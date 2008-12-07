Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

OCZ'den eSATA destekli yeni USB bellek; Throttle

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
14,2b
1
21
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

OCZ'den eSATA destekli yeni USB bellek; Throttle
Tam Boyutta Gör

Bellek ve depolama çözümlerinde sektör lideri isimlerden OCZ, farklı bağlantı özelliklerine sahip, Throttle isimli yeni USB belleği ile dikkat çekiyor. Mini USB konnektörüne ek olarak eSATA portunu da kullanılabilen sürücü, 8, 16 ve 32GB'lık kapasite alternatifleriyle geliyor. Destek verdiği eSATA arabirimi üzerinden 90MB/sn'lik okuma ve 30MB/sn'lik yazma hızlarını destekleyen Throttle modelinin iki yıllık garanti ile kullanıma sunulacağı bildirilirken, fiyatı hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
kizilsultan 10 yıl
Yaklaşık 1 yıldır kullanıyorum güzel ürün ama çoğu arkadaşın dediği gibi usb 3.0 anakartlar çıktı. 1 senede tarih olacak bir projeydi sanırım. Usb 3.0 anakartlı bir bilgisayar vede usb 3.0 usb bellek alana kadar kullanmaya devam ama :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
trkkrsy 9 yıl
bu alet sadece e-sata bağlantısından güç alarak çalışmazmı_?

illaa her pc de yada e-sata destekli cihazda ayrıyeten birde usb mi bağlamak lazım_?

atıyorum laptopta kullanım için... e-sata ile usb demi bağlamalıyım_?

atıyorum dreambox 800hd cihazda... e-sata ile bağladım extradan usb dendemi bağlamam gerekiyor_?

birde nerede satılıyor bu alet_? 32 gb hiç bi yerde stokta yok_?

(sadece tr içi - ebay ws. dış kaynaklı alışweriş sitelerinde değil)

saygılar...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kaptanx 10 yıl
haber çıkalı 1 yıl oldu ama hala usb 3.0 dan haber yok :) işin kötü tarafı yukarda 3.0 beklenmeli diyen arkadaşlar için olacak ama maalesef 3.0 ın bağlantıları değişik ve şuan için sadece nec firması bu işlemi yapıyor sorumda şu olur,usb 3.0 için laptop yada masaüstü değiştirmeye değer mi?o kadar para vererek?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kaptanx 10 yıl
usb 3.0 çıksada sanki şimdiki boardlar destekleyecekmi bakalım,yazılımla alakalı değilde donanımla alakalı çıkabilir belki,yani çipset olayı,o zaman ne olacak hadi bakalım anakart değiştirmeye.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gun 10 yıl
Bence şimdilik süper bir teknoloji ama gerçekten USB 3.0 gelince herhalde bunlar tarih olur.
Bu Throttle'un en büyük sorunu sadece güç verilen eSata portlarında enerji ihtiyacı olmadan çalışmasıymış. Eğer ki portta güç yoksa güç USB kablo ile temin ediliyormuş.
Kısaca eSata çıkışları tasarlanırken güç standart koşulmamış buda eSATA portundan Flash Bellek hayallerini kısıtlıyor yoksa gerçekten eSATA ile USB 3.0 için en azından şimdilik hız çekişmesine yol açacak flash bellek bulabilmek mümkün değil. İki formattada Flash bellekler sınırlayıcı faktörler.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
seven44 10 yıl
arkadaşlar hepsiburda .com.da var 32gb ve 16 gb secenekleri
32gb
hepsiburada.com/...
16gb
hepsiburada.com/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
01Mrt 10 yıl
iyi güzelde 3.0 çıkacakken esataya ne gerek vardı... ayrıca esata çıkışı her bordda yok...yeni yeni yaygınlaşıyor gibi, bence bu büyük sorun olacaktır...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
seven44 10 yıl

Orjinalden alıntı: 01mrt

iyi güzelde 3.0 çıkacakken esataya ne gerek vardı... ayrıca esata çıkışı her bordda yok...yeni yeni yaygınlaşıyor gibi, bence bu büyük sorun olacaktır...


Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tanerturk17 10 yıl
çok iyide laf mı,USB bellekten bahsediyoruz,bence muthiş, işte teknoloji boyle olmalı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
zouzouni 10 yıl
Süper olmuş gerçekten. Yeni bir dönem başlayabilir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
XivA 10 yıl
yeni, bir usb bellek dönemi mi başlıyor ne!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
max975 10 yıl
bu çok iyi olmuş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dmltnman 10 yıl
Hız değerleri süper gerçekten.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
14228 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
usb bellek, ocz
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 10 yıl Tomb Raider: Underworld (PC, Playstation 3 ve Xbox 360) inceleme videosu 10 yıl Zotac GTX260 AMP2! video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Dying Light 2'nin Yayıncılığını Square
Bölüm Sonu Canavarı
PlayStation Plus Haziran 2019 Oyunları
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim