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    Otokar ARMA II 8x8 Kurtarma Aracı'na yakından bakıyoruz

    Otokar'ın yerli motordan güç alan ARMA II 8x8 aracının Mobil Onarım ve Kurtarıcı Aracı versiyonu ilk defa IDEF 2023 fuarında sergilendi. ARMA II 8x8'in kurtarma aracı versiyonuna yakından bakıyoruz.

    Otokar tarafından geliştirilen 8x8 zırhlı muharebe aracı ARMA II’nin Mobil Onarım ve Kurtarma Aracı versiyonu, ilk kez IDEF’23’te sergilendi. Otokar Çok Tekerlekli Askeri Zırhlı Araçlar Uzmanı Fahrettin Durduran, Arma II 8x8’in yeni varyantını Cem Sünbül’e anlattı.

    Arma II 8x8 Mobil Onarım ve Kurtarma Aracı varyantı, muharebe sahasındaki araçların kurtarılması ve sahanın temizlenmesi için kullanılacak. Hasar görmüş, devrilmiş ve batmış durumdaki paletli ve tekerlekli zırhlı araçların kurtarılması, her türlü bakım, onarım ve çekerek kurtarma faaliyetlerinin icrası, zemin düzeltilmesi ve engellerin kaldırılması faaliyetlerini süratli bir şekilde yerine getirebiliyor.

    720 beygir gücünde motora sahip olan araç, Otokar’ın mevcut 8x8 araçları ile aynı sevide korumaya sahip. Aracın önüne monteli dozer bıçağı ile; mevzi hazırlama, çukur ve hendek kapama gibi operasyonlar gerçekleştirebiliyor. Uzun ve yüksek kapasiteli bom vinci sayesinde zırhlı araçların ağır parçalarını dahi kaldırıp ve lojistik araçlarına aktarabiliyor. Birinci aksı hasar görmüş araçlar da dahil olmak üzere 8x8 araçları çekerek taşıyıcı bir treyler üzerine çıkartabilecek donanımı bulunuyor. Yüksek kapasiteli ve uzun halatlı ana kurtarma vinci, sahada hasarlı araçları, uzun mesafeden güvenli bölgeye çekebiliyor.

    Yerli Motordan Güç Alıyor

    Araçta yerli imkanlarla geliştirilen 720 beygir gücünde 12,7 litre Ecotorq motoru kullanılıyor. Alternatif olarak aynı güçte yabancı motor seçeneği de sunuluyor. Şanzımanı haricindeki güç grubu bileşenleri ve soğutma sistemleri Otokar tarafından tasarlanıp yerli olarak üretildi.

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