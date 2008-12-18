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Nvidia: GeForce GTX 295, 4870 X2'den %26 daha hızlı ve 499$

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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185
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia: GeForce GTX 295, 4870 X2'den %26 daha hızlı ve 499$
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Nvidia'nın çift grafik işlemcili yeni ekran kartı GeForce GTX 295 için yayın yasağı bugün sona erdi ve resmi detaylar netleşmeye başladı. ATi'nin geçtiğimiz Ağustos ayında kullanıma sunduğu Radeon HD 4870 X2 modeliyle ele geçirdiği liderlik koltuğunu rakibinden geri almayı planlayan Nvidia yeni modeliyle bunu gerçekleştireceğini iddia ediyor. 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GT200 GPU'sunun çiftine yer verilen GeForce GTX 295 modelinin Nvidia tarafından hazırlanan test sonuçlarıyla birlikte kartın fiyatı da netleşmeye başladı.

Nvidia: GeForce GTX 295, 4870 X2'den %26 daha hızlı ve 499$
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GeForce 9800GX2 ile tasarım özellikleri açısından benzer çizgilere sahip olan GeForce GTX 295, 2x 448-bit bellek veri yolu desteğine ve 1792MB GDDR3 belleğe sahip. 480x (2x240) paralel işlem birimiyle donatılan ekran kartının grafik işlemcileri 576MHz'de, paralel işlem birimleri 1242MHz'de bellekleri ise 1998MHz'de görev yapıyor. Çift slot tasarıma sahip olan, 10.5" uzunluğundaki ekran kartının ısıl güç tasarımı ise 289 watt olarak belirlenmiş. Çift DVI ve HDMI konnektörüne sahip olan kartın HD 4870 X2'den daha hızlı olduğu iddia ediliyor peki ne kadar daha hızlı?

Nvidia: GeForce GTX 295, 4870 X2'den %26 daha hızlı ve 499$
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Nvidia'nın karşılaştırmalı test sonuçlarını içeren dökümanına göre GeForce GTX 295 rakibi Radeon HD 4870 X2'den oyun testlerinde %26'ya varan oranda daha hızlı olacak. Nvidia tarafından hazırlanan tablo dahilindeki Far Cry 2, CoH: OF ve Half Life 2 sonuçları da dikkatlerden kaçmıyor. Nvidia'nın "en hızlı ekran kartı" ve çift ile kurulacak "en hızlı çoklu gpu çözümü" iddialarıyla duyurmaya hazırlandığı GeForce GTX 295 modelinin Amerika pazarına 499$ seviyesinden giriş yapacağı ifade ediliyor.

Nvidia: GeForce GTX 295, 4870 X2'den %26 daha hızlı ve 499$
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Nvidia: GeForce GTX 295, 4870 X2'den %26 daha hızlı ve 499$
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sys64 10 yıl
pitbull_seyfi yine bos bos konusuyorsunuz omrunuzde alt tarafı 1 2 ekran kartınız olmus konusun ben su an 3870 kullanıyorum cok rahatta her ama her oyunu oynuorum ki cogunlugu high ve aa af ile ! bi crysiste yapamıyorum ki cokta umrumda ticaret amaclı gereksiz bir oyun ! herkes konusuo yurdum insanı ya ne zaman aklı basına gelcek merak ediorum ya adaalrı zengin edin siz sornada imrenerek bakın nvidia ceo su kac dolar maas alıor yok hangi arabalara binior :D sen saol :D
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Source 10 yıl
Nvidia yine yapacağını yaptı ATI'ye :D
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leop 10 yıl
su topicin ismini degistirsek artik. hal yuzde 26 fark oldugunu zannediyor insanlar.
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01Mrt 10 yıl
bunu alan günaha girer bu ortamda ... :D
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mhamadko 10 yıl
26% lik ortalama farki sadece belirtilen oyunlardaki degerdir ,, neden mesela COD5 GRID STALKER da test yapilmadi nvidia tarafindan ,, demek o yuzde 26 lik iyice bozulacakta ,, bide 1680 * 1050 yada 1920*1200 yapilsaydi bu testler yine duserdi o 26% lik fark
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yonex78 10 yıl
watana millete hayırlı olsun ark ama türkiye fiyatı ne olur artı önemli molan f\p ondada kimin önde old ortada sonuçta hepimiz üst uç oyun makinası toplamıyoruz ,
ben 4 senedir sapphire radeon 9600 kullanıyorum
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teacher88 10 yıl
ya bu insanları anlayamıyorum düşene vuruyosunuz.nvidia düştü ona vurdunuz ati düştü ona vuruyosunuz.hayret bişey
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LINEBACKER 10 yıl
yakında tablolara;

"ati hepsinde 1fps almış ben crysisi 40fps ile oynuyorum saçmalığa gel"

diye yorum görürsem şaşırmıcam bu forumda.
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gordon01 10 yıl

Orjinalden alıntı: teacher88

ya bu insanları anlayamıyorum düşene vuruyosunuz.nvidia düştü ona vurdunuz ati düştü ona vuruyosunuz.hayret bişey

Kurtlukta düşeni yemek kanundur
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StreamRolleR 10 yıl
ha birşey daha diyem graphics plus just graphics olayında nvidia da az değil direk ezmiş atiyi :D:D:D
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StreamRolleR 10 yıl
850 den fazla olursa kim alır kimse herkes 5xxx bekler
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gordon01 10 yıl
İyice fener - cimbom kapışmasına döndürdünüz
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mhamadko 10 yıl

Orjinalden alıntı: StreamRolleR

850 den fazla olursa kim alır kimse herkes 5xxx bekler


herhalukarde bekleyecem ben ,, cunku herzaman ati f/p lideri olmus ,, hele 5xxx serisi 40nm olunca
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IhtiyarDelikanli 10 yıl
Ati 4400mhzde çalışabilen 512mb bellek koyuyo sen 512bit olsn diyosun. Nvidia koysun bi 4400mhz de çalışan bellekde asıl performansı ozmn gör
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strafor 10 yıl
nm olarak nVidia daha bu kartıyla yeni yakalayabildi ATI 'yi. Ati 45 nm üretim sürecini tamamlamak üzere.. yeni RV'ler geliyor gümbür gümbür.. nVidia 55 'likleri daha yeni sürecek piyasaya. Bazı arkadaşlar PhysX 'den Cuda 'dan bahsetmiş, ATI Havok konusunda çok çaplı çalışmalar yapıyor ve bu noktada da işi bitirecek gibi.
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yugams 10 yıl
wayy be karta bak harbi piskopat duruyor.ama ati yabana atılıcak gibi diyil keşke 4870 serisini 256 bit yerine 512 bit yapsa idi ati neyse nvidia hamlesini yaptı sıra ati de
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