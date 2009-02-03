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Nvidia'nın GT218 tabanlı ekran kartı detaylarıyla birlikte göründü

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia'nın GT218 tabanlı ekran kartı detaylarıyla birlikte göründü
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AMD-ATi ve Nvidia arasındaki 40nm üretim teknolojilerine yönelik yarış, önümüzdeki ay Hannover, Almanya'da gerçekleştirilecek CeBIT 2009 fuarı ile birlikte hız kazanacak gibi görünüyor. Her iki firma da farklı fiyat segmentleri için 40nm üretim teknolojisiyle farklı GPU çözümleri üzerinde çalışırken, 55nm üretim teknolojisine rakibi AMD-ATi'den sonra geçen Nvidia, 40nm mücalesinde ipi önde göğüslemek istiyor.

Nvidia giriş seviyesindeki maliyet odaklı ekran kartları için GT218 kod adlı yeni bir grafik işlem birimi üzerinde çalışıyor. Firmanın 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı GPU'nun farklı PCB tasarımları (düşük profilli / tam boy) üzerinde 4 farklı modele güç vereceği belirtiliyor. CeBIT fuarında gün ışığına çıkması beklenen GPU'nun kullanılacağı P692 PCB tasarımlı ve D10M1-30 kod adlı modelin detayları belirtmeye başladı.

Düşük profilli baskılı devre tasarımına sahip olan kartın 64-bit bellek veri yolu desteği sunacağı belirtiliyor. 40nm üretim teknolojisinin katkısıyla üretim maliyetlerinin oldukça düşük olması ve aynı segmentteki mevcut çözümlere göre daha düşük güç tüketimiyle gelmesi beklenen modelin 550MHz'lik GPU hızına sahip olması, paralel işlem birimlerinin 1375MHz'de görev yapması ve belleklerinin de 1600MHz'de çalışması bekleniyor.

Nvidia'nın 512MB GDDR3 bellek ile donatmayı planladığı kartın paralel işlemci sayısı hakkındaysa şimdilik net bir bilgi bulunmuyor. Görüntü aktarımı için DVI, DisplayPort ve VGA arabirimlerini destekleyeceği belirtilen kartın Nisan ayı içerisinde lanse edilmesi bekleniyor.


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dennjS 10 yıl
orta ve giriş segmentindeki açığını kapatmak istiyor da o yzdn
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gordon01 10 yıl
niye önce performans modellerini çıkarmıyor bu sefer?
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mamad 10 yıl
Analşılan bayağı düşük olacak. 128bit'ten 64bit'e düşürüyorlar bellek veriyolu genişliğini. İlginç. Acaba gpu'ların 40nm ile daralan zar genişlikleri sorunucunda mı böyle bir adım atılıyor? Neyse 40nm hayırlı olsun. Sanıyorum ki Ati kartları sunmaya hazır, ancak nvidia 40nm için biraz daha uğraşacak gibi.
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sys64 10 yıl
demekki isteyince oluyormus :) demekki kullanıcı gozu kapalı tercih etmeyince dogru durust model cıkartılabiliyormus
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drkayzer 10 yıl
genemi ddr3 ya
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enrique 10 yıl
tipine bakınca max 49$ verilebilir :P
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scutaro 10 yıl
Orjinalden alıntı: enrique

tipine bakınca max 49$ verilebilir :P

Tipinden kime ne maksat bu kartı almak değil önemli olan 40nm'ye geçilmesi çünkü ardından gt216 ve gt212 gelicek
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By MuRaT 10 yıl
Bakalım ilerki zamanlarda ne olacak
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scutaro 10 yıl
İsteyince nasılda hızla yapıyorlar
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