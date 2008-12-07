OCZ'den eSATA destekli yeni USB bellek; Throttle

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bellek ve depolama çözümlerinde sektör lideri isimlerden OCZ, farklı bağlantı özelliklerine sahip, Throttle isimli yeni USB belleği ile dikkat çekiyor. Mini USB konnektörüne ek olarak eSATA portunu da kullanılabilen sürücü, 8, 16 ve 32GB'lık kapasite alternatifleriyle geliyor. Destek verdiği eSATA arabirimi üzerinden 90MB/sn'lik okuma ve 30MB/sn'lik yazma hızlarını destekleyen Throttle modelinin iki yıllık garanti ile kullanıma sunulacağı bildirilirken, fiyatı hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.
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illaa her pc de yada e-sata destekli cihazda ayrıyeten birde usb mi bağlamak lazım_?
atıyorum laptopta kullanım için... e-sata ile usb demi bağlamalıyım_?
atıyorum dreambox 800hd cihazda... e-sata ile bağladım extradan usb dendemi bağlamam gerekiyor_?
birde nerede satılıyor bu alet_? 32 gb hiç bi yerde stokta yok_?
(sadece tr içi - ebay ws. dış kaynaklı alışweriş sitelerinde değil)
saygılar...
Bu Throttle'un en büyük sorunu sadece güç verilen eSata portlarında enerji ihtiyacı olmadan çalışmasıymış. Eğer ki portta güç yoksa güç USB kablo ile temin ediliyormuş.
Kısaca eSata çıkışları tasarlanırken güç standart koşulmamış buda eSATA portundan Flash Bellek hayallerini kısıtlıyor yoksa gerçekten eSATA ile USB 3.0 için en azından şimdilik hız çekişmesine yol açacak flash bellek bulabilmek mümkün değil. İki formattada Flash bellekler sınırlayıcı faktörler.
32gb
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16gb
hepsiburada.com/...