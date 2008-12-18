Nvidia: GeForce GTX 295, 4870 X2'den %26 daha hızlı ve 499$

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Nvidia'nın çift grafik işlemcili yeni ekran kartı GeForce GTX 295 için yayın yasağı bugün sona erdi ve resmi detaylar netleşmeye başladı. ATi'nin geçtiğimiz Ağustos ayında kullanıma sunduğu Radeon HD 4870 X2 modeliyle ele geçirdiği liderlik koltuğunu rakibinden geri almayı planlayan Nvidia yeni modeliyle bunu gerçekleştireceğini iddia ediyor. 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GT200 GPU'sunun çiftine yer verilen GeForce GTX 295 modelinin Nvidia tarafından hazırlanan test sonuçlarıyla birlikte kartın fiyatı da netleşmeye başladı.

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GeForce 9800GX2 ile tasarım özellikleri açısından benzer çizgilere sahip olan GeForce GTX 295, 2x 448-bit bellek veri yolu desteğine ve 1792MB GDDR3 belleğe sahip. 480x (2x240) paralel işlem birimiyle donatılan ekran kartının grafik işlemcileri 576MHz'de, paralel işlem birimleri 1242MHz'de bellekleri ise 1998MHz'de görev yapıyor. Çift slot tasarıma sahip olan, 10.5" uzunluğundaki ekran kartının ısıl güç tasarımı ise 289 watt olarak belirlenmiş. Çift DVI ve HDMI konnektörüne sahip olan kartın HD 4870 X2'den daha hızlı olduğu iddia ediliyor peki ne kadar daha hızlı?

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Nvidia'nın karşılaştırmalı test sonuçlarını içeren dökümanına göre GeForce GTX 295 rakibi Radeon HD 4870 X2'den oyun testlerinde %26'ya varan oranda daha hızlı olacak. Nvidia tarafından hazırlanan tablo dahilindeki Far Cry 2, CoH: OF ve Half Life 2 sonuçları da dikkatlerden kaçmıyor. Nvidia'nın "en hızlı ekran kartı" ve çift ile kurulacak "en hızlı çoklu gpu çözümü" iddialarıyla duyurmaya hazırlandığı GeForce GTX 295 modelinin Amerika pazarına 499$ seviyesinden giriş yapacağı ifade ediliyor.

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