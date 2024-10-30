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    Milli Mermi Üretim Hattı! Yılmaz Savunma Sanayi ile Saha Expo 2024'te!

    Saha Expo 2024'te Yılmaz Savunma Sanayi standında mühimmat üretim hattını inceledik! Mermi üretim süreçlerini, Türkiye'nin bu alandaki rolünü ve şirketin millileştirme hamlesini yetkililerle konuştuk

    Saha Expo 2024'te Yılmaz Savunma Sanayi standını ziyaret ederek mermi üretim hattının bir bölümünü yakından inceledik. Şirket yetkilileriyle yaptığımız röportajda, mermilerin üretim aşamalarını, Türkiye'nin buradaki rolünü ve Yılmaz Savunma Sanayinin katkılarını ele aldık.

    Videoda, mühimmatın bileşenlerinin bu makineye gelene kadar pek çok aşamadan geçtiği ve bunlardan en önemlilerinin kovan ve çekirdek üretim hatları olduğu vurgulandı. Bileşenler bu hatlardan geçtikten sonra barut dolum makinasına geliyor ve burada kovan, barut ve çekirdeğin birleşimi yapılıyor.

    Mermi üretiminde hatasızlığın önemi üzerinde durularak, %100'e yakın bir doğrulukta hatasız üretim yapılması gerektiği belirtildi. 80'lerden beri makine sektöründe faaliyet gösteren şirket, 2017 yılından itibaren savunma sanayinin millileştirilmesi hamlesiyle mühimmat üretim tesisleri konusunda da aktif rol almaya başlamış.

    Yılmaz Savunma'nın ürettiği makinelerin Orta Doğu, Afrika ve Güney Amerika gibi ülkelere ihraç edildiği ve yurt dışından da yoğun talep gördüğü, ülkelerin kendi mermilerini kendilerinin üretmek istedikleri ve şirketin bu konuda onlara yardımcı olduğu aktarıldı. 

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