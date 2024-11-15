Sıcaklıkları yüzde 60 düşüren elmas soğutmalı GPU'lar yakında geliyor

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Tam Boyutta Gör Amerikalı startup şirketi Akash Systems, GPU'ların sıcaklıklarını 20 derece kadar düşürüp, yüzde 25 daha fazla hız aşırtma kapasitesi sağlayan elmas soğutma teknolojisini geliştirdiğini duyurdu. Şirket, bu teknolojiyi hayata geçirmek için önemli bir finansman anlaşmasına da imza attı. Şirketin amacı, yapay zeka, veri merkezleri, savunma sanayii ve uzay uygulamaları gibi yüksek performans gerektiren alanlarda daha verimli yarı iletkenler üretmek.

Soğutma için elmas dönemi

Tam Boyutta Gör Elmas soğutma teknolojisi, geleneksel termal macunların ötesine geçerek, nano-elmas ve sentetik elmas materyallerini kullanıyor. Bu teknoloji, elmasın üstün termal iletkenliğini kullanarak işlemci üzerindeki ısıyı daha etkili bir şekilde dağıtmayı hedefliyor. Akash Systems’in çözümü, Galyum Nitrür (GaN) gibi iletken materyalleri sentetik elmaslarla birleştirerek yarı iletken üretiminde devrim yaratmayı planlıyor.

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Akash, detaylarını paylaşmadığı kendi çözümü ile GPU’ların sıcaklıklarını yüzde 60’a varan oranlarda azaltabileceğini ve enerji tüketiminde yüzde 40’a kadar tasarruf sağlayabileceğini iddia ediyor. Bu teknoloji, özellikle büyük veri merkezlerinde milyonlarca dolarlık soğutma maliyetlerinden tasarruf edebileceği için dikkat çekiyor. Ayrıca, işlemcilerde sıkça karşılaşılan “thermal throttling” sorununu önleyerek, cihazların performansını sürdürülebilir hale getirebilir.

Tam Boyutta Gör Akash Systems, ABD Ticaret Bakanlığı ile yaklaşık 18,2 milyon dolarlık doğrudan finansman ve 50 milyon dolarlık vergi avantajları için bağlayıcı olmayan bir ön anlaşma imzaladı. Şirket, bu finansmanı operasyonlarını genişletmek ve daha fazla sentetik elmas üretmek için kullanmayı planlıyor. Akash Systems ayrıca uydularda kullanılmak üzere telsizler ve güç amplifikatörleri için GaN-on-Diamond teknolojisi üzerinde çalışıyor. Firma bu sayede boyutu azaltırken güvenilirliği ve hızı artırmayı amaçlıyor.

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Sıcaklığı yüzde 60 düşüren elmas soğutmalı GPU'lar geliyor