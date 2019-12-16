Ocean Cleanup, okyanustan atık plastik toplama görevinin ilk safhasını tamamladı

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Yaşadığı sorunlara rağmen pes etmeyen ve Pasifik Okyanusundaki Büyük Çöplükten topladığı plastik atıklarla ilk görevini tamamlayan Ocean Cleanup adlı girişim, geçtiğimiz hafta içinde, topladığı çöpleri sergiledi. Girişim şimdi, ilk görev sonrası toplanan atıkları plastik malzeme olarak geri dönüştürüp satmayı planlıyor. Buradan elde edilecek gelir ise projenin ikinci safhası için kullanılacak.

2013 yılında Hollandalı mucit Boyan Slat tarafından kurulan ve okyanusların temizlenmesine yardımcı olacak teknolojiler geliştiren Ocean Cleanup’ın rüzgâr ve dalgaların etkisiyle U şeklini alan ve suyun 30 metre altına uzanan 600 metrelik bir şeritten oluşan okyanus temizleme sistemi ilk görevine geçtiğimiz Ekim ayında çıkmıştı.

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Ocak ayında yaşadığı sorun nedeniyle kıyıya çekilen sistem, yıl ortasına kadar yenilenerek tekrar faaliyete geçmişti. Geçen bu süre zarfında ise devasa hayalet ağlar ve 1 mm boyutlarına kadar inen mikroplastikler toplanmış.

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Ocean Cleanup ileride gerçekleştireceği görevler için kaynak elde etmek maksadıyla plastik alet edevata dönüştürülecek atıklar bu alanda bir ilk olma özelliğini taşıyor. Zira bu ürünler sadece okyanustan toplanan atıklardan üretilen ilk malzemeler olacak. Bu yüzden üretim aşamasının da normalden farklı seyredeceğini ifade eden yetkililer, ilk ürünleri Eylül 2020 gibi piyasaya sürmeyi beklediklerini belirtiyor.

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İlk görevin başarıyla tamamlanması kapsamında konuşan CEO Boyan Slat, “Bu çöpleri güzel bir ürüne dönüştürerek bir problemden çözüm üretebileceğimizi göstereceğimize inanıyorum. İnsanların çoğunun Büyük Pasifik Çöplüğüne gitmeleri mümkün değil, bu sebeple üreteceğimiz ürünler sayesinde insanlara temizlik görevinde yer almaları için fırsat sunmak istiyoruz.” ifadelerini kullanmış.

https://newatlas.com/environment/ocean-cleanup-project-first-batch-plastic/