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Nvidia Fermi mimarisi GDDR3 bellek desteği de sunuyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia Fermi mimarisi GDDR3 bellek desteği de sunuyor
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Nvidia tepe yöneticisi Jen-Hsun Huang, Fermi tabanlı GPU ile poz veriyor.

Nvidia'nın Fermi mimarisini temel alan DirectX 11 destekli GeForce 300 serisi hakkında yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. AMD-ATi'nin aksine GDDR5 bellek teknolojisi için şimdiye kadar herhangi bir girişimde bulunmayan firma, GeForce 300 serisi ile birlikte yeni nesil bellek teknolojisini ekran kartlarında kullanmaya başlayacak.

384-bit bellek veri yolu desteğine ve 6GB'a kadar bellek desteği sunacağını belirtilen DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartlarının aynı zamanda GDDR3 bellek desteği sunacağı ve ölçeklendirilebilir yapıya sahip Fermi mimarisinin kullanılacağı alt modellerde GDDR3 bellek kullanılabileceği bildiriliyor.

GT200 GPU'sundaki bellek kontrolcüsünün GDDR5 uyumluluğuna sahip olduğunu ancak maliyetler nedeniyle GDDR5 kullanmadığını belirtilen Nvidia, GeForce 300 serisinde modeline göre hem GDDR3 hem de GDDR5 kullanılacağı belirtilirken özellikle giriş seviyesi modellerde maliyetler nedeniyle GDDR3 kullanılacağı, bellek veri yolunun da düşürüleceği bildiriliyor.

GDDR5 bellek teknolojisi gibi GDDR4 bellek teknolojisi için de AMD-ATi'den farklı bir yol izleyen ve kartlarında kullanmayan Nvidia, Fermi tabanlı yeni nesil ekran kartlarının masaüstü versiyonlarında 1.5GB (üst modellerde), Tesla ve Quadro serisi gibi maliyetlerin çok da önemli olmadığı profesyonel versiyonlarında ise modeline göre 6GB'a kadar GDDR5 bellek kullanılacak.

Nvidia'nın yeni nesil GeForce 300 serisinin Kasım ayının sonuna doğru lanse edilmesi beklenirken ilk etapta Fermi GTX ve Fermi GT(S?) modellerinin satışa sunulması bekleniyor.


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yekoo 10 yıl
yav şurası kesin aticide olsan nvidiacıda bu adamın tipi çok komik yav komedi dans birlisi adam resmen fantastik birliiiii
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cyraxus 10 yıl
Adamın yüz ifadesinde yapmacık bir gülümseme var. İçinden kesin bu kadar maymunluk yapıyoruz bir çıkmasın varya bu gpu lar zamanında ben o alt kademedikilere yapcağımı biliyorum dermiş bir izlenimi bıraktı bende
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simplethinks 10 yıl
Nvidia da sıktı ya sürekli gündemi meşgul etmeye çalışıyorlar.Şimdiye kadar çıkan haberlere bakın elde bişi yok en sonunda almış eline bişey .Kim verdiyse belkide ATİ vermiştir eline.Çıksa ne olur adamlar yine satacak 2000 ne Nvidia kullandım ondan sonra ATİ ye geçtim neden parama göre en iyi performansı almak için iyice gıcık oldum bu adamlara .
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scutaro 10 yıl
ddr3 lafını duyunca saçmalayanlarda elbette olucak hatırlatalım onlar düşük modeller için. GT300'ün yüksek modelleri ddr5 384bit veriyolu ve 250gb/sn'lik bellek bant genişliği ile geliyor. Gerisini Ati
düşünsün.
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BlackBeasT 10 yıl
COREXXX +1
X360+PS3+82LCD amaç oyun oynamaksa 2 milyara bu cihazları alınır. GT300 NVIDIA kalsın ,ATi ATı alıp üsküdarı geçdi :D
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CoreXXX 10 yıl
aslında adamlarda haklı gt300 1000 dolar olacak deniyor.bide ddr5 kullansa 1200 dolar olur :) lol 2milyara kart bi ps3 bide xbox alırım o paraaya üstüde artar:D
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CoreXXX 10 yıl
ddr3 mü:)) yaw millet ddr6 yı bekliyor ne 3 ü be huan::)))
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Zimmerit 10 yıl
GPU'dan az ve öz bir bölümle bahsettik, bir de belleğe gelmek gerek. Bu kısmın yeni sayfa olmasına gerek yok ama biraz uzun tutup fırsattan istifade kullanıcıların sık sık sorduğu "ATI niye 512 bit bellek yapmıyor?" gibi soruları da yanıtlayalım.
Bellek performansınızı belirleyen temel etkenlerden ikisi bellek arabiriminin genişliği (yani kaç bit olduğu) ve bellek frekansı. Şurada bunlardan bahsetmiştik. Bellek bantgenişliği bunların bir fonksiyonu ve dolayısıyla bunu artırmanın iki yolu var: Ya bellek arabirimini genişletirsiniz ya da bellek aktarım hızını artırırsınız (şimdilik ütopya olarak her ikisini de yapmak isteyebilirsiniz :) ). Hangisini yapacağınıza karar verirken çeşitli faktörler gözden geçirilir.
Genel olarak, daha geniş bellek arabirimi kullanmak görece karmaşıktır. Bellek arabiriminizi genişletirseniz, ya da bir başka deyişle "bit sayısını artırırsanız" aradaki veriyolunda daha fazla hat kullanmak anlamına gelir bu. Alan daralıp hatlar arttıkça hatların birbirlerini etkileyerek hatalı iletime neden olma olasılıkları artar. Bunun üzerine bir de yüksek aktarım hızlarında senkronizasyon sorunlarını ekleyin. GDDR5, GDDR3'ün aksine belirli bir frekansta 2 kat değil, 4 kat veri aktarır (bu nedenle 1 GHz GDDR3 için efektif aktarım hızı 2 GT/s olarak verilirken aynı frekansta, yani 1 GHz GDDR5 için efektif aktarım hızı 4 GT/s olarak verilir). Bu yüksek aktarım hızı size ekstra hata olasılığı getirir. Ayrıca daha fazla veriyolu hattı daha fazla maliyet demektir.
GDDR5'te bu sorunları hafifletmek için hata saptama olanağı bulunuyordu. Qimonda'nın (daha önce de ara ara alıntıladığımız) şu belgesine gözatmak isteyebilirsiniz. Buna göre GDDR5 bellek veriyolunun yanına koyulan bir hata takip mekanizması belli hataları yakalayabiliyor. Yalnız bu bir "hata düzeltme" mekanizması değil, hata takip mekanizması. Eski Radeon'larda bu yetenek kullanılmamıştı. ATI Cypress yongasına hata takip olanağını yerleştirmiş. Böylece yüksek frekans çalışmada meydana gelebilecek hatalar saptandığında bu hatanın meydana geldiği veri dizisi tekrar iletiliyor.
Hata takip dışında belleklerin yüksüzken yavaşlaması ve sıcaklık denetimi de sağlanmış. Tüm bunlarla birlikte hata saptandığında bellek veriyolu bir tür "sıfırlanıyor" ve yeniden "eğitiliyor". Böylece veriyolunun anlık koşullara göre yeniden düzenlenmesi sağlanıyor.
Bunların pratik sonucu bize ne olarak dönüyor? Daha düşük güç tüketimine sahip daha hızlı bellekler dışında, overclock'ta artık hata görüp geri dönmenin yetmeyeceği olarak. :) Bellekleri overclock ederken kartın hata vermesini ya da görüntüde bozulmalar olmasını bekleriz malum. Bu bozulmaları yakaladığımızda ya da kart hata verdiğinde bir önceki overclock değerimize geri dönüp stabilite testini tekrarlarız. Ama artık her zaman bu gerçekleşmeyecek ve bunun yerine performans düşüşü gözlemleyeceğiz. Dolayısıyla 5800 serisinden kartınızı overclock ederken yüksek frekanslı stabil değeri bulmakla yetinmemeli ve benchmark'larınızdan belleğe duyarlı bir-ikisini tekrar çalışıtırıp bir noktada performansın geri düşüp düşmediğine bakmalısınız.
ATİ'nin neden 256 bit kullandığını anlamışsındır umarım.
PCLABS'TAN ALINTIDIR!!!
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yekoo 10 yıl
herkes ddr3 e pilik atıyor fakat adam ati gibi ddr4-5 yapıp 128 bit yapmıoyor 256 bit 448 bit 512 bit kartlar çıkrtıyor. sizde benim gibi biliyosunuz bunu ama amaç zaten pislik atmak. üstelik bu maliyetleride aşağıya çeker ddr3 kullanımı.
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WinteR 10 yıl
Saçmalıyorum tabi, kıyaslamak saçma :)

@nano@
Jen-Hsun Huang'ın elindeki şeyi enrico fermi hayal bile etmemiştir
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NemesisR3 10 yıl

yekoo

herkes ddr3 e pilik atıyor fakat adam ati gibi ddr4-5 yapıp 128 bit yapmıoyor 256 bit 448 bit 512 bit kartlar çıkrtıyor. sizde benim gibi biliyosunuz bunu ama amaç zaten pislik atmak. üstelik bu maliyetleride aşağıya çeker ddr3 kullanımı.

benim bildiğim biti azaltmak maliyeti daha çok düşürür, performans olarakda bir farkı olmaz zaten
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@nano@ 10 yıl
@winter üffff saçmalıyorsun ben diyorum 2.dünya savaşı sen hala Jen-Hsun Huang diyorsun ozamanlar o dünyadamıydı acaba kendine bir sor
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tokatli6061 10 yıl
acaba bu gpu kaç kez isim değiştirecek? birde bu değişiklikler isim babası olan adamcağızı etkileyecekmi? :D
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KANUNI61 10 yıl
dedim ben varya bı femi yalan olacak
bu adam cok poz vermeye başladı ddr müş bide bu Jen-Hsun Huang, de icraat yok
burda bir patlarsa nvidia valla ati yer bizi
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