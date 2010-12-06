Oyunun En İyisi Lenovo'nun Oldu

Lenovo, interaktif reklamcılık alanındaki kampanyaları ödüllendirmek amacıyla

bu sene Türkiye'de ilki gerçekleştirilen Uluslararası MIXX Awards Ödülleri'ndeki oyun kategorisinde birincilik ödülü aldı.

Türkiye'de ilk kez düzenlenen MIXX Awards'ta yarışan Lenovo Türkiye, dijital medya ajansı OMD Digital tarafından Türkiye'de ilk kez Augmented Reality teknolojisiyle üretilen Lenovo Hız Tutkusu dijital oyun uygulamasıyla, Türkiye'de ilki düzenlenen Mixx Awards'da Oyun kategorisinde Altın Mixx ödülüne layık görüldü.

Lenovo Hız Tutkusu isimli ödüllü kampanya, Intel Turbo Boost işlemci ile güçlendirilmiş Lenovo Ideapad serisinin hız ve yüksek performans özelliklerinin bilinirliğini artırmak amacıyla hayata geçirildi. Kampanyada, Lenovo'nun McLaren Mercedes F1 takımının resmi teknoloji sağlayıcısı olmasından yola çıkılarak çok özel bir Formula 1 oyunu geliştirildi.

Projede, medya yatırım desteği olmadan, Facebook, oyun blog'ları ve IT forumları başta olmak üzere, sadece sosyal medyada yapılan seeding çalışması ile, en yüksek puanı toplayan ilk 5 oyuncu Lenovo'nun IdeaPad Z560 ürünü ile ödüllendirildi. 40 günlük kısa süre içinde kullanıcıların iletişim ve demografik bilgilerinin yer aldığı büyük bir üye veritabanı toplayan oyunun gösterimde olduğu sürede alınan maliyet etkin sonuçlar ise, Lenovo'ya altın ödül kazandırdı.

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