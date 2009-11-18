Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

NZXT'den yeni oyuncu kasası: Tempest EVO

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
14,5b
1
22
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

NZXT'den yeni oyuncu kasası: Tempest EVO
Tam Boyutta Gör

Tasarım anlamında dikkat çekici çözümlere sahip olan kasa üreticisi NZXT yeni bir modelini daha kullanıma sunuyor. Tempest EVO olarak isimlendirilen, mid-tower segmentindeki yeni oyuncu kasası 211.5 x 521.5 x 562 boyutlarında ve 11.2 Kg ağırlığında. Yapısında çelik kullanılan tamamı Siyah renkli kasanın normal koşullarda 3 adet, sabit disk bölmesinin çıkarılması halinde ise 6 adet 5.25-inç sürücüye ev sahipliği yapabileceği açıklandı. Etkin kablo yönetimi için kasa içi bölmelere sahip olan ayrıca hızlı soğutucu kurulumuna olanak tanıdığı belirtilen Tempest EVO'da su soğutma sistemlerine özel iki de hortum deliği bulunuyor.

Tempest EVO modelinde kasa içi soğutma için 6 adet fan kullanan NZXT, Mavi LED'li iki adet 120mm fanı kasanın ön kısmına, bir tanesini yan panele, bir diğerini arkaya ve 140mm çapındaki diğer iki fanı ise üst kısma konumlandırmış. Tasarım özellikleriyle de dikkat çekici bir çözüm olan NZXT Tempest EVO, 100$ seviyesindeki tavsiye edilen yurt dışı satış fiyatıyla kullanıma sunuldu.

NZXT'den yeni oyuncu kasası: Tempest EVO
Tam Boyutta Gör


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
kantera 9 yıl
fx 57 yardım lutfen
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cengiz_vga 9 yıl
kasa hoş görünüyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kantera 9 yıl
arkadaslar ben bu kasadan almak ıstıyorum ama bulamadım tr de satısı yokmu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
lykegenes 10 yıl
yakışıklı bişeymiş :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ymetin 10 yıl
normal tempestla farkı ne tam olarak su boruları mı ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
by_ProXy 10 yıl
fena değil.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mushishi 10 yıl
Tasarımı çok hoşuma gitti. Fiyatı da bence belirtilen özellikler ve tasarım göz önüne alındığında gayet makul.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
N-0NE 10 yıl
Tr fiyatı ile 120-130$ seviyesinde gelir.İçinde psu ile gelse çok iyi olurdu ama yinede kullanışlı kasa...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aykutx 10 yıl
İyi kablo saklama yönetimi diyor ama ben bununla ilgili bir özellik göremedim kasa içinde.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alito 10 yıl
HD5970 için uygun görünüyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
HiqhWoltage 10 yıl
Kasanın tipi çok hoş,beyaz fanları da sessiz duruyor.Malzemesi de sağlam gibi.Fiyatı da yurtdışı icin oldukca iyi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Fear Dot Com 10 yıl
Keskin hatlı makul fiyatlı guzel bir kasa en cok hosuma gıden yeri kasanınonundeki mavı ışıklar gercekten hoş bir gorunum verebilirim karanlıkta
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
genelkurmay89 10 yıl
kasa çok güzel fiyatı da makul seviyede alınabilir bir kasa ...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
deoks +202 Bloodin +180 BlackLead +175 madmahmutd +148 theozy +147 Mugetsuga +137 Domatore +115 Galatas4ray +112 celik44 +110 Murat.Ak +107
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
14513 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
nzxt, Kasa
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 10 yıl Oyun Dünyasında Bu Hafta (16 Kasım) Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Galaxy Note 10'un tasarımı netleşiyor
DonanımHaber
Lockheed Martin: "Türkiye'nin F-35'lerini
DonanımHaber
Pedofili İçeren Kitap Tepki Yarattı
DH Forum
Köpeğim Ölüyor
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim