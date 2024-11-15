Sıcaklıkları yüzde 60 düşüren elmas soğutmalı GPU'lar yakında geliyor

Teknoloji Editörü
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Amerikalı startup şirketi
Akash Systems, GPU'ların sıcaklıklarını 20 derece kadar düşürüp, yüzde 25 daha fazla hız aşırtma kapasitesi sağlayan elmas soğutma teknolojisini geliştirdiğini duyurdu. Şirket, bu teknolojiyi hayata geçirmek için önemli bir finansman anlaşmasına da imza attı. Şirketin amacı, yapay zeka, veri merkezleri, savunma sanayii ve uzay uygulamaları gibi yüksek performans gerektiren alanlarda daha verimli yarı iletkenler üretmek. Soğutma için elmas dönemi
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Elmas soğutma teknolojisi, geleneksel termal macunların ötesine geçerek, nano-elmas ve sentetik elmas materyallerini kullanıyor. Bu teknoloji, elmasın üstün termal iletkenliğini kullanarak işlemci üzerindeki ısıyı daha etkili bir şekilde dağıtmayı hedefliyor. Akash Systems’in çözümü, Galyum Nitrür (GaN) gibi iletken materyalleri sentetik elmaslarla birleştirerek yarı iletken üretiminde devrim yaratmayı planlıyor.
Akash, detaylarını paylaşmadığı kendi çözümü ile GPU’ların sıcaklıklarını
yüzde 60’a varan oranlarda azaltabileceğini ve enerji tüketiminde yüzde 40’a kadar tasarruf sağlayabileceğini iddia ediyor. Bu teknoloji, özellikle büyük veri merkezlerinde milyonlarca dolarlık soğutma maliyetlerinden tasarruf edebileceği için dikkat çekiyor. Ayrıca, işlemcilerde sıkça karşılaşılan “thermal throttling” sorununu önleyerek, cihazların performansını sürdürülebilir hale getirebilir.
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Akash Systems, ABD Ticaret Bakanlığı ile yaklaşık 18,2 milyon dolarlık doğrudan finansman ve 50 milyon dolarlık vergi avantajları için bağlayıcı olmayan bir ön anlaşma imzaladı. Şirket, bu finansmanı operasyonlarını genişletmek ve daha fazla sentetik elmas üretmek için kullanmayı planlıyor. Akash Systems ayrıca uydularda kullanılmak üzere telsizler ve güç amplifikatörleri için GaN-on-Diamond teknolojisi üzerinde çalışıyor. Firma bu sayede boyutu azaltırken güvenilirliği ve hızı artırmayı amaçlıyor.
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1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir