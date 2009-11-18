NZXT'den yeni oyuncu kasası: Tempest EVO

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Tasarım anlamında dikkat çekici çözümlere sahip olan kasa üreticisi NZXT yeni bir modelini daha kullanıma sunuyor. Tempest EVO olarak isimlendirilen, mid-tower segmentindeki yeni oyuncu kasası 211.5 x 521.5 x 562 boyutlarında ve 11.2 Kg ağırlığında. Yapısında çelik kullanılan tamamı Siyah renkli kasanın normal koşullarda 3 adet, sabit disk bölmesinin çıkarılması halinde ise 6 adet 5.25-inç sürücüye ev sahipliği yapabileceği açıklandı. Etkin kablo yönetimi için kasa içi bölmelere sahip olan ayrıca hızlı soğutucu kurulumuna olanak tanıdığı belirtilen Tempest EVO'da su soğutma sistemlerine özel iki de hortum deliği bulunuyor.

Tempest EVO modelinde kasa içi soğutma için 6 adet fan kullanan NZXT, Mavi LED'li iki adet 120mm fanı kasanın ön kısmına, bir tanesini yan panele, bir diğerini arkaya ve 140mm çapındaki diğer iki fanı ise üst kısma konumlandırmış. Tasarım özellikleriyle de dikkat çekici bir çözüm olan NZXT Tempest EVO, 100$ seviyesindeki tavsiye edilen yurt dışı satış fiyatıyla kullanıma sunuldu.

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