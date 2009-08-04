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Nvidia netbook ve nettop'lar için ION LE platformunu da lanse ediyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia netbook ve nettop'lar için ION LE platformunu da lanse ediyor
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Grafik performansı ve video özellikleriyle Nvidia'nın mini-bilgisayar (netbook, nettop ve bazı HTPC'ler) pazarındaki en önemli silahı olan ION platformuna maliyet odaklı yeni bir alternatif geliyor. Nvidia cephesinden henüz resmi herhangi bir açıklama yapılmış olmasa da özellikle GeForce 190 serisi sürücü güncellemeleriyle gündeme gelen ION LE platformu için detaylar netleşiyor.

Nvidia'nın Ortadoğu ve Afrika'dan sorumlu ürün yöneyicisi Igor Stanek yaptığı açıklamasında mevcut ION GPU'sunun bir varyasyonu olarak hazırlanan ve sadece DirectX 9 desteği sunan ION LE çözümünün özellikle Windows XP çalıştıran netbook ve nettop sistemler için hazırlandığı ve son kullanıcılardan ziyade sadece OEM üreticilerine sağlanacağını ifade etti.

Peki Nvidia, ION LE çözümüyle neyi hedefliyor. Tahmin edebileceğiniz üzere öncelikli amaç maliyetler zira Intel'in Atom işlemcilerini çipset bağımsız olarak daha yüksek bir fiyatla vermesi nedeniyle sistem kurulum maliyeti ciddi şekilde artan ION platformuna maliyet açısından yeni bir seçenek getirilirken, ION LE'nin grafik ve video performansı ise tahmin edebileceğiniz üzere ION seviyesinde olmayacak.

Ancak elimize ulaşan bilgilere göre Nvidia, ION LE platformu sonrasında netbook ve nettopları kullanılacak işletim sistemine göre iki ayrı kategori altında konumlandırmayı da hedefliyor olabilir. Zira Windows 7 lansmanı sonrasında hazırlanacak yeni netbook'ların mevcut ION platformunu, aynı dönemde kullanıma sunulacak Windows XP'li netbook'ların ise ION LE platformunu kullanması söz konusu olabilir.

Önümüzdeki günlerde ION LE tabanlı yeni sistemlerin duyurulması beklenirken, diğer OEM çözümlerinde olduğu gibi ION LE'nin de Nvidia tarafından sessizce lanse edilmesi beklenebilir.


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artenis 10 yıl
ION anakartlara serı baglantı ıcın bı connektor ekleseler ,fıyaı sanırm atomdan ucuz olacak dolayısıyla belkıde bır cesıt rendenr makınesı yapmak mumkun olur bırden cok ION ıle.
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