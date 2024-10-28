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    SAHA Expo'da Yerli ve Milli Güç: Kale Arge'den Türkiye'nin İlk Turbojet Motoru KTJ-3200!

    Havacılık sektöründe tarihi bir başarıya imza atarak yerli ve milli imkanlarla ilk turbojet motor KTJ-3200'ü geliştiren Kale Arge'yi SAHA Expo 2024'teki stantlarında ziyaret ettik

    Kale Grubu'nun gücüyle 2013 yılında kurulan Kale Arge, Türkiye'nin havacılık hayallerine kanatlandıran bir atılım gerçekleştirdi. Tamamen yerli ve milli imkanlarla geliştirilen KTJ-3200 turbojet motoru, ülkemizi bu alanda dışa bağımlılıktan kurtarıyor. 

    SOM ve ATMACA gibi füzelerimizde kullanılacak olan yerli motorlar, yüksek performansı ve güvenilirliği ile dikkat çekiyor. Bu motor sayesinde savunma sanayimizde önemli bir adım atılıyor ve geleceğin teknolojilerine yön veriliyor. 

    Kale Arge'nin başarıları bununla da sınırlı değil! Farklı boyut ve özelliklerde yeni nesil turbojet motorlar geliştirmeye devam eden şirket, Türkiye'nin havacılık sektöründe lider konuma gelmesinde kritik bir rol oynuyor.

    Bu videomuzda, Kale Arge'nin gurur verici yolculuğunu Kale Arge Genel Müdürü Cüneyt Kenger'in Donanım Haber'e verdiği özel röportajda şirketin yaptığı son geliştirmeleri, yenilikleri editörümüz Cem Sünbül'e aktardı. Milli teknolojinin gücüne şahit olmak ve Türkiye'nin geleceğine umutla bakmak için videomuzu izleyin! 

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