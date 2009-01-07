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Olympus SP-590 Ultra Zoom; 26x optik zum imkanı sunan kamera

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
12,9b
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46
Diğer
knight
Haber Editörü
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Teknoloji severlerin sabırsızlıkla beklediği Tüketici Elektroniği Fuarı'na (CES 2009) katılan büyük isimler, ön duyurularını bir kaç gün önceden yapmış; merakı daha üst seviyelere taşımıştı. Bugün, dijital kamera piyasasının önde gelen firmalarından Olympus, fuarda 9 yeni modelini lanse edeceğini ifade etti. Lanse edilmesi beklenen modellerden ''SP-590 Ultra Zoom'', 26 kata kadar optik yakınlaştırma olanağı sağlayan objektifiyle fuarda bakışları üzerinde toplayacak gibi. Şimdi dijital kameranın teknik özelliklerini yakından inceleyelim.

110.0 x 89.0 x 98.0 mm ebatlarında ve 373 gram ağırlığında dizayn edilen kamera 1/2.33 inç'lik CCD sensörden güç almakta ve 12 megapiksel çözünürlük sunmakta. Yüksek çözünürlüğe, öncelikle büyük fotoğraf baskıları almak isteyen kullanıcıların önem verdiğini hatırlatalım. SP-590'nın 35 mm formatında 26 - 676 mm gibi geniş aralığa sahip objektifiyle 26x optik, 5x dijital zum yapabiliyoruz. Kamerada makro moduna geçtiğimizde nesneleri 1 mm'ye kadar yaklaşıp fotoğraflayabiliyoruz. Diyaframı ise geniş açıda f/2.8'e; telede f/5'e kadar açabiliyoruz. Çektiğimiz fotoğraflardaki kromatik sapmaları engellemek için de objektifte 3 adet ED katmanı kullanılmış.

SP-590'nın objektifinin 26 - 676 mm'lik aralığı düşünülürse titreşim problemleri elbette kaçınılmaz olacaktır. Firmanın, bu durumun önüne belli ölçüde geçebilmek için kamerada çift görüntü stabilizasyon sistemine yer verdiğini görüyoruz. Portre çekimlerinde odaklama ve ışık problemlerinin minimum olması amacıyla da günümüzde standart hale gelmeye başlayan yüz algılama teknolojisi gözlerden kaçmıyor. Kamera, aynı anda 16 farklı kişinin yüzünü algılayabilme yeteneğine sahip.

Kamerada ISO hassasiyetini 80 - 1600 arasında ayarlayabiliyoruz. ISO değeri yükseldikçe kameranın ışığa olan hassasiyeti artarken sensörün ısınmasına bağlı olarak fotoğrafta istenmeyen noktacıklar doğru orantılı artış gösterecektir. Cihazın video kaydı ise 640x480@30 FPS.

Olympus SP-590 Ultra Zoom; 26x optik zum imkanı sunan kamera
Tam Boyutta Gör

 

Bunların yanısıra SP-590, Olympus'un FL-50R ve FL-36R kod adlı kablosuz elektronik flaşlarıyla tam uyumlu çalışıyor. Çektiğimiz görüntüleri ise 2.7 inç ebatlı 230.000 piksel çözünürlüklü LCD ekrandan izleyebiliyoruz. 4 adet AA boyutlu pille kullanılabilen SP-590 Ultra Zoom'un 450$'lık fiyat etiketiyle mart ayına doğru vitrinleri süsleyeceği tahmin ediliyor.


http://www.imaging-resource.com/NEWS/1231304505.html Yorum Yaz
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DH Misafiri 9 yıl
arkadaşlar sp590 siparişi verdim.sormak istediğim bir tek soru var.menüsü türkçemi yoksa ingilicemi:))))
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mrkoran 10 yıl
ürünü incelemeden yorum yapıp, yorumu da geçtim kalkıp alay etmeye çalışanları hiç anlamıyorum. geçen gün istinye park teknosa da denedim ürünü. ziyadesiyle hoşuma gitti makine, zoom kabiliyeti, çekim hızı, ekranı vs diğer dlsr like modellerin önünde. tabi 1000 lira gibi bir etiketle satılıyordu, sanırım asıl üzerinde durulması gereken konu bu.
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frknkrc 10 yıl
bunu alacagıma gider canon sx 10/ sx20 veya panasonic TZ-7 veya panasonic FZ-28 alırım

gir bak butun modeller var burda fiyatlarıda oldukca ucuz

fotografium.com/...
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1453rpm 10 yıl
ayrıca 640x480 30fps video çekerkende zoom yapabiliyorsunuz
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1453rpm 10 yıl
Arkadaşlar sp590uz yi bugün teknosadan aldım. Bu forumda çoğu insanın yazdığından çok farklı bir makina. 26x de bile resimler hiç sarsılmıyor. ve hiç kumlanma olmuyor. karşıdaki nesnenin en küçük ayrıntısına kadar süper net bir şekilde gösteriyor. (bir nevi dürbün). Onlarca süper modu var. HX1 in övünerek bahsettiği panaroma çekimde mevcut ve çok kullanışlı. Makrosuda süper aletin. makroya alıncada alet bi nevi mikroskop oluyor. Hx1den tek eksiği hd video kaydı. + ları çok ama -si tek bu. Bazı arkadaşlar 26x zoomlayıncaya kadar ertesi gün olur demişler ama 1xden 26x e 1 saniye veya daha az bir sürede ulaşıyor. Aleti daha yeni aldım ilk günden aşık oldum. şimdilik bu kadar. bir kaç gün içinde daha detaylı bi inceleme yaparım artık. Tabi fotolarda gelecek. Panormasından 26x zoomuna kadar.........
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albati 10 yıl

Orjinalden alıntı: m3hm3tozc4n

Arkadaşlar sp590uz yi bugün teknosadan aldım. Bu forumda çoğu insanın yazdığından çok farklı bir makina. 26x de bile resimler hiç sarsılmıyor. ve hiç kumlanma olmuyor. karşıdaki nesnenin en küçük ayrıntısına kadar süper net bir şekilde gösteriyor. (bir nevi dürbün). Onlarca süper modu var. HX1 in övünerek bahsettiği panaroma çekimde mevcut ve çok kullanışlı. Makrosuda süper aletin. makroya alıncada alet bi nevi mikroskop oluyor. Hx1den tek eksiği hd video kaydı. + ları çok ama -si tek bu. Bazı arkadaşlar 26x zoomlayıncaya kadar ertesi gün olur demişler ama 1xden 26x e 1 saniye veya daha az bir sürede ulaşıyor. Aleti daha yeni aldım ilk günden aşık oldum. şimdilik bu kadar. bir kaç gün içinde daha detaylı bi inceleme yaparım artık. Tabi fotolarda gelecek. Panormasından 26x zoomuna kadar.........


Hocam ne yaptın yav, 26x zooma 1 saniyede ulaşan makine henüz insanoğlu tarafından icat edilmedi.
26x değerinde bir objektifi bile elle çevirsen en az 3-4 saniye sürer.
Makineyi ben Bimekste inceledim, zoomun 26'ya çıkması en az 5 saniye sürüyor ve kademesiz, zooma hız ayarı koysalar güzel olacakmış.
Ayrıca HD video olmayan bir makineye HDMI bağlantısı koymak ne kadar mantıklı?
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Hirotaro 10 yıl
Orjinalden alıntı: m3hm3tozc4n

Arkadaşlar sp590uz yi bugün teknosadan aldım. Bu forumda çoğu insanın yazdığından çok farklı bir makina. 26x de bile resimler hiç sarsılmıyor. ve hiç kumlanma olmuyor. karşıdaki nesnenin en küçük ayrıntısına kadar süper net bir şekilde gösteriyor. (bir nevi dürbün). Onlarca süper modu var. HX1 in övünerek bahsettiği panaroma çekimde mevcut ve çok kullanışlı. Makrosuda süper aletin. makroya alıncada alet bi nevi mikroskop oluyor. Hx1den tek eksiği hd video kaydı. + ları çok ama -si tek bu. Bazı arkadaşlar 26x zoomlayıncaya kadar ertesi gün olur demişler ama 1xden 26x e 1 saniye veya daha az bir sürede ulaşıyor. Aleti daha yeni aldım ilk günden aşık oldum. şimdilik bu kadar. bir kaç gün içinde daha detaylı bi inceleme yaparım artık. Tabi fotolarda gelecek. Panormasından 26x zoomuna kadar.........

1X ile 26X ile foto koyda ona biz karar verelim.
Hiç kumlanma olmuyorsa muhtemelen ISO80 de yada ISO100 de çekiyorsun. 1X den 26X ye çıkış süresini de iyi abartmışsın yok canım 0,1sn de ulaşıyor.Sen 1 sn fazla demişsin


Şu paragraftan senin birşey bilmediğini anlamak zor değil
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omercaglayan41 10 yıl
arkadaşlar neden görmediğiniz denemediğiniz bi ürüne bu kadar yükleniyorsunuz, yada neden herkes kendi kullandığı beğendiği makinayı üste çıkarıyor? zumlu modelleri 4-5 yıldır takip ediyorum. sp570 kullandım 100x zumla bile tripotsuz titreme vs çok olmuyor, bundada olmaz resimler net olur. çok yeni modellerden 4-5 adet slr de denedim(arkadaşımda) hatta makinamıda çok beğendi slr lerin sahibine sattım. ışığın yeterli olduğu ortamlarda öle ahım şahım fark yok tabiki slr farkını gösteriyor ama bu makinalar like slr diye çıkıyor zaten. amaç slr tipinde kompak ve fonksiyonel modeller tasarlamak. artık markalar hem slr hemde bunları yapıyor yanınızda dev gibi zum yada geniş açı lensler yada yakın çekim lensler taşımanıza gerek kalmıyor. powera bas 1sn de çekime hazır. ister yakın çekim isterseniz zum yapın. çekmeyi bilen bunlarlada ciddi resimler çeker. ciddi fotoğraf çekenler zaten slr alır ama bu modeller ile ilgilenenler slr mi alsam bunumu diye düşünmez en azından düşünmemeli, bunlarla slr leri kıyas yapamayız. yada video kameraların çektiği resimle fotoğraf makinalarını. mesajı almayı düşünen arkadaşlar varsa diye yazıorum yanlış anlamayın kimseye kötü sözüm yoktur. 7 iyi firma bu modelleri yarış yapar gibi çıkarıyor çok yakında diğer firmalarda başlar. eğer özelliklerini amacınıza uygun görüyorsanız aynı tip modeller ve markalar aarasında kıyas yapıp öle alın. hangisini alırsanız alın güncel zum makinalar baya iyi gidiyor. lensleri felan derken aynı işlevi gören slr lerin yarı fiyatına hatta 3te 1 fiyatına çok hoş makinalar var. fiyat oranı tam terside olsaydı zumlu makinalar bana daha cazip gelirdi çünki ağacın üstünde bişey çekecekseniz ağaca çıkmak kolay değildir, yada bi hayvana yakın çekim yapmak onu kaçırmadan ürkütmeden zordur, herkese bol megapikseller. :)
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ugacomtr 10 yıl
hmm anladıgım kadarıyla markanın bu özellikleri yakalaması imkansız denmiş. o.c yapsak acaba hızlanmaz mı :)
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blckhm 10 yıl
deneme
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ŞahEser 10 yıl
valla keşke iyi fotoğraf çekse şöle 7 mp 1/1.8 inch sensör boyutuna sahip iso800de kumlanma yapmayan ve 40x optik zoomlusu olsa hemen alırım
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albati 10 yıl

Orjinalden alıntı: blckhm

deneme


Evet biz de onu diyoz, deniyolar bizi bu makinayla.
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ugacomtr 10 yıl
26x optic zoom acaba futbol sahasının karsısındakilerin yüzünü secmemize yardımcı olacak nitelikte midir ?
not: hic bi bilgim yok meraktan sordum...
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StreamRolleR 10 yıl
26x optik gerçekten iyi
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odzi 10 yıl
oooohh.. zoomcular yaşadı
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