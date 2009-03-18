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Nvidia Tegra ile tanışıyoruz!
10 yıl
98,7b
1
Diğer
138
Kısa Bağlantı
Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia'nın taşınabilir cihazlarda devrim yaratacağını iddia ettiği Tegra platformuna yakından bakıyoruz.
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ilacci72
10 yıl
editörün seçimi
99 dolar sadece tegra cip için toptan fiyat cihazın fiyatını siz düşünün.
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Key
10 yıl
editörün seçimi
fx57 seni gormemiştim niki goruyoruz hep ,senide izledim ya videoda bugun daha ne olsun XD
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serhatsb
10 yıl
editörün seçimi
Fiyati 1000 dolar civari olur herhalde
sirf cipi 99 dolar ise.
umarim güclü bir pille gelir piyasaya
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UzmaN345
10 yıl
editörün seçimi
İkitane DVD filmmi çalıstıra bilmesi çok başarılı
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TR_001
10 yıl
editörün seçimi
Fiyatını düşünmüyorum bile ama bu cihazlar piyasaya çıktığı an şu an revaçta olan modellerin tabiri caizse nal toplayacağını çok iyi biliyorum.
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KANUNI61
10 yıl
editörün seçimi
gereksiz ve gec kalınmış bir girişim bence bu tip cihazlar okadar cok marka varki
pasta bölünmüş bölünecegikadar zaten
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GrAy
10 yıl
editörün seçimi
Gereksiz dediğin aletteki özellikleri maalesef şu an hiç bir telefon yada mid veremiyor. 1080p oynatan kaç tane alet var cebe sığabilen. Ki yoganın özellikleri bir çok konuda rekiplerinden 10 gömlek üstte. Fiyat konuşunda kafa karışıklığı var şu 99$ pek inandırıcı bir rakam değil.
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KANUNI61
10 yıl
editörün seçimi
gereksiz ve gec kalınmış bir girişim bence bu tip cihazlar okadar cok marka varki
pasta bölünmüş bölünecegikadar zaten
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DeVastating
10 yıl
editörün seçimi
Video sisteminde sorun var sanırım hiçbir videoyu izleyemedim..
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mrttmr
10 yıl
editörün seçimi
video çalışmıyor
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freshmind
10 yıl
editörün seçimi
Arkadaşlar allah aşkına az realist olun... 99$ denilen smartphone'lar onlarda en alt sevyelerde... Bu alet bir psp bir iphone bir n95'in birleşmiş ve günümüz teknik çağına (1080p) uygun hale getrilmiş harika birşey... psp bile 300 civarında giderken bu alet 1000$'dan aşağı giderse be nim pc'yi bile satarım :D Benim pc bile 2 tane 1080p full hd'yi gördümü çıldırıyor yapmayın etmeyin !!
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mamad
10 yıl
editörün seçimi
Gerçekten güzel ürün. Ancak bunu kullanmak için bi tane de full hd tv almak lazım.
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Leprikon
10 yıl
editörün seçimi
İŞte alet bu başkasını tanımam helal nvidia :D
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tuncayt
10 yıl
editörün seçimi
htc 2009 yılında nvidia ile ortak ürün satışa sunacak müjdeler olsn : ) pda alacaklar şiddetle beklesin diyorum 2009 un sonuna kadar :) kaynk
wmpoweruser.com/...
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bulevent
10 yıl
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mükemmeldi ya 99 dolar olacağını zannetmiyorum. böyle bir fiyat olsa hemen alırdım. hemde evdekilerin hepsine :D
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GCGorusu
10 yıl
editörün seçimi
fotoğraf galerisi piclens ile aynı stil :) ortak bir çalışma olabilir...
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sirf cipi 99 dolar ise.
umarim güclü bir pille gelir piyasaya
pasta bölünmüş bölünecegikadar zaten
pasta bölünmüş bölünecegikadar zaten