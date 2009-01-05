Nvidia GT212'nin detayları; 384x paralel işlem birimi ve 96x TMU

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GeForce GTX 285 ve GeForce GTX 295 modellerini kullanıma sunmaya hazırlanan Nvidia'nın bir sonraki GPU'su hakkında detaylar görünmeye başladı. Geçtiğimiz Haziran ayında duyurduğu GeForce GTX 200 serisi ekran kartlarına güç veren GT200 GPU'sunu yeni üretim teknolojisiyle nanometrik anlamda küçülterek dahaz az güç çeken ve daha serin çalışan kartlara yeşil ışık yakan Nvidia'nın yeni amiral gemisi GT212 olacak.

Nvidia'nın GT212 kod adlı yeni grafik işlemcisinin 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanması bekleniyor. Fakat 55nm üretim teknolojisine adapte edilen GT200b GPU'sundan farklı olarak GT212 teknik anlamda önemli değişikliklere sahip olacak. Hardware-Infos sitesinin haberine göre GT212 GPU'su, Nvidia'nın yüksek performansı segmentindeki güncel temsilcisi GT200 ve GT200b'den farklı olarak 256-bit olacak.

Her ne kadar bellek veri yolu desteği açısından mevcut çözümlerin bir adım gerisindeymiş izlenimi veriyor olsa da Nvidia aradaki farkı yüksek çalışma frekansına sahip GDDR5 bellekler ile kapamayı planlıyor. Bu sayede üretim aşamasında verimliliği daha yüksek GPU'ların hazırlanabileceği ve olası performans farkının da yeni nesil bellek teknolojisinin gündeme alınmasıyla telafi edileceği söyleniyor.

GT200 ve GT200b'den farklı olarak paralel işlemci sayısının 240'dan 384'e yükseltileceği iddia eidlen GT212 GPU'su işlem gücü açısından yerini alacağı modellerden çok daha iddialı olacağı üzerinde duruluyor. 384x parlel işlem birimine ek olarak TMU sayısının da 96 olacağı konuşulan GT212 GPU'sunun transitör sayısının 1.8 milyara yakın olacağı ve yonga boyutunun da 300mm2'nin altında olacağı belirtiliyor.

Detaylarına daha önceki haberlerimizde yer verdiğimiz Hynix'in 7Gbps'lik yüksek hızlı GDDR5 yongalarını kullanacağı da iddia edilen GT212 GPU'sunun üretim verimliliği ve maliyetlerinin 40nm üretim teknolojisi ve 256-bit'e çekilen bellek veri yolu genişliği sayesinde GT200 jenerasyonunua göre daha düşük olacağı da üzerinde durukan önemli detaylardan biri olarak dikkat çekiyor.

Nvidia'nın GT212 GPU'su için gözler yılın ikinci çeyreğinde. Nisan-Mayıs döneminde gelebileceği belirtilen yeni grafik işlem birimine rakip ise AMD-ATi'nin RV870 GPU'su olabilir. Tabii haberimize konu olan detayların henüz Nvidia tarafından doğrulanmadığını belirtmekte de fayda var. 40nm üretim teknolojisi için başlayacak yeni rekabetin galibi kim olacak sorusunun cevabı için bir süre daha beklememiz gerekecek.