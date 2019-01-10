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Plastik toplayan “dev havuz makarnasından” 9 metrelik bir parça koptu

Ocean Cleanup girişimine ait plastik toplama aracı teknik bir sorunla karşılaştı ve cihaz hakkında bakıma alınmak üzere karaya çekilme kararı verildi. Detaylar haberimizde.
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Gökhan G.
Editör
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Geçtiğimiz Eylül ayında binlerce ton plastik atığı toplamak maksadıyla Büyük Okyanus’a bırakılan “dev havuz makarnası” bir sorunla karşılaştı. Boyan Slat’ın henüz 17 yaşındayken icat ettiği yaklaşık 610 metrelik U harfi şeklindeki yüzen bariyer, rüzgâr ve dalgaların itici gücüyle çalışmak üzere dizayn edilmişti.  Hawaii ve Kaliforniya arasında bulunan Büyük Pasifik çöplüğünde, yaklaşık 1mm’ye kadar ebattaki plastik parçaları toplayabilen “Sistem 001” adlı araç için yaşadığı sorunlar yüzünden karaya döndürülme kararı verildi.

Şu an 24 yaşında olan Slat’ın Amerikan Ulusal Devlet Radyosu (NPR) ile yaptığı röportajda, bariyerin 9 metrelik parçasının koptuğu ifade edilirken aracın diğer bakımlarının da yapılması maksadıyla Hawaii’ye çekildiği belirtilmiş.

Yaklaşık 25 milyon dolara mal olması beklenen bakım faaliyeti, Slat ve ekibini hayal kırıklığına uğratsa da bariyerin geleceğinin hala parlak olduğuna inanılıyor. Araç tekrar faaliyete geçtiğinde yılda 55 ton plastik toplayabileceği hesaplanırken, uzun vadede okyanusa bırakılacak 60 bariyerin 5 yıl içinde Büyük Pasifik çöplüğü bölgesindeki plastiğin %50’sini toplayabileceği ifade ediliyor.


https://www.npr.org/2019/01/05/682532583/an-engineering-wunderkinds-ocean-plastics-cleanup-device-hits-a-setback Yorum Yaz
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kenbalx 4 ay en beğenilen
Kaça yapmışlarki eylül ayında yaptıkları bişey için 25milyon dolar tamir bakım masrafı istemişler
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yorumculuklar 4 ay
Videoda sadece aynı plastik çöp parçasının gösterilip durulması...
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BigMuffin 4 ay
25 milyon doları bana verin ben okyanus çöpçüsü olurum
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kenbalx 4 ay en beğenilen
Kaça yapmışlarki eylül ayında yaptıkları bişey için 25milyon dolar tamir bakım masrafı istemişler
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sniper23 4 ay
25 milyon Dolar bir şey değilmiş.
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