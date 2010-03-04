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Onkyo, 3D destekli iki yeni AV alıcısını duyurdu

Onkyo, 3D destekli iki yeni AV alıcısını duyurdu.
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Haber Editörü
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Onkyo, 3D destekli iki yeni AV alıcısını duyurdu
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Onkyo TX-SA608 3D destekli AV alıcısı

Hi-Fi ve ev sinema ürünleri ile tüketicilere çözümler sunan Japonya merkezli Onkyo, TX-SA608 ve TX-SA578 model isimlerine sahip 2 yeni AV alıcısını duyurdu.

Her iki ürün de HDMI 1,4 bağlantısına olanak tanıyor, 3D video ve ARC(Audio Return Channel - TV'nize DVD oynatıcı gibi bir cihaz zaten takılı ise bu özellik sayesinde sesi HDMI üzerinden A/V alıcıya gönderebiliyorsunuz, ek kablo kullanmaya gerek kalmıyor) desteği sunuyor. Dolby TrueHD, Pro Logic IIz(9.1 kanala olanak tanır), dts-HD, Audyssey 2EQ, Audyssey Dynamic Volume(ses seviyesini dengeler) ses teknolojilerini desteklemelerinin yanında yine her iki ürün de Faroudja DCDi video işlemcisini kullanıyor. TX-SA608 modelinin bazı üstün yanları da mevcut. Ürün THX Select2, Audyssey DSX(11.1 kanala olanak tanır) çevresel ses teknolojilerine destek vermesi, 7 kanal ile kanal başına 190 Watt güç üretebilmesi(TX-SA578'de 7 kanal ve kanal başına 160 Watt) ile bir adım önde. TX-SA608'nin yaklaşık 950 Dolar ile Mart sonunda, TX-SA578'nin ise yaklaşık 800 Dolar ile Nisan sonunda Japonya'da piyasada olması bekleniyor(Japonya dışı için şuan bilgi yok).

 

Onkyo, 3D destekli iki yeni AV alıcısını duyurdu
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Onkyo TX-SA578 3D destekli AV alıcısı


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cengizhan72 9 yıl
Kanal başına verilen watt değerleri yüksek geldi bana.. 190 watt küçümsenmiyecek bir çıkış değeri değilmi arkadaşlar.
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Oberyn 9 yıl

cengizhan72

Kanal başına verilen watt değerleri yüksek geldi bana.. 190 watt küçümsenmiyecek bir çıkış değeri değilmi arkadaşlar.




sanırım 6 ohm 190 watt
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spaydix 9 yıl
biz dünyada en adaletsiz insan topluluğu içinde yaşatılıyoruz ondan :=)
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TELESCOPE 9 yıl

spaydix

biz dünyada en adaletsiz insan topluluğu içinde yaşatılıyoruz ondan :=)



Aziz Nesin bunu çok kez ortaya koymuştu ama yani
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superman34 9 yıl
Şu fiyatları neden ülkemizde göremiyoruz
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YAZICIOĞLU 9 yıl

superman34

Şu fiyatları neden ülkemizde göremiyoruz



Maalesef.....
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