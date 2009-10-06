Nvidia Fermi mimarisi GDDR3 bellek desteği de sunuyor

Nvidia tepe yöneticisi Jen-Hsun Huang, Fermi tabanlı GPU ile poz veriyor.
Nvidia'nın Fermi mimarisini temel alan DirectX 11 destekli GeForce 300 serisi hakkında yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. AMD-ATi'nin aksine GDDR5 bellek teknolojisi için şimdiye kadar herhangi bir girişimde bulunmayan firma, GeForce 300 serisi ile birlikte yeni nesil bellek teknolojisini ekran kartlarında kullanmaya başlayacak.
384-bit bellek veri yolu desteğine ve 6GB'a kadar bellek desteği sunacağını belirtilen DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartlarının aynı zamanda GDDR3 bellek desteği sunacağı ve ölçeklendirilebilir yapıya sahip Fermi mimarisinin kullanılacağı alt modellerde GDDR3 bellek kullanılabileceği bildiriliyor.
GT200 GPU'sundaki bellek kontrolcüsünün GDDR5 uyumluluğuna sahip olduğunu ancak maliyetler nedeniyle GDDR5 kullanmadığını belirtilen Nvidia, GeForce 300 serisinde modeline göre hem GDDR3 hem de GDDR5 kullanılacağı belirtilirken özellikle giriş seviyesi modellerde maliyetler nedeniyle GDDR3 kullanılacağı, bellek veri yolunun da düşürüleceği bildiriliyor.
GDDR5 bellek teknolojisi gibi GDDR4 bellek teknolojisi için de AMD-ATi'den farklı bir yol izleyen ve kartlarında kullanmayan Nvidia, Fermi tabanlı yeni nesil ekran kartlarının masaüstü versiyonlarında 1.5GB (üst modellerde), Tesla ve Quadro serisi gibi maliyetlerin çok da önemli olmadığı profesyonel versiyonlarında ise modeline göre 6GB'a kadar GDDR5 bellek kullanılacak.
Nvidia'nın yeni nesil GeForce 300 serisinin Kasım ayının sonuna doğru lanse edilmesi beklenirken ilk etapta Fermi GTX ve Fermi GT(S?) modellerinin satışa sunulması bekleniyor.
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düşünsün.
X360+PS3+82LCD amaç oyun oynamaksa 2 milyara bu cihazları alınır. GT300 NVIDIA kalsın ,ATi ATı alıp üsküdarı geçdi :D
Bellek performansınızı belirleyen temel etkenlerden ikisi bellek arabiriminin genişliği (yani kaç bit olduğu) ve bellek frekansı. Şurada bunlardan bahsetmiştik. Bellek bantgenişliği bunların bir fonksiyonu ve dolayısıyla bunu artırmanın iki yolu var: Ya bellek arabirimini genişletirsiniz ya da bellek aktarım hızını artırırsınız (şimdilik ütopya olarak her ikisini de yapmak isteyebilirsiniz :) ). Hangisini yapacağınıza karar verirken çeşitli faktörler gözden geçirilir.
Genel olarak, daha geniş bellek arabirimi kullanmak görece karmaşıktır. Bellek arabiriminizi genişletirseniz, ya da bir başka deyişle "bit sayısını artırırsanız" aradaki veriyolunda daha fazla hat kullanmak anlamına gelir bu. Alan daralıp hatlar arttıkça hatların birbirlerini etkileyerek hatalı iletime neden olma olasılıkları artar. Bunun üzerine bir de yüksek aktarım hızlarında senkronizasyon sorunlarını ekleyin. GDDR5, GDDR3'ün aksine belirli bir frekansta 2 kat değil, 4 kat veri aktarır (bu nedenle 1 GHz GDDR3 için efektif aktarım hızı 2 GT/s olarak verilirken aynı frekansta, yani 1 GHz GDDR5 için efektif aktarım hızı 4 GT/s olarak verilir). Bu yüksek aktarım hızı size ekstra hata olasılığı getirir. Ayrıca daha fazla veriyolu hattı daha fazla maliyet demektir.
GDDR5'te bu sorunları hafifletmek için hata saptama olanağı bulunuyordu. Qimonda'nın (daha önce de ara ara alıntıladığımız) şu belgesine gözatmak isteyebilirsiniz. Buna göre GDDR5 bellek veriyolunun yanına koyulan bir hata takip mekanizması belli hataları yakalayabiliyor. Yalnız bu bir "hata düzeltme" mekanizması değil, hata takip mekanizması. Eski Radeon'larda bu yetenek kullanılmamıştı. ATI Cypress yongasına hata takip olanağını yerleştirmiş. Böylece yüksek frekans çalışmada meydana gelebilecek hatalar saptandığında bu hatanın meydana geldiği veri dizisi tekrar iletiliyor.
Hata takip dışında belleklerin yüksüzken yavaşlaması ve sıcaklık denetimi de sağlanmış. Tüm bunlarla birlikte hata saptandığında bellek veriyolu bir tür "sıfırlanıyor" ve yeniden "eğitiliyor". Böylece veriyolunun anlık koşullara göre yeniden düzenlenmesi sağlanıyor.
Bunların pratik sonucu bize ne olarak dönüyor? Daha düşük güç tüketimine sahip daha hızlı bellekler dışında, overclock'ta artık hata görüp geri dönmenin yetmeyeceği olarak. :) Bellekleri overclock ederken kartın hata vermesini ya da görüntüde bozulmalar olmasını bekleriz malum. Bu bozulmaları yakaladığımızda ya da kart hata verdiğinde bir önceki overclock değerimize geri dönüp stabilite testini tekrarlarız. Ama artık her zaman bu gerçekleşmeyecek ve bunun yerine performans düşüşü gözlemleyeceğiz. Dolayısıyla 5800 serisinden kartınızı overclock ederken yüksek frekanslı stabil değeri bulmakla yetinmemeli ve benchmark'larınızdan belleğe duyarlı bir-ikisini tekrar çalışıtırıp bir noktada performansın geri düşüp düşmediğine bakmalısınız.
ATİ'nin neden 256 bit kullandığını anlamışsındır umarım.
PCLABS'TAN ALINTIDIR!!!
@nano@
benim bildiğim biti azaltmak maliyeti daha çok düşürür, performans olarakda bir farkı olmaz zaten
bu adam cok poz vermeye başladı ddr müş bide bu Jen-Hsun Huang, de icraat yok
burda bir patlarsa nvidia valla ati yer bizi