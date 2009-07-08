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Nvidia'nın 40nm GeForce GT210 ve GT220 modelleri Eylül ayında geliyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia'nın 40nm GeForce GT210 ve GT220 modelleri Eylül ayında geliyor
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65nm ve 55nm üretim teknolojisine geçiş çalışmalarında hızlı davranan ve grafik endüstrisine öncülük eden AMD-ATi hatırlanacağı üzere benzer bir başarıyı 40nm üretim teknolojisine geçişte de tekrarlamış ve önce Mart ayında yeni mobil GPU'larını hemen ardından da Mayıs ayı başında Radeon HD 4770 modeliyle masaüstü ekran kartını tanıtmıştı. Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla GeForce 200M serisi yeni mobil GPU'larını duyurarak 40nm üretim teknolojisine geçiş yapan Nvidia'nın masaüstü ekran kartları için bir süre daha beklenmesi gerekecek. Zira Çin merkezli Commercial Times gazetesinin haberine göre Nvidia'nın 40nm masaüstü GPU'ları Eylül sonu gibi lanse edilecek.

Nvidia'nın masaüstü ekran kartları için 40nm üretim teknolosiyle hazırlamakta olduğu ilk ekran kartları GeForce GT210 ve GT220 kod adlarını taşıyor. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GT218 GPU'sunun kullanıldığı GeForce GT210 modeli, 24x paralel işlem birimine ve 64-bit bellek veri yolu desteğine sahip. Grafik işlem biriminin 600MHz'de çalışacağı söylenen 40nm GT210 GPU'sunda paralel işlem birimlerinin 1425MHz, belleklerin (512MB DDR2/DDR3) ise 800MHz'de görev yapacağı bildiriliyor. Yine 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GT216 GPU'sunun kullanıldığı GeForce GT220 modeli ise 48x paralel işlem birimine ve 128-bit bellek veri yolu desteği sunuyor.

Grafik işlem birimi 625MHz, paralel işlemcileri 1375MHz ve bellekleri (1GB) de 1600MHz'de çalışacak olan GT220 tahmin edileceği üzere performansıyla GT210 modelinin üzerinde yer alacak. Her ikisi de DirectX 10.1 desteği sunacak olan yeni modellerin Eylül ayı sonu gibi yani Windows 7 lansmanından önce pazara sürülmesi beklenirken, aynı dönem içerisinde AMD-ATi cephesinde ise 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve DirectX 11 desteği sunan yeni nesil ekran kartlarının lanse edilmesi bekleniyor.


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sadtneverdie 10 yıl
gecikiyorsun nvidia ion tegra derken salladın ekran kartlarını
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amo 10 yıl
bu ion laptoplar ne zaman çıkacak piyasaya acaba?
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nirvana34 10 yıl
F/P üsünü belli 100$ altı olacaktır muhtemelen.
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yc#1 10 yıl
Haberde masaüstüne yönelik çözümler olduklarından bahsediliyor.
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Agababangida 10 yıl
Laptoplara özel sanırım
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