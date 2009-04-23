Nvidia GT300: 512x işlem çekirdeği ve MIMD mimarisi

AMD-ATi ile birlikte grafik endüstrinin lider iki isminden birisi olan Nvidia, G80 sonrasındaki en radikal GPU teknolojisini duyurmaya hazırlanıyor. Son dönemde daha çok yeniden isimlendirme çalışmalarıyla gündeme gelen ve en son AMD-ATi'nin Radeon HD 4890 girişimine karşı GeForce GTX 275 modelini duyuran Nvidia, uzunca bir süredir hakkında spekülasyonlar yapılan GT300 kod adlı yeni nesil grafik işlem birimini yılın ikinci yarısında duyurmay planlıyor. Tasarım çalışmalarının önümüzdeki Haziran ayında tamamlanacağı düşünülen GT300, 2006 yılının Kasım ayında anons edilen G80 GPU'sundan bu yana Nvidia'nın mimari anlamda atacağı en yenilikçi çözüm olacak. Bilindiği üzere Santa Clara merkezli firma, G80 sonrasında, grafik işlem mimarisinde radikal değişiklikler yapmamış, yeni üretim teknolojilerine geçiş sürecinde performans arttırıcı iyileştirmeler ve güncellemeler ile yoluna devam etmişti. Performans anlamındaki son hamlesini GT200 GPU'su ile sahneye koyan Nvidia'nın GT300 çalışmalarına yönelik bazı yeni detaylar da gün ışığına çıktı.
Son gelişmelere geçmeden önce GT300 GPU'su ile ilgili mevcut bilgileri gözden geçirmekte fayda var. 65nm ve 55nm üretim teknolojilerinden sonra 40nm için de rakibi AMD-ATi'nin (40nm RV740 en geç Mayıs ayının ilk haftasında anons edilecek!) gerisine düşecek gibi görünen Nvidia'nın GT300 GPU'su, TSMC fabrikalarındaki 40nm üretim bantlarından çıkacak. Bu arada 40nm üretim teknolojisi Nvidia'nın GT300 GPU'su için deneysel bir çalışma olmayacak zira daha önceki haberlerimizde de belirttiğimiz üzere GT300 öncesinde Nvidia'nın GT212, GT214, GT215 gibi farklı segment ve ihtiyaçlara yönelik GPU'larını Mayıs sonu veya Haziran ayı içerisinde duyurması bekleniyor. Windows 7 ile anons edileceği belirtilen DirectX 11, OpenGL 3.0 ve OpenCL desteği sunacak olan GT300 GPU'su ile CUDA teknolojisinde de ciddi bir performans gelişiminin sağlanacağı zaten bir süredir konuşuluyordu. Peki Nvidia GT300 GPU'su için gün ışığına çıkan yeni gelişmeler neler? Dikkat çekici ilk detay paralel işlem birimlerindeki artış zira GT300 GPU'su 512x işlem çekirdeği ile gelebilir.
Yapılan açıklamalara göre GT300 kod adlı yeni nesil grafik işlem birimi 32 çekirdekli 16 adet cluster'a sahip olacak ve bu tasarımla toplamda 512x işlem çekirdeği devreye girecek. Nvidia'nın an itibariyle en güçlü GPU çözümü olan GT200 ile 24 işlem çekirdeğine sahip küme tasarımıyla kıyaslandığında ciddi bir artışa işaret eden ve paralel işlem birimi sayısı açısından yine Nvidia'nın satılmakta olan en güçlü ekran kartı unvanına sahip çift grafik işlemcili GeForce GTX 295'in sahip olduğu 480x paralel işlem biriminden de fazla işlem çekirdeğine sahip olacak GT300 gelen bilgilere göre çok daha fazlasını sunacak gibi görünüyor. Zira GT300'deki radikal değişiklik olarak günümüz GPU tasarımlarını domine eden SIMD yerine MIMD mimarisini kullanacak olması gösteriliyor. Peki bu ne demek? SIMD (Single Instruction, Multiple Data Parallelism) yani çoklu veri paralelliği sağlayan tek çevrimli komutlar GT300 ile birlikte yerini MIMD (Multiple Instruction, Multiple Data Parallelism) yani çoklu veri paralelliği sağlayan çok çevrimli komutlara bırakacak.
Çoklu veri paralelliği sağlayan çok çevrimli komutlar sayesinde basit veya kompleks shader operasyonları , htiyaca göre gerçekleştirilebilecek. Tabii MIMD mimarisi ile birlikte görev alanı genişleyecek gibi görünen işlem çekirdeklerinin tanımlanmasında "shader processors" yaklaşımının devam edip etmeyeceği de merak konusu GT300'deki işlem çekirdeklerinin AMD ve Intel'in güncel işlemcilerindeki FPU yani kayar nokta işlem birimlerine oldukça yakın olacağını ifade ediyor. Mimarideki bu detaylar, yeni nesil Nvidia ekran kartlarının işlem gücüne de cidi katkı yapacak gibi görünüyor. Zira muhtemelen GeForce GTX 380 olarak isimlendirilmesi beklenen GT300 tabanlı performans modeli, 512x işlem çekirdeği GT200 tabanlı çözümlere göre muhtemelen 2 kat daha fazla işlem gücü sunacak gibi görünüyor. Tasarım çalışmaları henüz tamamlanmadığı için GT300'ün saat hızları henüz netlemiş olmasa da 40nm üretim teknolojisinin de katkılarıyla, işlem çekirdeklerinin 2GHz'de çalıştığı varsayıldığında 3 TeraFLOP'luk işlem gücünden bahsedilebilir.
Tek hassasiyet performansının yanı sıra mimari değişiklikler ile GT300'ün çift hassiyet performansında da ciddi artış yaşanacak gibi görünüyor. Şu an için somut bir veriden bahsetmek pek mümkün olmasa da GT200 ile kıyaslandığında GT300 GPU'sunda 6-15 kata varan performans artışından bahsedilebilir. Tabii yeni nesil grafik işlemci mimarisinin GeForce serisi ekran kartlarının yanı sıra Tesla ve Quadro gibi profesyonel çözümlerde de kullanılacağını düşündüğümüzde özellikle bilimsel çalışmalar, finansal uygulamalar ve profesyonel görsel işlem çözümlerinde de performans ve zaman kazanımı yaşanabilir. Öte yandan GT300 GPU'su ile yine güncel CPU'lar gibi doğrudan donanım erişimine olanak tanınabileceği ve bu sayede GPU üzerinde doğrudan programlama yapılabileceği belirtiliyor. 31 Ağustos 1999'da duyurduğu GeForce 256 modeliyle GPU kavramını ortaya atan Nvidia, GT300 mimarisindeki radikal değişiklikler ve CPU benzeri yaklaşımlar ile cGPU kavramını yaygınlaştırabilir. Bu arada GT300 ile Nvidia, Intel'in x86 tabanlı çekirdeklere sahip olacak Larrabee kod adlı yeni nesil GPU teknolojisinin de rakibi olacağını da hatırlatalım.
http://www.brightsideofnews.com/news/2009/4/22/nvidias-gt300-specifications-revealed---its-a-cgpu!.aspx Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bazı oyunlarda 8xQ CSAA'ya karşı 8x MSAA (8x box AA) başarımı bayağı bir güzel o kadar. O da bazı oyunlarda. Birçok oyunda fark yok.
Millet senin gibi konuşanlar nedeniyle gaza gelecek sonra. Ama görecek ki 2x MSAA - 2x MSAA; 4x MSAA - 4x MSAA durumunda kare/sn değişimi adına pek bir fark yokken; 8x MSAA - 8xQ CSAA'da ise bazı oyunlarda kare/sn adına oldukça üstün. Bazı oyunlarda farksız.
İkisini de(ilk nesil 260 - 4870 1 GB) kullanmamış olsam ben de gaza gelebilirdim senin yorumlarınla.
Bunun ötesinde, kalite anlamında örneğin 4x - 12x Edge-Detect CFAA'nın rakip olabileceği (Wide ve narrow tent görüntüyü fena biçimde bulanıklaştırıyor[post processing] ve tercih edilemez seçenekler bu yüzden. Başarımı da zaten çok düşürüyorlar. 8x - 24x Edge ise gene başarımı fazla[bayağı bir fazla] düşürüyor. Tabii karşılığında çok iyi görüntü alınabilir[tabii kalite farkı algılanmadıktan sonra o kare/sn'lerin anlamı yok] ve bulanıklık zaten yok edge'de.) 16xQ CSAA durumu var örneğin. Ve bir de uç 8x - 24 Edge-Detect var.
Edge-detect'in kalitesiyle karşılaştırma yapılmalı.
Meselâ 8xQ CSAA'nın kare/sn başarımı olarak geri kalmadığı örneklerde, 16xQ CSAA GeForce'u kare/sn/kalite konusunda avantajlı yapabilir, senin söylediklerinin bile aksine. 8x MSAA'nın kareyi az düşürmesi 4x - 12x Edge CFAA'nın da ona oranlı az düşüreceği anlamına gelmiyor çünkü. Ama 16xQ CSAA, 8xQ CSAA'dakine çok çok yakın kare/sn verdiren bir mod ve onun başarımına az çok oranlı. Yani 8xQ CSAA - 8x MSAA başarım durumu benzer olursa, GeForce 16xQ CSAA ile avantaj bile yakalayabilir. Bunu demek istiyorum.
Başarımı çok az düşüren, ama Rad 8x MSAA'sına ve Gef 8xQ CSAA'ya belli noktalarda üstünlük kursa da genelde daha kötü olacağını sandığım 16x CSAA ise... Belli durumlarda Rad 8x MSAA öncesi ara mod olarak iş görebilir, ama Radeon 8x MSAA'ya karşı pek anlamlı duracağına inanmıyorum. GeForce kullanıcıları, 8xQ CSAA kare/sn başarımından memnun kalmadıkları durumlarda 16x CSAA seçebilir. Belki çoğu noktada 8xQ CSAA kadar kaliteli olmasa da, sonuçta kare/sn'yi çok çok daha az düşürüyor ve kalite adına daha iyi olduğu kısımlar da var 8xQ CSAA'dan.
Adaptive AA - Transparency AA ise işlenmesi gereken bir konu kesinlikle. Ben pek uğraşmadım, kare/sn'yi ikisi de çok düşürebildiğinden. En azından en yüksek kalite modundayken.
Yine de oyun oyun karşılaştırmak doğru olur.
Neyse, demek istediğim, genellemeler yapmayın. AA'da kare/sn farkı süper derseniz her modda öyleymiş sonucu çıkar. Oysa Rad 8x MSAA'nın bazı oyunlarda çok daha başarılı olmasından ibaret, olay.
Ve meselâ, AF kare/sn başarımı iyi olacaksa bu GeForce tarafında söz konusu oluyor. Tabii önemli olan toplamdaki başarım(8x MSAA'nın önlere çıkarıcı etkisi gibi), ama bundan da bahsedilmeli ille AA - AF muhabbeti dönecekse.
Mevcut sürücü - uyumluluk - sorun - fizik şartlarında 260 daha iyi bir tercihtir 4870 1 GB'den. Uyumluluksal sorunların etkileri sadece cins cins sorunlar değil, pek çok oyunda çok daha düşük kare alabilmeniz şeklinde de gösteriyor kendini.
Ayrıca, o tür örneklerde gerek yok ama, 260'ın çok daha iyi hız aşırtıldığını da unutmayın.
Oyun için 260 mı 4870 1 GB mi diyene şu an 260 önermekten başka çarem yok açıkçası.
Elbet, 4870'in AA'ya falan gerek kalmadan da güzel iş çıkardığı durumlar var; ama sürücü - uyumluluğu(sonucunda kare/sn de düşük çıkıyor, sorunlar bir yana) ve fizik konusunu çözene ve bu konularda daha hızlı davranacağı işaretini verene(bir oyun çıkıyor, sorunlar 3 ay sonra çözülüyor. Hatta çözülmüyor[BioShock]. Bu da bir güvensizlik yaratıyor dolayısıyla) kadar 260 önermek zorundayım, sorusunu genel sorana. 275 - 4890 için de 275 öneriyorum.
Testlere önem verin, derken üç beş testle bir şey anlatıyormuş görünen site testlerini mi kastettin? Büyük yanlış içindesin öyleyse.
HIS 4870 nedir? HIS 4870 ne arkadaş... IceQ diyorsan, merak etme referans soğutma 260'ların sıcaklık - gürültü oranları gayet iyi.
Pff bence konsol alın veya kafanıza göre takılın. Ben sıkıldım bu saçmalıklardan.
Keşke girmeseydim bu G300 konusuna. 4870 - 260 her yerde karşıma çıkıyor; G300 R8xx vs. zaten baymış durumda. Bir de o kadar gereksiz muhabbetten sonra fanatik, düşman, boş konuşan(promity gibi "çok bilenler" tarafından) falan ilân ediliyorsun doğruları söylüyorsun diye. Kartlar çıkar, para olursa alırsın. Bu kadar basit yav. Salla gerisini.
O zamana kadar UT2004 ve UT3 oynamaya devam. Hatta Unreal 4 motorlu UT'ye kadar değiştirmiyim ben şu gariban 260'ı. Gerçi UT3'e bir harita indirdim, 1280x1024 - 4x MSAA'da 756/1566/2592'da çalışan(bu hızlarda kararlı falan değil, merak etmeyin) 260 zorlanıyor. Bu ne yav baydı valla. Herif öküz gibi harita yapmış. ArahanCrown mı ne ismi. Deneyip uyuz olun bir güzel.
Yalnız haritaya tepeden speactator olarak bakınca 60 kare altı seviye anlamında m. işlemci sınırı olasılığı çok artabilir (3.50 Q9550 düz 260'la 40 - 60 kare aralığında dahi sınır yapıyordu örneğin 1280 - 4x MSAA'da). Yüzeyde dolanın, belli noktalarda kötü batıyor bizim gariban 260.
Tam "hadi bu kartla gidelim" diyorum, böyle bir pislik çıkıyor karşıma. E ulan GTX 285 alıp biraz da hız aşırtırak kullansak gene 60'ın altına düştüğü olacak 1280 - 4x'te o pislik haritada (ki 60 bile yeterli değil). Hayır gidip 285 alabilirim şimdi, ama alsam ne olacak? O kadar koşuşuturma, dünyanın parası ve çok iyi hız aşırtılmıyorsa bellek miktarını saymazsak elde edeceğin en fazla %25 - 30 dolayı fark ortada. O haritayı oynamayalım öyleyse veya AA kapalıyken oynayalım. Peh... Nefret ediyorum böyle durumlardan.
(Tabii, gerçek UT'ci AA olarak değil de[AA açmak iyi olur], ayrıntı seviyesi olarak en yüksekte oynamaz. Kendisi belli ayarlar belirler. Ama ben, bazı haritaları sunduğu görüntüden dolayı seviyorum. O nedenle öyle konuştum üstte).
Bak böyle konulara girince dır dır konuşuyoruz. Sabah sabah saçmalığa bak.
Dostum açıklaman için sağol ilaç gibi geldi, şimdi ortalıkta dönen olaylar daha anlamlı geldi ve kıyamet neden kopuyor tasavvur edebiliyorum.Dostum nezaket gösterip cevap yazmışsın çok sağol!!!!!!
O kart 576mm2 die ile çıkarsa Nvidia gene bol bol avucunu yalayacak, Nvidia fanları da en yüksek performanslı kart yine Nvidia diye egolarını tatmin edecektir. Çünki RV870'in Die'si 208mm2. Yani arada neredeyse 3 kata yakın maliyet farkı olacak demektir. E doğal olarak bu fark performansa aynı şekilde yansımaz ise olacak olan şudur. Nvidia normalde 700-750$ dan piyasaya sürmeyi düşündüğü bu kartları HD5870 e göre yeniden fiyatlandırmak zorunda kalacak. Hatırlarsanız GTX280 ilk çıktığında 699$ dan piyasaya girmiş ve HD4870 in başarısı karşısında çok kısa bir sürede fiyatını 399$ seviyesine indirmek zorunda kalmıştı. Özetle burada önemli olan en üst seviye kartlarda bile performans değil F/P dir...
O özellikler 55nm olması halinde 576mm2 olucak deniyordu 384sp'li gt212 için 330mm2 altında olucak dendi ama iptal oldu buda 400'ün biraz üzerinde olabilir yanlız bilmiyoruz bu sefer hesaplayıcılar daha ufak yapıda olabilir buda zar alanının daha ufak olmasını sağlar bekleyip göreceğiz gtx280 ilk çıktığında perfomasına göre fiyatını hak etmeyen bir kartdı bu seri gerçekten kayda değer fark yaratıp yüksek fiyatlı olsada gt300'lerin üst modelinden ziyade bir alt modeli daha ilgi çekici olucaktır
nvidia ya gerek yok reklamlar satması icin fazlasıyla yetior zaten :D
adamlar 5 yılda bir radikal degisiklige gidior
Yorumlarınızı okurken yazasım geldi kusuruma bakmayın ama ,yukarıda tonlarca terminoloji vb. var Maşallah hepsini de sanki gunluk dil kullanıyor gibi kullanıyorsunuz ,
1-Bunun için kursa mı gittiniz (yabancı dil kursu)
2-Hangi arada derede ögrendiniz?
3-Ah Ah bizlerden (sizlerin arasından )birileri gitse çalışsa o firmalarda ne güzel olur..2 nesil sonra memlekete teknolojı transferı yapar..
Hepinize saygı ve sevgılerımle kıymetlı arkadaslar.
Konuya dönecek olursak ,sizlerin acıklamaları sayesınde bır kac sey anlamıs bulunmaktayım.
Ancak bu yenı platform sanırım önce sanayiye hitap edebilir , inşaat,makine,sağlık sektörleri ,ilaç ,silah sektörleri için...Zira ev kullanıcıları için uçuk bir fiyata sahip olacakmış gibi görünmekte (1-2 bin dolarlık fiyatıyla..) ,ati 4890 veya nvidia g260 kartından birine sahip olmayı şanslı olmak olarak addeden ben ,bu yeni kart için hayal gucum dahii yetmıyor,bırakın satın almayı,lakin bu kartı ev kullanıcıları için pazara cıktıgını dusunelım ,ne yapabılırız kı genel olarak ?oyun!
bilmem sizler ne dersiniz ancak Donanım Haber yetkılısı okursa sunu derhal SOYLEMEK ISTERIM.
DONANIM HABER EDITORLERI,
Abiler lutfen acılen sitenıze bir teknolojı sozlugu gıbı bırsey koysanız sızce daha ıyı olmaz mıydı? Teraflop nedir ?(google dan aradım cevap daha akla zarar ,zottırıkin kontirik hesaplama şeysi .... gibi anlamadım)
Cuda nasıl bir olgudur? gibi...Çünkü neden bilir misiniz DH editorlerı,bu site sayesınde bir kultur olustu tartısılıp gıdıyor, "idiots guide to computer terminology and related engineering terms..." tadında bir şeyden bahsedıyorum.
herkese iyi çalışmalar dilerim...
Terminolojik kelimeleri zamanla öğreniyorsun. Mesela 29 yaşındayım. 10 15 senedir bilgisayarın içerisinde olan birisi olarak zaten eskiden gelen ve geçen gün veya hafta veya ay birkaç tane daha özellik [ terminolojik kelime ] öğrene öğrene bu günlere geliyorsun. Yani tamamen zaman ve tecrübe en azından benim için...
Biz birbirimizi yemekten, mahalle karıları gibi birbirimize laf sokmaktan kolay kolay gelişime açık olamayacağız gibi düşünüyorum. Mesela Ar-ge sinde 3.700 kişi çalıştıran Nvidia nın mühendislerine dakikada salak, Atı nin mühendislerine anında geri zekalı damgası vurulabilecek tarzda açıklamalar yapıyoruz.
Mesela ekran kartına fan tasarımı...
- O fan o kartı soğutmaz...
- Yahu sıcak havayı bilmem ne yapması gerekmiyor mu...
gibi söylemler....
Nvidia nın amacı zaten çok uzun zamandır CPU ile savaşmak.
Şimdi Cuda aslında ayrı bir süper bilgisayar olarak düşünebiliriz. Şimdi Süer Bilgisayar denince [ büyüklüğüne göre farklılık gösterebilir ] birden fazla belki onlarca belki yüzlerce işlemcinin bir arada kullanılarak çalıştırılan bir bilgisayar olarak düşünün.
Mesela Bankaların kullandığı ortak kişisel bilgilerin tutulduğu bir bilgisayar düşünün. Türkiye' de onlarca değişik banka var ve topladığınızda [ rakamı sallıyorum ] 20.000 banka şubesi var diyelim. Bu şubelerden anlık 2 şer sorgu göndersen diyelim ki anlık 40.000 sorgu yapar.
Basit manada bildiğimiz bir bilgisayarın Database de sorgulama yapması, sonuşları bulması, istemciye göndermesi, bu database i ayakta tutması ve makinenin çalışır vaziyette kalmasını sağlamak ciddi bir güce ihtiyaç duyacaktır.
Bu işlemi diyelim ki 100 tane Xeon işlemci alıp yapabiliriz.
Nvidia derki;
Benim Tesla kartlarım var. bunlardan alıp bir düzenek kurarak ve Cuda for C dilini kullanrak bu işi daha ucuza mal edebilirsin çünkü, [ rakamları yine atıyorum ] 100 tane Xeon işlemcinin hesaplama gücünü ben 15 tane Tesla kart ile yapabiliyorum. Ayrıca işletme maliyetlerini de azaltabilirsin. Çünkü 100 işlemciyi besleyeceğine [ 100 wattan hesaplasak kabaca 100x100 = 10.000 watt elektirik tükeceğine 15x200 = 3.000 watt elektrik harcayacaksın.
Nvidia nın iddası bu. Ki CUDA dediğimiz platform hayli güçlü bir hesaplama - algoritma vb konularda iddialı olan bir platform.
Bu tabloda da Nvidia nın sektörel kullanımlarda CUDA ve CPU ların arasındaki performans farklarından bahsediyor.
Bu durumda mevcut GPU aslında son revizyon GPU su GT200b ve hesaplama gücü yani TeraFlop değerleri aslında hali hazırda ATI nin RV770 veya Rv770 in revizyonlarından daha düşük.
GPU kart üzerinde asıl işi yapan birimdir. Ama sadece tek başına platformlara uygun değildir. GPU alınıp uygun pcb ( Ekran kartını oluşturan plastik blok parça diyelim ) üzerinde farklı olarak değerlendirilebilir. Kimi grafik işlemeye daha yatkın kimi hesaplamaya daha yatkın gimi modellemeye daha yatkın hale getirilir.
Bunların sonucunda da QuardroFX [ Workstation - Tasarım modelleme ] Geforce [ Oyun ] ve Tesla [ Hesaplama ] serileri vardır. GT300 yeni yetenekleri ile bu serideki yeni temsilcileri üzerinde kullanılacak.
Ev kullanıcısına nasıl yansıyacak ?
Geforce serisi oyun oynamak üzerine yapıldıysa da mesela Video Hızlandırma ve Fizik gibi bazı teknolojiler [ yazılım destekleri ] ile hayatımıza girmiş durumda bile. Nvidia nın hesaplamada benim GPU um daha iyi işlem yapıyor söylemi tamamen farklı bir sektör olduğu ve son kullanıcıları fazla ilgilendirmediği için fazla buraya dalmasakta, son kullanıcılar için de özellikle oyunlarda şunu diyor.
Şimdi oyunun bir grafik motoru vardır. Ve gelişmiş oyunlar liner dediğimiz bir yapıya sahip değildir. bundan kastım harita da ilerlerken hareketli nesnelerin her zaman aynı yerde olmadığı ve aynı şekilde hareket etmediğidir. [ Yapay Zeka kısaltması AI - insanın zekası da IQ olarak geçer mesela ]
Hareketli nesnelerin veya etkileşimlerin [ mesela bir büyü efekti - diyelim etrafta yapraklar ve yaptığınız büyü bir rüzgar etkisi oluşturuyor, yaprakların havada uçuşması gibi ( Örnek Sacred 2 oyunu ) ] sonucunda olabilecek olaylar CPU tarafından hesaplanırken, CPU nun hem hesaplama gücünün yetersizliği hem de yeteneklerinin GPU ya oranla kısıtlı kalmasından dolayı Nvidia ben bu işi nvidia physx desteği ile GPU ma yaptırabiliyorum diyor. Tabi bunun için yine oyunun kodlamasının da buna destek vermesi gerekiyor.
Kopan fırtına aslında bu. Yani işlemci üreticileri ile Nvidia arasındaki asıl gerginliğin sebebi sen yapıcam ben yapıcam kavgası. Tabi hangisi yaparsa o daha çok pazar payına sahip olacak ve daha çok kazanacak doğal olarak.
işte bunları daha kolay başarabilmek için daha güçlü bir GPU ya ihtiyaç var. 40 nm üretim süreci de aynı alana daha fazla transistör ekleyebilme veya daha az güç tüketimi ile beraber daha fazla işlem gücü sağlayabiliyor diyebiliriz teorik olarak.
bunun yanında Microsoft Seven ile beraber gelecek Direct X 11 desteği gibi yenilikler, rakip ATI nin daha yeni ve iyi bir kart çıkartmasına verilecek olan cevap, yeni teknolojilerin entegresyonu, işlemci grafig yongası savaşı, daha fazla güç üretmek bize nasıl dönecek, maliyetleri düşecek mi artacak mı veya bu iş tutacak mı yı tartışmaya çalışıyoruz.
Ama performansın GPU sattırmadığını, Sadece fanatiklerinin egolarını tatmin ettiğini GT200 den iyice öğrenmiştir nvidia...
Eğer bu GPU yine "LiL Dragon"da 2-3 kat felan büyük olacaksa hiç olmasa idi daha iyiydi.
Not: LiL Dragon : 208mm2...
Ben GTX 260'a sahip adam görünce kıskanmaya hazırken bu haber cidden heyecan yaratıyor. Fiyatını düşünemiyorum bile. PS4 ve X-BOX 72'de bu sefer ne tarz bir GPU kullanılacak o da ayrı bir merak konusu.