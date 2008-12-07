OCZ'den eSATA destekli yeni USB bellek; Throttle

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Bellek ve depolama çözümlerinde sektör lideri isimlerden OCZ, farklı bağlantı özelliklerine sahip, Throttle isimli yeni USB belleği ile dikkat çekiyor. Mini USB konnektörüne ek olarak eSATA portunu da kullanılabilen sürücü, 8, 16 ve 32GB'lık kapasite alternatifleriyle geliyor. Destek verdiği eSATA arabirimi üzerinden 90MB/sn'lik okuma ve 30MB/sn'lik yazma hızlarını destekleyen Throttle modelinin iki yıllık garanti ile kullanıma sunulacağı bildirilirken, fiyatı hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.