Danimarka, 45 milyar dolara yapay rüzgâr adası inşa etmeye hazırlanıyor

Rüzgâr enerjisine ciddi yatırımlar yapan ve 2017 yılı denizüstü rüzgâr enerjisi kapasitesi 1.7 GW seviyelerinde olan Danimarka, rüzgâr enerjisi sektörüne daha fazla yatırım yapmaya karar verdi.

İklim değişikliğine karşı koyduğu hedefleri gerçekleştirmek adına hiçbir masraftan kaçınmayan ülke, bu sefer bir “rüzgâr adası” inşa etmeyi planlıyor. Kuzey Denizi ila Baltık Denizi’nin de alternatifler içinde yer aldığı yere yapay bir ada inşa edecek olan Danimarka, buraya yerleştireceği rüzgar türbinleri sayesinde elde edeceği enerji kapasitesini 10 GW seviyesine çıkarmayı planlıyor.

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30 ila 45 milyar dolar arasında bir maliyet gerektireceği düşünülen proje eğer gerçekleştirilebilirse yaklaşık 10 milyon meskenin enerji ihtiyacını karşılayabilecek kadar elektrik enerjisi üretilecek.

2030 yılına kadar seragazı emisyonlarını %70 oranında düşürmeyi hedefleyen ülke, 2018 yılında elektrik ihtiyacının %41’ini rüzgâr enerjisinden elde etmişti. Aynı zamanda bu değer Avrupa kıtasındaki en yüksek rakam.

Depolama ve yakıt üretimi alanlarına Ar-Ge bütçesi

Ülkenin İklim ve Enerji Bakanı Dan Jorgensen sahip olunan potansiyel hakkında yaptığı açıklamada, “Denizüstü rüzgâr enerjisinin hakkını gerçekten verebilmek için yeşil enerjiyi uçaklar, gemiler ve endüstri için yakıt haline getirecek teknolojiler geliştirmemiz gerekiyor.” ifadelerini kullanmış.

6 milyon nüfusa sahip Danimarka’nın rüzgârdan elde edilen elektriğin tamamının aboneler tarafından kullanılamayacağını bildiğinden söz konusu enerjinin depolanması ve yenilenebilir hidrojene dönüştürülmesi için 10 milyon dolarlık Ar-Ge bütçesi ayırdığı belirtiliyor.

https://www.reuters.com/article/us-climate-change-denmark/denmark-plans-30-billion-offshore-wind-island-that-could-power-10-million-homes-idUSKBN1YE1G6