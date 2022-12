NFS: Unbound, Callisto Protocol, Yeni Nesil Witcher 3 ve dahası! Oyun Dünyasında Bu Ay - Aralık 2022

Oyun dünyasında bu ay programının yeni bölümünden herkese merhabalar. Bu videomuzda Aralık ayı içerisinde çıkış yapacak olan oyunlardan bazı dikkat çeken yapımlara yakından bakıyoruz.

Yılın son ayı oyunlar açısından bir nebze kurak geçiyor. Ancak yine de dikkate değer bazı yapımlar 2022'nin son dönemecinde karşımıza çıkacak. Dead Space geliştiricilerinin elinden çıkma The Callisto Protocol oldukça merak uyandırırken, Need for Speed serisinin yeni oyunu Unbound daha çıkmadan eleştiri oklarının hedefi oldu.



Ubisoft'un en popüler serilerinden Far Cry, 6. oyununa tıpkı önceki oyunlarda olduğu gibi fütüristik temalı bir DLC getirirken, The Witcher 3: Wild Hunt ise pek çok geliştirmeyi içerisinde barındıran ücretsiz yeni nesil sürümüne kavuşuyor.



Hepsi ve daha fazlası Oyun Dünyasında Bu Ay programının Aralık ayı bölümünde!

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.