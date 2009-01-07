Olympus SP-590 Ultra Zoom; 26x optik zum imkanı sunan kamera

Teknoloji severlerin sabırsızlıkla beklediği Tüketici Elektroniği Fuarı'na (CES 2009) katılan büyük isimler, ön duyurularını bir kaç gün önceden yapmış; merakı daha üst seviyelere taşımıştı. Bugün, dijital kamera piyasasının önde gelen firmalarından Olympus, fuarda 9 yeni modelini lanse edeceğini ifade etti. Lanse edilmesi beklenen modellerden ''SP-590 Ultra Zoom'', 26 kata kadar optik yakınlaştırma olanağı sağlayan objektifiyle fuarda bakışları üzerinde toplayacak gibi. Şimdi dijital kameranın teknik özelliklerini yakından inceleyelim.

110.0 x 89.0 x 98.0 mm ebatlarında ve 373 gram ağırlığında dizayn edilen kamera 1/2.33 inç'lik CCD sensörden güç almakta ve 12 megapiksel çözünürlük sunmakta. Yüksek çözünürlüğe, öncelikle büyük fotoğraf baskıları almak isteyen kullanıcıların önem verdiğini hatırlatalım. SP-590'nın 35 mm formatında 26 - 676 mm gibi geniş aralığa sahip objektifiyle 26x optik, 5x dijital zum yapabiliyoruz. Kamerada makro moduna geçtiğimizde nesneleri 1 mm'ye kadar yaklaşıp fotoğraflayabiliyoruz. Diyaframı ise geniş açıda f/2.8'e; telede f/5'e kadar açabiliyoruz. Çektiğimiz fotoğraflardaki kromatik sapmaları engellemek için de objektifte 3 adet ED katmanı kullanılmış.

SP-590'nın objektifinin 26 - 676 mm'lik aralığı düşünülürse titreşim problemleri elbette kaçınılmaz olacaktır. Firmanın, bu durumun önüne belli ölçüde geçebilmek için kamerada çift görüntü stabilizasyon sistemine yer verdiğini görüyoruz. Portre çekimlerinde odaklama ve ışık problemlerinin minimum olması amacıyla da günümüzde standart hale gelmeye başlayan yüz algılama teknolojisi gözlerden kaçmıyor. Kamera, aynı anda 16 farklı kişinin yüzünü algılayabilme yeteneğine sahip.

Kamerada ISO hassasiyetini 80 - 1600 arasında ayarlayabiliyoruz. ISO değeri yükseldikçe kameranın ışığa olan hassasiyeti artarken sensörün ısınmasına bağlı olarak fotoğrafta istenmeyen noktacıklar doğru orantılı artış gösterecektir. Cihazın video kaydı ise 640x480@30 FPS.

Tam Boyutta Gör

Bunların yanısıra SP-590, Olympus'un FL-50R ve FL-36R kod adlı kablosuz elektronik flaşlarıyla tam uyumlu çalışıyor. Çektiğimiz görüntüleri ise 2.7 inç ebatlı 230.000 piksel çözünürlüklü LCD ekrandan izleyebiliyoruz. 4 adet AA boyutlu pille kullanılabilen SP-590 Ultra Zoom'un 450$'lık fiyat etiketiyle mart ayına doğru vitrinleri süsleyeceği tahmin ediliyor.

http://www.imaging-resource.com/NEWS/1231304505.html