çünkü bu açıklamalar GT300'ün yüksek performanslı bilgi işlem çözümü olacağı yönündeki iddiaları doğrular nitelikte.
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1.si driver
2.si oyunlara sponsor olması
amd\ ati ile birleştnden beri gün geçtikçe büyüyor.
fakat nvidia uzn bi süre 5xxx serisine rakip çıkaramassa...
eski emekleyen ati rolüne düşer.
fakat bi yaziya bakarak bunu söylemek güç.
nvidianin hesabinde kam milyon dolar oldugu belli degilir :/
bi gtx 285 100$'a maal oluosa 400$ a gidio :/
Ben 120 FPS de oyun oynuyorum ama grafikler bozuk/Bozuluyor 60 FPS de Nvidia kart hiç bir hata yok sizce hangisi daha kaliteli örnek olsun dedim :)
Karıştırmayalım. Bi ATI yazılımsal sorun geyiği başlatmışlar gidiyorlar.
Orta segmentte GeForce2 MX400'den sonra NVidia bitmitir benim için. Senelerce orta segmente çöplük kartları satıp durdular. GF4, FX5200, GF6200 vs. hepsi çöp oldu 6 ayda...
ATI R9550 ile oyun oynadığımı hissettim. Hemde aynı fiyata...
www.techarp.com
sitesindeki desktop graphics comparison sayfasını dikkatle incelerek yeni ekran kartlarına karar vermelerini ŞİDDETLE tavsiye ediyorum. Bakmanız her ekran kartı için pixel texel ve GB/s değerleri. İlk ikisi çekirdek performansıyla ilgili ve çoğu zaman bağıntılı, üçüncüsü ise bellek bant genişliği yani ekran çözünürlüğünü ne kadar yüksek seçip ayarlayabileceğiniz detayların sınırını belirleyen değer.
Saydığın kartlar orta falan değildiki, en alt segmentti...
galiba verilimlilik işi vasat gibi ,geç kalacaklarını anlayınca şaşırdılar