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    Yüzüklerin Efendisi: Gollum, Yeni Zelda, Outlast Trials ve dahası! Oyun Dünyasında Bu Ay - Mayıs 2023

    Oyun dünyasında bu ay programının yeni bölümünden herkese merhabalar. Bu videomuzda Mayıs ayı içerisinde çıkış yapacak oyunlar içerisinden dikkat çeken yapımlara yakından bakıyoruz.

    Oyun dünyasında bu ay programının yeni bölümünden herkese merhabalar. Bu videomuzda Mayıs ayı içerisinde çıkış yapacak oyunlar içerisinden dikkat çeken yapımlara yakından bakıyoruz.

    Ayın şüphesiz en dikkat çeken oyunu The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Her oyunuyla oyun dünyasında hatrı sayılır bir iz bırakan ve bugüne kadar pek çok geliştiriciye ilham kaynağı olan Zelda serisi, yeni mekanikleriyle birlikte sınırları hayal gücünüzle eş değer bir keşif macerasını kontrollerinize sunuyor.

    Outlast ve Amnesia serilerinin devam oyunları korku severler için merak uyandırırken, Arkane stüdyoları da yine firmanın imzası haline gelmiş görsel yapısıyla bu kez co-op odaklı yeni bir macera olan Redfall'u piyasaya sürüyor.

    RPG ve roguelike severlerin merakla beklediği Darkest Dungeon II, eğlenceli dünyasıyla merak uyandıran LEGO 2K Drive ve ertelemeler sonrası nihayet bu ay çıkmasını umduğumuz System Shock Remake, Mayıs ayının diğer dikkat çekenleri.

    Tabi tüm bunlara ek olarak irili ufaklı pek çok oyun Mayıs ayında çıkış yapacak. Hepsi ve daha fazlası için videomuza göz atabilirsiniz.

    00:00 Açılış

    00:10 The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

    00:57 Redfall

    01:41 Darkest Dungeon II

    02:21 The Outlast Trials

    03:04 LEGO 2K Drive

    03:54 System Shock Remake

    04:38 Kısa kısa, bu ayın öne çıkan diğer oyunları

    06:39 Kapanış

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