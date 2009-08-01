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Nvidia'nın öngörüsü; 3GHz'de çalışan 5000 paralel işlemcili GPU'lar 2015'de

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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31
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia'nın öngörüsü; 3GHz'de çalışan 5000 paralel işlemcili GPU'lar 2015'de
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Stanford Üniversitesi'nde Bilgisayar Bilimleri bölüm başkanlığı yapan ve bir süre önce Nvidia'ya baş bilimci ve araştırmalardan sorumlu başkan yardımcısı olarak atanan Bill Dally, Tasarım Otomasyon Konferansı'nda grafik teknolojileirndeki gelişmelerin hangi noktaya gideceği konusunda dikkat çekici bazı açıklamalar yaptı.

Yonga tasarımcılarının güç optimizasyonu için daha fazla sayıda araç ve tekniğe ihtiyaç duyacağını belirten Bill Dally, güçlü araçlar için EDA (Elektrik Tasarım Otomasyonu) üzerinde çalıştıklarını, kişisel olarak mimarilerin erken tasarım aşamasındaki durumlarını anlamamıza olanak tanıyacak, hangi aşamaya geldiniğini görmemizi sağlayacak güçlü araçlar istediğini belirtti.

Nvidia baş bilimcisi Bill Dally'nin en dikkat çekici açıklaması ise 2015 beklentisiydi. Zira Dally hızlı evrimleşmenin devam edeceğini ve 2015 yılında GPU'ların 11nm üretim teknolojisiyle hazırlanacaklarını, 5000 paralel işlem birimine sahip olacaklarını ve 20 TeraFLOP'luk yüksek işlem gücü sunacaklarını ayrıca 3GHz'de çalışacak GPU'ların 1.2TB/sn'lik bant genişliği sunacaklarını ifade etti.

Tüm bunlara ek olarak Dally, gelişmiş EDA araçlarının Moore's yasasını temel alan yonga tasarımlarına kıyasla daha büyük performans sıçraması yaratacağını belirtti.


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tolgaciik 10 yıl
Yaşasın crysis'i 2015 de full detay oynayabileceğiz :)
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sendomi 10 yıl
oyun konsolu konusuna değinmek istiyorum xbox 360'ım vardı oyunlar grafiksel açıdan iyiydi ancak artık tıkanmıştı makina tamam konsolda oyun oynamak çok zevkli ama 2005 teknolojisi ile oyun performansı iç açıcı değil geçen gün dark sector oynadım pc'de 4770 ile arada çok fark var oyun bir rahalamışdı(fps olayı)sf4'de tüm ayarları açtığımda görüntü farkı bariz ortadaydı ps3'de aynı şekilde bu aletler bitmiştir bu saaten sonra pc komplike alet olduğu için güzel ancak oyunların tamamında gamepad çalışıyor olsa bir çok konsolcu pc'ye döner bence
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dreamblue35 10 yıl
tabi bu 2015 beklentisi sadece temenniden ibarettir; üretmiş olsalar bile o zamana kadar üretmiş oldukları teknolojiyi ellerinden çıkarmadan yani belirli bir ciro sağlamadan o teknolojiyi piyasaya sürmezler :)
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sadtneverdie 10 yıl
bence 2015 ten sonra pc ye oyun çıkmamaya başlar :D
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caneker 10 yıl

sadtneverdie

bence 2015 ten sonra pc ye oyun çıkmamaya başlar :D


nvidia ve ati batmadikca cikar, sen merak etme, gerekirse nvidia kurar bi oyun sirketi
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Source 10 yıl
sadtneverdie

bence 2015 ten sonra pc ye oyun çıkmamaya başlar :D


O biraz zor
Microsoft, Nvidia, ATI, AMD, Intel olduğu sürece çıkmaya devam eder
Şu konsol cuların müneccimliklerine bayılıyorum ya
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husNUKE 10 yıl
o zamanda crysis 3 falan çıkar, yine 30 fps ile zor oynarız
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MegaWolt38 10 yıl

husNUKE

o zamanda crysis 3 falan çıkar, yine 30 fps ile zor oynarız




hiç güleceğim yoktu valla...
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CoolnQuiet 10 yıl
Bu haber biraz AMD haberlerine benzemiş, orta da birşey yok, ilerde şu olacak bu olacak. Şunu yapacağız bunu yapacağız vs.
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RCox 10 yıl

CoolnQuiet

Bu haber biraz AMD haberlerine benzemiş, orta da birşey yok, ilerde şu olacak bu olacak. Şunu yapacağız bunu yapacağız vs.


Süpersin


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TiesTorN 10 yıl
Intel ve AMD armut toplamıyor heralde, işlemciler de ona oranla gelişeceklerdir o güne kadar...
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NemesisR3 10 yıl
o zamana kadar Cuda destekli programlarda artarsa süper olur.
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N-0NE 10 yıl
5000 paralel işlem ve 3ghz gpu hızı ve 1.2tb/sn ??? Sizce bu gerçek olabilirmi ? Böyle bir şey olursa eğer işlemcilere ne olucak ???
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X Files 10 yıl
Nvidia nın söylemi zaten tamamen CPU ların GPU lara göre işlem yeteneklerinin ve maliyet/üretkenlik yeteneklerinin GPU lardan çok daha aşağıda oldukları yönünde.

Yani GPU ların CPU lardan temelde donanımsal olarak daha fazla potansiyele sahip olduklarını belirtiyorlar. 2015 veya daha yakın geleceğe doğru şimdiden başlanmış soğuk savaş olarak ta nitelendirilebilecek şekilde CPU ve GPU savaşı başlamış durumda.

Aslında amaç Gpu sektöründe temel oyuncu olan Nvidia ve Cpu sektörünün temel oyuncusu Intel ringte rekabet yerine rakip olarak gördükleri birbirlerini ring dışına atmaya çalışıyor. Bir taraftan Cuda ve Physx gibi teknolojiler diğer taraftan entegre grafik yongalarına sahip olan işlemciler.

Ring dışına çıkartmak bir rakip için tabiki kolay olmayacak. Çünkü gelişmeleri yakından takip edenler bileceklerdir ki, Nvidia sadece gpu veya hızlı gpular üretmek yerine GPU ları kullanılabilecek yeni alanlar üretmeye çabaladığı gibi CPU ların yerine de GPU kullanılabilmesi için çaba harcamakta.

AMD & ATI ise sadece donanım üretmeye odaklandığı için açıkçası bu iki rakibini izlemekten öteye fazla birşey yapmayıor. İşinede geliyor çünkü daha eforla üretim yapmış oluyor.

Gelecekte hep beraber bilim adamları ve diğer kişilerin öngörülerinin ne kadarının gerçekleştiğini göreceğiz. Ama ilerleyen dönemlerde GPU CPU savaşı çok çetin geçecek. Ve Intel veya Nvidia bugünkü günlerini mumla arayacak hallere düşebilirler çünkü savaşta her zaman en ağır yarayı alan değil amacına ulaşamayan taraf mağlup ilan edilir.
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musandia 10 yıl
Bu sürede grafik, fizik yanında umarız yapay geri zekayıda geliştiriler.
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arsenik 10 yıl

musandia

Bu sürede grafik, fizik yanında umarız yapay geri zekayıda geliştiriler.


Yapay zekanın ekran kartı üreticisi ile alakasını çözemedim..
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F.@.T.İ.H 10 yıl
2015 e kim öle kim kala..


önce bi gt300 leri cıkarında onuda dusunuruz bi ara...
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Cool Boy 10 yıl

F.@.T.İ.H

2015 e kim öle kim kala..


önce bi gt300 leri cıkarında onuda dusunuruz bi ara...



+1
bu ne yaw 2015
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