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Nvidia Tegra ile tanışıyoruz!

10 yıl
98,7b
1
Diğer
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia'nın taşınabilir cihazlarda devrim yaratacağını iddia ettiği Tegra platformuna yakından bakıyoruz.


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ilacci72 10 yıl
99 dolar sadece tegra cip için toptan fiyat cihazın fiyatını siz düşünün.
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Key 10 yıl
fx57 seni gormemiştim niki goruyoruz hep ,senide izledim ya videoda bugun daha ne olsun XD
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serhatsb 10 yıl
Fiyati 1000 dolar civari olur herhalde
sirf cipi 99 dolar ise.
umarim güclü bir pille gelir piyasaya
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UzmaN345 10 yıl
İkitane DVD filmmi çalıstıra bilmesi çok başarılı
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TR_001 10 yıl
Fiyatını düşünmüyorum bile ama bu cihazlar piyasaya çıktığı an şu an revaçta olan modellerin tabiri caizse nal toplayacağını çok iyi biliyorum.
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KANUNI61 10 yıl
gereksiz ve gec kalınmış bir girişim bence bu tip cihazlar okadar cok marka varki
pasta bölünmüş bölünecegikadar zaten
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GrAy 10 yıl
Gereksiz dediğin aletteki özellikleri maalesef şu an hiç bir telefon yada mid veremiyor. 1080p oynatan kaç tane alet var cebe sığabilen. Ki yoganın özellikleri bir çok konuda rekiplerinden 10 gömlek üstte. Fiyat konuşunda kafa karışıklığı var şu 99$ pek inandırıcı bir rakam değil.
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KANUNI61 10 yıl
gereksiz ve gec kalınmış bir girişim bence bu tip cihazlar okadar cok marka varki
pasta bölünmüş bölünecegikadar zaten
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DeVastating 10 yıl
Video sisteminde sorun var sanırım hiçbir videoyu izleyemedim..
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mrttmr 10 yıl
video çalışmıyor
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freshmind 10 yıl
Arkadaşlar allah aşkına az realist olun... 99$ denilen smartphone'lar onlarda en alt sevyelerde... Bu alet bir psp bir iphone bir n95'in birleşmiş ve günümüz teknik çağına (1080p) uygun hale getrilmiş harika birşey... psp bile 300 civarında giderken bu alet 1000$'dan aşağı giderse be nim pc'yi bile satarım :D Benim pc bile 2 tane 1080p full hd'yi gördümü çıldırıyor yapmayın etmeyin !!
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mamad 10 yıl
Gerçekten güzel ürün. Ancak bunu kullanmak için bi tane de full hd tv almak lazım.
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Leprikon 10 yıl
İŞte alet bu başkasını tanımam helal nvidia :D
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tuncayt 10 yıl
htc 2009 yılında nvidia ile ortak ürün satışa sunacak müjdeler olsn : ) pda alacaklar şiddetle beklesin diyorum 2009 un sonuna kadar :) kaynk wmpoweruser.com/...
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bulevent 10 yıl
mükemmeldi ya 99 dolar olacağını zannetmiyorum. böyle bir fiyat olsa hemen alırdım. hemde evdekilerin hepsine :D
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GCGorusu 10 yıl
fotoğraf galerisi piclens ile aynı stil :) ortak bir çalışma olabilir...
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