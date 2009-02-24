Olympus, E-620 kod adlı D-SLR kamerasını tanıttı

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Global kamera pazarının önde gelen üreticilerinden Olympus, bugün E-620 kod adlı D-SLR kamerasını tanıtarak ''E'' ailesine yeni bir üye daha kazandırdı.

130 x 94 x 60 mm boyutlarında ve 475 gram ağırlığında dizayn edilen E-620'de 12.3 MP çözünürlük sunan live MOS sensör kullanılmış. 17.3 x 13.0 mm'lik sensöre Olympus'un TruePic III+ işlemcisi eşlik ediyor. TruePic III+, kameranın gerçeğe en yakın renkleri elde etmesini vaadetmesinin yanısıra ISO performansına da etki ediyor. Kameradaki ''Supersonic Wave Filter'', teknolojisi ise sensörün istenmeyen tozlardan arındırılmasını sağlıyor. Kamerayla beraber 4/3 standartını destekleyen objektifleri kullanabilmekteyiz. Odak noktası sayısı da önceki nesil kameralara göre 7'ye yükseltilmiş.

Olympus da Pentax ve Sony gibi D-SLR kameralarında dahili görüntü stabilizasyon sistemine yer vermekte. Bu sistem, kötü ışık koşullarında fotoğraflarda titreşimden ötürü oluşan bulanıklığın önüne belli ölçüde geçmekte. ISO seviyesini 100 ile 3200 olarak ayarlayabildiğimiz kamerada enstantane hızını 60-1/4000 sn arasında seçebiliyoruz; çektiğimiz fotoğraflara özel efektler verebiliyoruz.

Saniyede 4 kare fotoğraf çekimi yapabilen E-620'de 2.7 inç'lik TFT LCD ekran bulunuyor ve ekran üstteki fotoğraftan da görülebileceği gibi hareket kabiliyetine sahip. Kameranın 1150 mAh lityum iyon bataryasıyla 500 kareye kadar fotoğraf çekebiliyoruz. Ancak bu sayı, kameranın ''live view'' özelliğini kullanmadığımızda düşecektir.

Olympus E-620'nin mayıs ayından itibaren sadece gövde olarak 700$'a; 14-42 mm Zuiko f/3.5-5.6 objektifle 800$ civarında satılması bekleniyor.