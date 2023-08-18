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    Oyunlarda korsan kullanım, General Mobile'ın yeni telefonları| Haftanın Olayı #2

    Bu videomuzda Haftanın Olayı serisinin ikinci bölümünde son günlerde bir hayli tartışılan korsan kullanım olayını tartışıyoruz. Ayrıca General Mobile'ın yeni cihazlarına da yer verdik.

    Kerem Enginar ile başlattığımız Haftanın Olayı isimli serinin ikinci bölümünde son günlerde Twitter'da bir hayli tartışılan oyunlardaki korsan kullanımı ve General Mobile'ın yeni tanıttığı cihazları konuştuk. Özellikle korsan kullanım meselesi Twitter'da bir hayli tartışıldı. Sizlerin bu konudaki yorumlarını da bekliyoruz. İkinci konumuz ise geçtiğimiz gün tanıtılan Genereal Mobile ürünleri oldu. Elbette birçok ürün tanıtıldı ancak en çok ilgi çeken cihazlar telefonlar oldu. Özellikle Phoenix 5G modeli ilgiyi üzerine çekti diyebiliriz. 

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