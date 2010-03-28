Özel tasarımlı GeForce GTX 470/480 modellerinde DisplayPort olabilir

Tam Boyutta Gör

DirectX 11 destekli GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480 modellerini 26 Mart'ta resmi olarak tanıtan ve önümüzdeki günlerde satışa sunmaya hazırlanan Nvidia, çoklu monitör desteği ve giriş/çıkış birimlerindeki tercihleriyle de gündemde. ATi Radeon HD 5000 serisindeki pek çok modelinde üç monitör, PowerColor Radeon HD 5770 Eyefinity5 gibi özel tasarım çözümlerde beş monitör ve önümüzdeki günlerde lanse edilecek Radeon HD 5870 Eyefinity6 modelinde altı monitör desteği sunan AMD'den farklı olarak GeForce GTX 4x0 serisinin mevcut modellerinde çoklu monitör desteği için ikinci bir karta ihtiyaç duyuluyor. Öte taraftan çift DVI konnektörüyle birlikte HDMI veya DisplayPort çözümleri yerine Mini HDMI tercihinde bulunulması da tartışılmıyor değil.

Nvidia'dan yapılan açıklamaya göre referans tasarımlı GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480 modellerinde Mini HDMI ve 2x DVI konnektörlerine yer verilse de bu üreticiler için bir sınırlama değil. GF100 GPU'sunun DisplayPort desteğine de sahip olduğunu belirten Nvidia, üreticilerin özel tasarımlı modellerinde DisplayPort tercihinde bulunabileceklerini belirtiyor. EVGA'nın su soğutmalı modelleriyle başlayan akımda, ATi Radeon HD 5870 ve 5970 modellerinden farklı olarak GeForce GTX 4x0 serisinde özel tasarımlı modeller daha hızlı gelmesi ve bir kısmında DisplayPort ara birimine yer verilmesi bekleniyor.