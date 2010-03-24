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NZXT'den Micro-ATX kasa: Vulcan

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
14,1b
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13
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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NZXT'den Micro-ATX kasa: Vulcan
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Agresif tasarımlı oyuncu kasalarıyla tanınan NZXT, micro-ATX segmenti için hazırladığı Vulcan isimli yeni modelini gösterdi. Full ATX formundaki kasalara kıyasla %40 daha kompakt olduğu belirtilen Vulcan 380 x 180 x 406 mm boyutlarında ve 5.9 Kg ağırlığında. Tamamı siyah olan ve hemen her yeni NZXT modelinde olduğu gibi tasarımıyla öne çıkan kasa, hitap ettiği segmentten de anlaşılabileceği üzere Micro-ATX anakartlara destek sunuyor. İki adet 5.25-inç ve dört adet 3.5-inç sürücüye ev sahipliği yapabilen kasada bir adet 120mm önde, iki adet 120mm üstte, bir adet 92mm arkada ve bir adet 200mm yanda olmak üzere kasa içi soğutma için 5 fan kullanıldığını görüyoruz.

Yeni nesil ekran kartlarıyla uyumlu olduğu ve herhangi bir kurulum sorunu çıkartmayacağı belirtilen NZXT Vulcan'ın önümüzdeki ay satışa sunulması beklenirken, fiyatı hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.

NZXT'den Micro-ATX kasa: Vulcan
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Batuist 9 yıl
orta segment için güzel bir alternatif..
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WinteR 9 yıl
Gürültülü olabilir.
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siLahsz 9 yıl
termaltake bu kasayı inceleye bilirsiniz. çok farklı bir kasa
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siLahsz 9 yıl
Adanada yazın böyle bir kasa işe yarar gibi hava akışı güzel olabilir.Ancak çok küçük boyutları var hava içeri girer, dışarı çıkamaz. :D
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akakivanc 9 yıl
başlıkta bir hata var gibi geldi micro atx degilde miniatx bir kasa gibi olmuş bnce
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CriticalWave 9 yıl
@yc#1
24.03.2010 Saat: 10:19
Lan partileri için ideal.
_____________
Hamachi çıktı lan partileri suya düştü bence:D
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CriticalWave 9 yıl
bide bun full tower i olsa iyi olurdu
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yc#1 9 yıl
Lan partileri için ideal.
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TELESCOPE 9 yıl
siyah renklerde detaylı bir görüntü olmuyor,göründüğü kadarıyla değişik bir tasarım olmuş
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Chris Brown 9 yıl
Gerçekten pek tifıl mış buda azcık yüksekligi olsaydı bari.
Fanları sessiz ise ciddi derecede kullanışlı olabilir aslında.
Hangi kartı takarsak takalım , atarız bir kenara sessiz sessiz takılır.

Yalnız , Boyutları Micro ya değil Mid tower e giriyor bildigim kadarı ile.
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dellino 9 yıl
Şekil olarak çekici olsa da. Çok sıkışık bir kasa olmuş.
Yazın 40 derece sıcağında resimdeki gibi birsistemle sobadan farksız olur.
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