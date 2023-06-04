Diablo 4, Street Fighter 6, Final Fantasy 16, F1 23 ve dahası! Oyun Dünyasında Bu Ay - Haziran 2023

Oyun dünyasında bu ay programının yeni bölümünden herkese merhabalar. Bu videomuzda Haziran ayı içerisinde çıkış yapacak oyunlar içerisinden dikkat çeken yapımlara yakından bakıyoruz.

Bu ay pek çok köklü oyun serisinin devam oyununa ev sahipliği yapıyor. Bunlardan en dikkat çekeniyse Diablo IV. Çıkışı uzun bir süredir beklenen yeni Diablo oyunu, Necromancer'ın da dahil olduğu 5 sınıfla birlikte serinin karanlık atmosferinde merak uyandıran bir hikayeye ve PvP modlarına sahip olacak.

Tekken ve Mortal Kombat gibi serilerin yeni oyunlarına dair bilgiler her geçen gün artarken Street Fighter 6 hepsinden önce davranıp Haziran ayında kontrollerimize sunuluyor.Ayrıca Final Fantasy serisinin en yeni macerası Final Fantasy 16 da Haziran ayının dikkat çekenlerinden.

Her yıl düzenli olarak çıkmasına alıştığımız spor oyunu serilerinden Formula 1 ve MotoGP'nin yeni oyunları F1 23 ve MotoGP23, Haziran ayında çıkışlarını yaparken Crash ve Aliens gibi seriler de yeni oyunlarıyla bu ay oyuncuların beğenisine sunulacak.

Tabi Haziran ayının oyunları bunlarla sınırlı değil. İrili ufaklı pek çok oyun, DLC ve genişleme paketi daha Haziran'da karşımıza çıkacak. Hepsi ve daha fazlası için videomuza göz atabilirsiniz.

00:00 Açılış

00:12 Diablo IV

00:56 Street Fighter 6

01:38 Final Fantasy XVI

02:25 F1 23

03:14 Crash Team Rumble

04:00 Aliens: Dark Descent

04:47 Kısa kısa, bu ayın öne çıkan diğer oyunları

06:12 Kapanış

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