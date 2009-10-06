Nvidia Fermi mimarisi GDDR3 bellek desteği de sunuyor

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Nvidia tepe yöneticisi Jen-Hsun Huang, Fermi tabanlı GPU ile poz veriyor.

Nvidia'nın Fermi mimarisini temel alan DirectX 11 destekli GeForce 300 serisi hakkında yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. AMD-ATi'nin aksine GDDR5 bellek teknolojisi için şimdiye kadar herhangi bir girişimde bulunmayan firma, GeForce 300 serisi ile birlikte yeni nesil bellek teknolojisini ekran kartlarında kullanmaya başlayacak.

384-bit bellek veri yolu desteğine ve 6GB'a kadar bellek desteği sunacağını belirtilen DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartlarının aynı zamanda GDDR3 bellek desteği sunacağı ve ölçeklendirilebilir yapıya sahip Fermi mimarisinin kullanılacağı alt modellerde GDDR3 bellek kullanılabileceği bildiriliyor.

GT200 GPU'sundaki bellek kontrolcüsünün GDDR5 uyumluluğuna sahip olduğunu ancak maliyetler nedeniyle GDDR5 kullanmadığını belirtilen Nvidia, GeForce 300 serisinde modeline göre hem GDDR3 hem de GDDR5 kullanılacağı belirtilirken özellikle giriş seviyesi modellerde maliyetler nedeniyle GDDR3 kullanılacağı, bellek veri yolunun da düşürüleceği bildiriliyor.

GDDR5 bellek teknolojisi gibi GDDR4 bellek teknolojisi için de AMD-ATi'den farklı bir yol izleyen ve kartlarında kullanmayan Nvidia, Fermi tabanlı yeni nesil ekran kartlarının masaüstü versiyonlarında 1.5GB (üst modellerde), Tesla ve Quadro serisi gibi maliyetlerin çok da önemli olmadığı profesyonel versiyonlarında ise modeline göre 6GB'a kadar GDDR5 bellek kullanılacak.

Nvidia'nın yeni nesil GeForce 300 serisinin Kasım ayının sonuna doğru lanse edilmesi beklenirken ilk etapta Fermi GTX ve Fermi GT(S?) modellerinin satışa sunulması bekleniyor.