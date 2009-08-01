Nvidia'nın öngörüsü; 3GHz'de çalışan 5000 paralel işlemcili GPU'lar 2015'de

Stanford Üniversitesi'nde Bilgisayar Bilimleri bölüm başkanlığı yapan ve bir süre önce Nvidia'ya baş bilimci ve araştırmalardan sorumlu başkan yardımcısı olarak atanan Bill Dally, Tasarım Otomasyon Konferansı'nda grafik teknolojileirndeki gelişmelerin hangi noktaya gideceği konusunda dikkat çekici bazı açıklamalar yaptı.
Yonga tasarımcılarının güç optimizasyonu için daha fazla sayıda araç ve tekniğe ihtiyaç duyacağını belirten Bill Dally, güçlü araçlar için EDA (Elektrik Tasarım Otomasyonu) üzerinde çalıştıklarını, kişisel olarak mimarilerin erken tasarım aşamasındaki durumlarını anlamamıza olanak tanıyacak, hangi aşamaya geldiniğini görmemizi sağlayacak güçlü araçlar istediğini belirtti.
Nvidia baş bilimcisi Bill Dally'nin en dikkat çekici açıklaması ise 2015 beklentisiydi. Zira Dally hızlı evrimleşmenin devam edeceğini ve 2015 yılında GPU'ların 11nm üretim teknolojisiyle hazırlanacaklarını, 5000 paralel işlem birimine sahip olacaklarını ve 20 TeraFLOP'luk yüksek işlem gücü sunacaklarını ayrıca 3GHz'de çalışacak GPU'ların 1.2TB/sn'lik bant genişliği sunacaklarını ifade etti.
Tüm bunlara ek olarak Dally, gelişmiş EDA araçlarının Moore's yasasını temel alan yonga tasarımlarına kıyasla daha büyük performans sıçraması yaratacağını belirtti.
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nvidia ve ati batmadikca cikar, sen merak etme, gerekirse nvidia kurar bi oyun sirketi
O biraz zor Microsoft, Nvidia, ATI, AMD, Intel olduğu sürece çıkmaya devam eder Şu konsol cuların müneccimliklerine bayılıyorum ya
hiç güleceğim yoktu valla...
Süpersin
Yani GPU ların CPU lardan temelde donanımsal olarak daha fazla potansiyele sahip olduklarını belirtiyorlar. 2015 veya daha yakın geleceğe doğru şimdiden başlanmış soğuk savaş olarak ta nitelendirilebilecek şekilde CPU ve GPU savaşı başlamış durumda.
Aslında amaç Gpu sektöründe temel oyuncu olan Nvidia ve Cpu sektörünün temel oyuncusu Intel ringte rekabet yerine rakip olarak gördükleri birbirlerini ring dışına atmaya çalışıyor. Bir taraftan Cuda ve Physx gibi teknolojiler diğer taraftan entegre grafik yongalarına sahip olan işlemciler.
Ring dışına çıkartmak bir rakip için tabiki kolay olmayacak. Çünkü gelişmeleri yakından takip edenler bileceklerdir ki, Nvidia sadece gpu veya hızlı gpular üretmek yerine GPU ları kullanılabilecek yeni alanlar üretmeye çabaladığı gibi CPU ların yerine de GPU kullanılabilmesi için çaba harcamakta.
AMD & ATI ise sadece donanım üretmeye odaklandığı için açıkçası bu iki rakibini izlemekten öteye fazla birşey yapmayıor. İşinede geliyor çünkü daha eforla üretim yapmış oluyor.
Gelecekte hep beraber bilim adamları ve diğer kişilerin öngörülerinin ne kadarının gerçekleştiğini göreceğiz. Ama ilerleyen dönemlerde GPU CPU savaşı çok çetin geçecek. Ve Intel veya Nvidia bugünkü günlerini mumla arayacak hallere düşebilirler çünkü savaşta her zaman en ağır yarayı alan değil amacına ulaşamayan taraf mağlup ilan edilir.
Yapay zekanın ekran kartı üreticisi ile alakasını çözemedim..
önce bi gt300 leri cıkarında onuda dusunuruz bi ara...
+1 bu ne yaw 2015