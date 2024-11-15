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    Anlık Bildirim

    Sıcaklıkları yüzde 60 düşüren elmas soğutmalı GPU'lar yakında geliyor

    Akash Systems, ABD’den aldığı fon desteğiyle elmas kaplı çip soğutma çözümlerinde ilerlemeye başlıyor. Firma, bu soğutma çözümü ile sıcaklıklarda 20 derece düşüş öngörüyor.
    Sıcaklığı yüzde 60 düşüren elmas soğutmalı GPU'lar geliyor Tam Boyutta Gör
    Amerikalı startup şirketi Akash Systems, GPU'ların sıcaklıklarını 20 derece kadar düşürüp, yüzde 25 daha fazla hız aşırtma kapasitesi sağlayan elmas soğutma teknolojisini geliştirdiğini duyurdu. Şirket, bu teknolojiyi hayata geçirmek için önemli bir finansman anlaşmasına da imza attı. Şirketin amacı, yapay zeka, veri merkezleri, savunma sanayii ve uzay uygulamaları gibi yüksek performans gerektiren alanlarda daha verimli yarı iletkenler üretmek.

    Soğutma için elmas dönemi

    Sıcaklığı yüzde 60 düşüren elmas soğutmalı GPU'lar geliyor Tam Boyutta Gör
    Elmas soğutma teknolojisi, geleneksel termal macunların ötesine geçerek, nano-elmas ve sentetik elmas materyallerini kullanıyor. Bu teknoloji, elmasın üstün termal iletkenliğini kullanarak işlemci üzerindeki ısıyı daha etkili bir şekilde dağıtmayı hedefliyor. Akash Systems’in çözümü, Galyum Nitrür (GaN) gibi iletken materyalleri sentetik elmaslarla birleştirerek yarı iletken üretiminde devrim yaratmayı planlıyor.

    Akash, detaylarını paylaşmadığı kendi çözümü ile GPU’ların sıcaklıklarını yüzde 60’a varan oranlarda azaltabileceğini ve enerji tüketiminde yüzde 40’a kadar tasarruf sağlayabileceğini iddia ediyor. Bu teknoloji, özellikle büyük veri merkezlerinde milyonlarca dolarlık soğutma maliyetlerinden tasarruf edebileceği için dikkat çekiyor. Ayrıca, işlemcilerde sıkça karşılaşılan “thermal throttling” sorununu önleyerek, cihazların performansını sürdürülebilir hale getirebilir.

    Sıcaklığı yüzde 60 düşüren elmas soğutmalı GPU'lar geliyor Tam Boyutta Gör
    Akash Systems, ABD Ticaret Bakanlığı ile yaklaşık 18,2 milyon dolarlık doğrudan finansman ve 50 milyon dolarlık vergi avantajları için bağlayıcı olmayan bir ön anlaşma imzaladı. Şirket, bu finansmanı operasyonlarını genişletmek ve daha fazla sentetik elmas üretmek için kullanmayı planlıyor. Akash Systems ayrıca uydularda kullanılmak üzere telsizler ve güç amplifikatörleri için GaN-on-Diamond teknolojisi üzerinde çalışıyor. Firma bu sayede boyutu azaltırken güvenilirliği ve hızı artırmayı amaçlıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    coraspirin 9 saat önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 2 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 2 hafta önce

    Hawli

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    Sempron 3200 3 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 3 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 4 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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