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Nvidia GT212'nin detayları; 384x paralel işlem birimi ve 96x TMU

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
13,5b
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44
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia GT212'nin detayları; 384x paralel işlem birimi ve 96x TMU
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GeForce GTX 285 ve GeForce GTX 295 modellerini kullanıma sunmaya hazırlanan Nvidia'nın bir sonraki GPU'su hakkında detaylar görünmeye başladı. Geçtiğimiz Haziran ayında duyurduğu GeForce GTX 200 serisi ekran kartlarına güç veren GT200 GPU'sunu yeni üretim teknolojisiyle nanometrik anlamda küçülterek dahaz az güç çeken ve daha serin çalışan kartlara yeşil ışık yakan Nvidia'nın yeni amiral gemisi GT212 olacak.

Nvidia'nın GT212 kod adlı yeni grafik işlemcisinin 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanması bekleniyor. Fakat 55nm üretim teknolojisine adapte edilen GT200b GPU'sundan farklı olarak GT212 teknik anlamda önemli değişikliklere sahip olacak. Hardware-Infos sitesinin haberine göre GT212 GPU'su, Nvidia'nın yüksek performansı segmentindeki güncel temsilcisi GT200 ve GT200b'den farklı olarak 256-bit olacak.

Her ne kadar bellek veri yolu desteği açısından mevcut çözümlerin bir adım gerisindeymiş izlenimi veriyor olsa da Nvidia aradaki farkı yüksek çalışma frekansına sahip GDDR5 bellekler ile kapamayı planlıyor. Bu sayede üretim aşamasında verimliliği daha yüksek GPU'ların hazırlanabileceği ve olası performans farkının da yeni nesil bellek teknolojisinin gündeme alınmasıyla telafi edileceği söyleniyor.

GT200 ve GT200b'den farklı olarak paralel işlemci sayısının 240'dan 384'e yükseltileceği iddia eidlen GT212 GPU'su işlem gücü açısından yerini alacağı modellerden çok daha iddialı olacağı üzerinde duruluyor. 384x parlel işlem birimine ek olarak TMU sayısının da 96 olacağı konuşulan GT212 GPU'sunun transitör sayısının 1.8 milyara yakın olacağı ve yonga boyutunun da 300mm2'nin altında olacağı belirtiliyor.

Detaylarına daha önceki haberlerimizde yer verdiğimiz Hynix'in 7Gbps'lik yüksek hızlı GDDR5 yongalarını kullanacağı da iddia edilen GT212 GPU'sunun üretim verimliliği ve maliyetlerinin 40nm üretim teknolojisi ve 256-bit'e çekilen bellek veri yolu genişliği sayesinde GT200 jenerasyonunua göre daha düşük olacağı da üzerinde durukan önemli detaylardan biri olarak dikkat çekiyor.

Nvidia'nın GT212 GPU'su için gözler yılın ikinci çeyreğinde. Nisan-Mayıs döneminde gelebileceği belirtilen yeni grafik işlem birimine rakip ise AMD-ATi'nin RV870 GPU'su olabilir. Tabii haberimize konu olan detayların henüz Nvidia tarafından doğrulanmadığını belirtmekte de fayda var. 40nm üretim teknolojisi için başlayacak yeni rekabetin galibi kim olacak sorusunun cevabı için bir süre daha beklememiz gerekecek.


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justbejust 10 yıl
fiyat konusunda rekabette zorlanan nvidia, ati'nin üretim tekniğindeki stratejisini benimsemiş oluyor. sektörde fiyat hassasiyetinin ürün farklılaşmasından daha önemli hale gelmesi giriş ve orta seviyenin işine geliyor. ati'nin bu yolu açması çok iyi oldu.
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max975 10 yıl
fiyat konusunda rekabetçi olacağını bende sanmam
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01Mrt 10 yıl
hiç gerek yok bunlara... windows 7 nin betasının bile olumlu sonuçlar verdiği haberleri yayılmakta iken (hızlı olduğu belirtilmekte) bence win7 nin merhaba demesini beklemek en mantıklısı... zaten crysis gibi oyun daha gelmez 1 sene, şuan piyasada olan yada kısa sürede piyasaya çıkacak olan bir oyunda elimizdekiler zorlanmayacaktır... parayı çarç ur etmenin bi anlamı yok... ikinci el vardır GTX 260 veya HD4870 ler, illa ekran kartı lazımsa ikinci alın... :)
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kurtbecer 10 yıl
anlaşılan 512 bit GDDR5'i GT300 gpu'suna hazırlıyor....
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nos23 10 yıl
nvidia hatasını anladı ama yeni kartlar konusunda peşin hüküm vermemek gerekir
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herdaimacemi 10 yıl
@AndryTR
"In order to control the core area, it is still 256bit"
derken kastettiği şey; 512 bit veriyolunun 256 bit'e göre 256 adet fazladan fiziksel bağlantı içeriyor olması nedeniyle çekirdek ve PCB tasarımınındaki karmaşıklığı önleyebilmek adına hala 256 bit veriyolu kullanıldığı.
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herdaimacemi 10 yıl
"...GT212 GPU'sunun üretim verimliliği ve maliyetlerinin 40nm üretim teknolojisi ve 256-bit'e çekilen bellek veri yolu genişliği sayesinde GT200 jenerasyonunua göre daha düşük olacağı da üzerinde durukan önemli detaylardan biri olarak dikkat çekiyor."
denilmiş ama,
"Detaylarına daha önceki haberlerimizde yer verdiğimiz Hynix'in 7Gbps'lik yüksek hızlı GDDR5 yongalarını kullanacağı da iddia edilen, 40nm üretim teknolojisi ve 256-bit'e çekilen bellek veri yolu genişliği sayesinde GT200 jenerasyonunua göre GT212 GPU'sunun üretim verimliliğinin daha yüksek, üretim maliyetlerinin daha düşük olacağı da üzerinde durulan önemli detaylardan biri olarak dikkat çekiyor."
şeklinde olacaktı sanırım. Editörün dikkatine!
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laserion 10 yıl
Bir bölümde yazım hatası olmuş HD5850 yerine HD5840 yazmışım.
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CeFurkan 10 yıl
cok guzel bunlar gelsinde
gtx 260 lar alinabilir seviyeye insin
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Wilson Fisk 10 yıl
simdi bu aletle mi cikacak 5870 karsisina?5870 dogal cift cekirdek gelirse ne olacak?dinler mi diyorsunuz 384x filan?bu kadar ozellikle nasil 1.2x daha iyi oluyormus rv770'den ben onu anlamadim.iddiali gelen gene nvidia, sesi cikmayan gene amd.

planetmaks.com/...
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laserion 10 yıl
Haber için Tüeşekkürler.
Bu şekilde haberleri daha çok duyarız tabii ki kartların çıkmasına 1 ay kala gerçekler dökülmeye başlayabilir yanlız bildiğim bir şey varsa ATI nanometrik küçülmede yine rakibine fırsat vermez nede olsa bu konuda artık adamlar Profesyonel oldu. Birşey daha varki onu ATI yaparmı bilmem ama çift çekirdekli GPU haberleri dolaşıyordu bir ara. Ekran kartı dünyasında bir ilki gerçekleştirebilir gibime geliyor mesela şöyle bir sıralama çıkarabilirler.
Giriş Seviyesi: HD5840
Orta Seviye:HD5870
Üst Seviye:HD5900 Çift Çekirdekli GPU
Tabiiki bunlar benim tahminlerim. Gelişmeleri zamanla öğreneceğiz.
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Promity 10 yıl
Bizde bunu söylüyoruz nezamandır sonunda doğru yolu bulmuşlar ama en azında 378bit yapsalarmış. Anlaşılan daha 2 sene 256bit kartlara mahkumuz sonra ddr7 çıkar zaten adam gibi kart yapmaz bunlar off off. Dua edelimde Crytek bi grafik canavarı oyun daha yapsında bunlarda adam gibi kart yapsın. Kartın her birimi artarken veriyolu nasıl düşer anlamıyorum sanki 20nm yapacaklar.
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fss1403 10 yıl
Üff çokk dehşet olur bu kart muhtemelen dx 11 le gelir. Bit 256 ama ddr 5 olduğu için zaten band genişliği yhüksek olmazmı?
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IhtiyarDelikanli 10 yıl
40nm gpu istiyoruz ya nvidia elini çabuk tutmassa ati bi darbe daa indircek
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StreamRolleR 10 yıl
bu ne ya daha insanlar gt200b lere alışamdı şimdi 212 çıktı hangisini alcaz şaşırdık off
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TiesTorN 10 yıl
Çıktığını kim söyledi kardeşim... En erken yazın çıkar bu.
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TiesTorN 10 yıl
O halde bu kart GTX3xx serisi olmalı... Yine GTX280 adıyla falan piyasaya sürmezler herhalde...
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