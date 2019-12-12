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    Alternatif Enerji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Danimarka, 45 milyar dolara yapay rüzgâr adası inşa etmeye hazırlanıyor

    Rüzgâr enerjisi üretiminde Avrupa'daki en yüksek değeri yakalayan Danimarka, bu alandaki yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Ülkenin bir sonraki hedefi, yapay bir rüzgâr adası inşa etmek.
    15 sa.
    1,4b
    1
    10
    Alternatif Enerji
    Gökhan G.
    Editör
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    Danimarka, 45 milyar dolara yapay rüzgâr adası inşa etmeye hazırlanıyor

    Rüzgâr enerjisine ciddi yatırımlar yapan ve 2017 yılı denizüstü rüzgâr enerjisi kapasitesi 1.7 GW seviyelerinde olan Danimarka, rüzgâr enerjisi sektörüne daha fazla yatırım yapmaya karar verdi.

    İklim değişikliğine karşı koyduğu hedefleri gerçekleştirmek adına hiçbir masraftan kaçınmayan ülke, bu sefer bir “rüzgâr adası” inşa etmeyi planlıyor. Kuzey Denizi ila Baltık Denizi’nin de alternatifler içinde yer aldığı yere yapay bir ada inşa edecek olan Danimarka, buraya yerleştireceği rüzgar türbinleri sayesinde elde edeceği enerji kapasitesini 10 GW seviyesine çıkarmayı planlıyor.

    Ayrıca Bkz. "SpaceX: Astronomların başına bela olan Starlink uyduları için çözüm üretmeye çalışıyoruz!"

    30 ila 45 milyar dolar arasında bir maliyet gerektireceği düşünülen proje eğer gerçekleştirilebilirse yaklaşık 10 milyon meskenin enerji ihtiyacını karşılayabilecek kadar elektrik enerjisi üretilecek.

    2030 yılına kadar seragazı emisyonlarını %70 oranında düşürmeyi hedefleyen ülke, 2018 yılında elektrik ihtiyacının %41’ini rüzgâr enerjisinden elde etmişti. Aynı zamanda bu değer Avrupa kıtasındaki en yüksek rakam.

    Depolama ve yakıt üretimi alanlarına Ar-Ge bütçesi

    Ülkenin İklim ve Enerji Bakanı Dan Jorgensen sahip olunan potansiyel hakkında yaptığı açıklamada, “Denizüstü rüzgâr enerjisinin hakkını gerçekten verebilmek için yeşil enerjiyi uçaklar, gemiler ve endüstri için yakıt haline getirecek teknolojiler geliştirmemiz gerekiyor.” ifadelerini kullanmış.

    6 milyon nüfusa sahip Danimarka’nın rüzgârdan elde edilen elektriğin tamamının aboneler tarafından kullanılamayacağını bildiğinden söz konusu enerjinin depolanması ve yenilenebilir hidrojene dönüştürülmesi için 10 milyon dolarlık Ar-Ge bütçesi ayırdığı belirtiliyor.



    https://www.reuters.com/article/us-climate-change-denmark/denmark-plans-30-billion-offshore-wind-island-that-could-power-10-million-homes-idUSKBN1YE1G6 Yorum Yaz
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    TITAN 15 sa. en beğenilen
    Aaa reis diyordu batmamışmıydı bu fakir ülke? Arkadaşlar aramızda toplanalım da şu fakirlere yardım gemisi kaldıralım yazık günah
    2 Yanıt Yanıtla +16
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    mert1907 15 sa.
    Biz de 40 milyar dolar harcadık malum mevzuya. Hatta gerekirse bi 40 daha harcayacaktık.
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    Galaxy. 7 sa.
    Adamlar nelerle uğraşıyorlar harbiden
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    smart1978 13 sa.
    Nukleere niye odaklanmiyor bu Danimarkalilar sapsallar mi ya ;) :))) ... Anlayana ...
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    tarama 12 sa. smart1978
    Danimarkanın nükleer'e odaklanması sahipleri tarafından istenmiyor da ondan. Danimarkadan istenen; topraklarını ve karasularını AB merkez ülkelerinin lojistik kullanımına açması. Nükleer araştırmaları ise yine AB merkez ülkelerinin insiyatifinde CERN tarafından yoğun bir şekilde yapılıyor. Yeni fizyon çekirdekleri ve teknolojileri ile füzyon araştırmaları yapılıyor. Buradan yeni nükleer enerji teknolojileri çıkıncaya kadar, geçici bir süre alternatif enerjiye yatırm yapılıyor. Dikkat ediniz CERN hızlandırıcısını bile Fransa ile İsviçre sınırında inşa ettiler. Muhtemel bir felaket riskini bile AB çevre ülkelerine yıkıyorlar. Danimarka istese de nükleere yatırım yapamaz; çünkü ondan istenen lojistik ülke olması...
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    pCkOpAtuS 13 sa.
    Ege denizin de aynısını yapabiliriz. Sadece vizyon meselesi.
    bizim yöneticiler artık şunu anlamalılar.Gündelik projelerle kalkınma sağlanamaz.
    Enerji , ekonomi , toplumsal sağlıklı kalkınma gibi konular da en az 25- 30 yıllık vizyonlar lazım.Planlama olmadan paldır güldür bodoslama bir kaos var bizim tüm projelerimiz de.Bu da yarardan çok zarar ettiriyor ülkemize.
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    mert1907 15 sa.
    Biz de 40 milyar dolar harcadık malum mevzuya. Hatta gerekirse bi 40 daha harcayacaktık.
    Yanıtla +8
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    TITAN 15 sa. en beğenilen
    Aaa reis diyordu batmamışmıydı bu fakir ülke? Arkadaşlar aramızda toplanalım da şu fakirlere yardım gemisi kaldıralım yazık günah
    2 Yanıt Yanıtla +16
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    FatihAsl 14 sa. TITAN
    Aaa biz batmamışmıydık. yardım gemileri gelmese 15 yıl önce açlıktan ölmüş olurduk.
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    tarama 14 sa. TITAN
    Evet battı, aynı Yunanistan gibi. Fakat kendini AB'nin zengin ülkelerine kiralayarak hatta satarak kısa bir süreliğine idare ediyor. Onların sermayesiyle ayakta duruyor. AB'nin yap dediğini yapıyor. Bu yapılan santral de onları projesi ve sermayesiyle oluyor. Projedeki bütün bileşenler onların teknoloji şirketlerinin ürünleri. Yani Danimarka, pazar ve sömürge ülkesi oldu. Kendi insiyatifini tamamen kaybetti. Haberdeki bir detaya dikkat: 6 milyonluk ülkeye 10 milyon mesken için (yaklaşık 25 milyon insan) santral kuruluyor. Demek ki bu santral Danimarkalıların kaşı-gözü hatırı için finanse edilmiyor. Danimarka, haritada görülen topraklarının ve karasularının sahibi değil artık.
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