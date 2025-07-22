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    James Cameron yeni 3D projesinde ünlü şarkıcı Billie Eilish ile çalışıyor

    James Cameron, bir yandan Avatar filmleri üzerinde çalışırken, diğer yandan farklı projelere de imza atıyor. Ünlü şarkıcı Billie Eilish, Cameron ile 3D bir proje üzerinde çalıştıklarını açıkladı.

    James Cameron yeni 3D projesinde ünlü şarkıcı Billie Eilish ile çalışıyor Tam Boyutta Gör
    Usta yönetmen James Cameron bir süredir odağını Avatar filmlerine çevirmiş olsa da zaman zaman yan projelere imza atmayı da ihmal etmiyor. İlk Avatar filmiyle 3D teknolojisinin yaygınlaşmasına öncülük eden Cameron, şimdi yeni bir 3D projesine daha adını yazdırdı. Başarılı yönetmen bu yeni projede ünlü şarkıcı Billie Eilish ile birlikte çalışıyor.

    Billie Eilish, bu hafta sonu Manchester'da verdiği konser sırasında sahnedeki kameralara dikkat çekti ve tüm bu kameraların James Cameron ile birlikte hazırladıkları 3D bir projenin parçası olduğunu söyledi. Eilish bu proje hakkında pek detay vermemiş olsa da Manchester'da sahne alacağı dört gün boyunca çekim yapacaklarını belirtti.

    James Cameron ve Billie Eilish'in Ortak Projesi 3D Bir Konser Filmi Olabilir

    Belgesel film veya müzik klibi gibi ihtimaller de gündeme gelmiş olsa da hem işin içinde James Cameron'ın olması, hem de çekimlerin konser sırasında gerçekleşmesi bunun muhtemelen 3D bir konser filmi olacağını düşündürüyor. Son dönemde epey popüler hâle gelen konser filmleri, 3D teknolojisinin başarılı şekilde kullanıldığı ve izleyiciler tarafından da memnuniyetle karşılandığı ender alanlardan biri. Nitekim daha önce çıkan "U2 3D" ve "Muse: Drones World Tour" gibi konser filmleri, 3D'nin en iyi kullanıldığı işler arasında sayılıyor. Bu yüzden James Cameron'ın da öncüsü olduğu bu teknolojiyi farklı biçimlerde kullanabileceği bir konser filmine daha sıcak bakacağı düşünülüyor. Ancak projenin tam anlamıyla netlik kazanması için bir süre daha beklememiz gerekiyor.

    Billie Eilish, daha önce 2021 yılında "Happier Than Ever: A Love Letter to Los Angeles" adlı bir konser filmi çıkarmış, Robert Rodriguez'in (Sin City, Desperado) yönettiği bu konser filminde animasyon sekanslara da yer verilmişti. Şimdi Cameron'ın çektiği projede de benzer denemeler görebiliriz. Hatta Cameron'ın bu projede yapay zeka kullanması da sürpriz olmaz. Zira kendisi Eylül ayında yapay zeka şirketi Stability AI'a katılmış ve bu teknolojinin sektörde yaygınlaşması için bir tür elçi görevi göreceğini söylemişti. Usta yönetmenin şimdi bir konser filmi çekmeyi kabul etmiş olması bu projesinin de bir parçası olabilir.

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