NZXT'den Micro-ATX kasa: Vulcan

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Agresif tasarımlı oyuncu kasalarıyla tanınan NZXT, micro-ATX segmenti için hazırladığı Vulcan isimli yeni modelini gösterdi. Full ATX formundaki kasalara kıyasla %40 daha kompakt olduğu belirtilen Vulcan 380 x 180 x 406 mm boyutlarında ve 5.9 Kg ağırlığında. Tamamı siyah olan ve hemen her yeni NZXT modelinde olduğu gibi tasarımıyla öne çıkan kasa, hitap ettiği segmentten de anlaşılabileceği üzere Micro-ATX anakartlara destek sunuyor. İki adet 5.25-inç ve dört adet 3.5-inç sürücüye ev sahipliği yapabilen kasada bir adet 120mm önde, iki adet 120mm üstte, bir adet 92mm arkada ve bir adet 200mm yanda olmak üzere kasa içi soğutma için 5 fan kullanıldığını görüyoruz.

Yeni nesil ekran kartlarıyla uyumlu olduğu ve herhangi bir kurulum sorunu çıkartmayacağı belirtilen NZXT Vulcan'ın önümüzdeki ay satışa sunulması beklenirken, fiyatı hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.

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