Nvidia'nın öngörüsü; 3GHz'de çalışan 5000 paralel işlemcili GPU'lar 2015'de

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Stanford Üniversitesi'nde Bilgisayar Bilimleri bölüm başkanlığı yapan ve bir süre önce Nvidia'ya baş bilimci ve araştırmalardan sorumlu başkan yardımcısı olarak atanan Bill Dally, Tasarım Otomasyon Konferansı'nda grafik teknolojileirndeki gelişmelerin hangi noktaya gideceği konusunda dikkat çekici bazı açıklamalar yaptı.

Yonga tasarımcılarının güç optimizasyonu için daha fazla sayıda araç ve tekniğe ihtiyaç duyacağını belirten Bill Dally, güçlü araçlar için EDA (Elektrik Tasarım Otomasyonu) üzerinde çalıştıklarını, kişisel olarak mimarilerin erken tasarım aşamasındaki durumlarını anlamamıza olanak tanıyacak, hangi aşamaya geldiniğini görmemizi sağlayacak güçlü araçlar istediğini belirtti.

Nvidia baş bilimcisi Bill Dally'nin en dikkat çekici açıklaması ise 2015 beklentisiydi. Zira Dally hızlı evrimleşmenin devam edeceğini ve 2015 yılında GPU'ların 11nm üretim teknolojisiyle hazırlanacaklarını, 5000 paralel işlem birimine sahip olacaklarını ve 20 TeraFLOP'luk yüksek işlem gücü sunacaklarını ayrıca 3GHz'de çalışacak GPU'ların 1.2TB/sn'lik bant genişliği sunacaklarını ifade etti.

Tüm bunlara ek olarak Dally, gelişmiş EDA araçlarının Moore's yasasını temel alan yonga tasarımlarına kıyasla daha büyük performans sıçraması yaratacağını belirtti.