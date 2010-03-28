Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Özel tasarımlı GeForce GTX 470/480 modellerinde DisplayPort olabilir

9 yıl
5,2b
1
3
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Özel tasarımlı GeForce GTX 470/480 modellerinde DisplayPort olabilir
Tam Boyutta Gör

DirectX 11 destekli GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480 modellerini 26 Mart'ta resmi olarak tanıtan ve önümüzdeki günlerde satışa sunmaya hazırlanan Nvidia, çoklu monitör desteği ve giriş/çıkış birimlerindeki tercihleriyle de gündemde. ATi Radeon HD 5000 serisindeki pek çok modelinde üç monitör, PowerColor Radeon HD 5770 Eyefinity5 gibi özel tasarım çözümlerde beş monitör ve önümüzdeki günlerde lanse edilecek Radeon HD 5870 Eyefinity6 modelinde altı monitör desteği sunan AMD'den farklı olarak GeForce GTX 4x0 serisinin mevcut modellerinde çoklu monitör desteği için ikinci bir karta ihtiyaç duyuluyor. Öte taraftan çift DVI konnektörüyle birlikte HDMI veya DisplayPort çözümleri yerine Mini HDMI tercihinde bulunulması da tartışılmıyor değil.

Nvidia'dan yapılan açıklamaya göre referans tasarımlı GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480 modellerinde Mini HDMI ve 2x DVI konnektörlerine yer verilse de bu üreticiler için bir sınırlama değil. GF100 GPU'sunun DisplayPort desteğine de sahip olduğunu belirten Nvidia, üreticilerin özel tasarımlı modellerinde DisplayPort tercihinde bulunabileceklerini belirtiyor. EVGA'nın su soğutmalı modelleriyle başlayan akımda, ATi Radeon HD 5870 ve 5970 modellerinden farklı olarak GeForce GTX 4x0 serisinde özel tasarımlı modeller daha hızlı gelmesi ve bir kısmında DisplayPort ara birimine yer verilmesi bekleniyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 9 yıl
Bende yanıltmış gibi olmayayım ama bi dergide okumuştum kalite olarak hemen hemen aynı fakat maliyet olarak display port daha uygun olduğu için yavaş yavaş hdmi'ın yerini alacak diye. Nitekim yavaş yavaş yayılmayada başladı..
Dvi girişininde hdmi'dan bantgenişliği olarak geri kalır yanı yok. Hdmi'ın artısı aynı kablodan seste taşınabiliyor olması. Yanlış biliyorsam düzeltin lütfen..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
akakivanc 9 yıl
yanıltmıyayım ama en kötüden en iyiye
d-sub dvi hdmi displayport diye biliyorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
husNUKE 9 yıl
display port'un hdmi'a göre bir avantajı var mı? Monitorumde displayport girişi var, hdmi - dvi - dsiplay port arasında hangisi en iyi görüntü verir
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
BU USTALAR BENİ KANSER EDECEK, YETTİ
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim