NZXT geri döndü - H510i incelemesi!

Bu videoda kısa bir süre önce Türkiye topraklarına geri dönen NZXT'nin H510i modelini sizlerle birlikte detaylı bir şekilde inceliyoruz. Kasa hakkında yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın

Bu videoda kısa bir süre önce Türkiye topraklarına geri dönen NZXT'nin H510i modelini sizlerle birlikte detaylı bir şekilde inceliyoruz. Kasa hakkında yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın.

Kasanın rengine baktığımızda bu modelde karşımıza genellikle beyaz renklerin hakim olduğu bir kasa karşımıza çıkıyor. Farklı renk seçenekleri de bu modelde bulunuyor. Tabii Türkiye’de her rengi bulmak pek mümkün değil.

Tasarımla devam ettiğimizde mid tower ve şık bir kasa burada yer alıyor. Bu kasanın boyutlarına baktığımızda ise ayaklı 460mm yüksekliğinde, 210mm genişliğinde ve 428mm kalınlığa sahip olduğunu görebiliyoruz.

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Ürünün içine doğru geçtiğimizde genişlik konusunda gerçekten bizleri üzmeyecek bir yapı karşımıza çıkıyor. Zaten içine kurduğumuz sistemden de bunu anlayabilmek mümkün oluyor.

Kasanın ön yapısına geçtiğimiz zaman ise düz bir yapı bizleri karşılıyor. Bu yapıda SECC çelik ile yapılmış. Kasanın genel olarak etrafında bu yapıyı görebilmek mümkün.

Ön tarafla devam ettiğimizde herhangi bir ızgara da ürünün ön tarafında yer almıyor. Yani çıkarılabilecek bir malzeme yer almıyor. En altta ise NZXT logosunu görüyoruz. Bu ön tarafa takılabilecek fanların boyutları ise 2 x 120/2 x 140 mm olarak karşımıza çıkıyor.

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Kasanın sol tarafına baktığımızda saydam, temperli cam bizleri karşılıyor. Saydam olmasıyla beraber ürünün içini daha rahat görebiliyoruz. Donanımlar daha hoş şekilde göze hitap edecektir. Genelde bu tarz kasalarda ben karartırlmış cam yerine saydam camı tercih ediyorum.

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Sağ tarafa geçtiğimiz zaman yine SECC malzeme yapısıyla karşılaşıyoruz. Bu kapağın ön kısmında ise uzunlamasına bir havalandırma deliği yer alıyor. Arkasında da filtresi bulunuyor. Bu kapak iki adet vida ile açılıyor. Tornavida kullanmadan rahat rahat açabilirsiniz. Peki kabloloma nasıl?

Kablolama tarafında kesinlikle şunu söylebilirim fazlasıyla özgürsünüz. Önceden kurulmuş kanallara ve şeritlere sahip patentli kablo yönlendirme kiti sayesinde, kablolamayı kolay, sezgisel hale getirebiliyorsunuz.

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Üst kısıma geldiğimizde ise 1x USB 3.1 Gen 2 Type-C, 1x USB 3.1 Gen 1 Type-A, 1x kulaklık audio jack portları yer alıyor. Üst kısımla devam ettiğimizde burada sistem içerisinde yer alan fan için bir havalandırma çıkışı olduğunu görebiliyoruz.

Alt kısıma geçtiğimizde ise bizleri 4 adet ayak, psu altında yer alan toz filtresi, ve kasa içinde yer alan disklerin hangi tür olacağını belirleyebilecğeiniz bir mekanizmada burada yer alıyor.

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Ön tarafa iki fanlı 120mm veya 140mm lik sıvı soğutmalarda takabiliyorsunuz. Arka tarafa ise 120mm lik bir sıvı soğutma takabilmek mümkün. Takma işlemi ise gayet rahat ön panel bu konuda sizleri üzmeyecektir.

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Rahat rahat montajı yapabiliyorsunuz. Kasanın içinde yer alan fanlara baktığımızda ise F120 versiyon 2 adet fan görebiliyoruz.

Bu fanlarda maalesef RGB yer almıyor. RGB tamamiyle kullanıcının isteğine göre değişiyor. Ben olsam bu kasa içerisine RGB li fanlar dahil ederdim diye eklemek istiyorum.

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Ekran kartı olarak ise ürün içerisinde 38.1 cm boyutuna kadar ekran kartı takabiliyorsunuz.7 adet yuva bulunuyor konum olarak.İsterseniz ekran kartınızı dik olarak da ürüne yerleştirebilirsiniz ancak bunun için gerekli aparat ürünle birlikte gelmiyor. Bunu sizlerle paylaşmış olalım.

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