Nvidia, tarihin en değerli şirketi olma yolunda rekor kırdı

Nvidia rekorlara doymuyor
Nvidia'nın bu yükselişinde, en yeni yapay zeka çiplerinin devasa modellerin eğitiminde gösterdiği performans etkili oldu. Şirketin ürünlerine olan talep başta Microsoft, Amazon, Meta, Alphabet ve Tesla olmak üzere teknoloji devlerinin yapay zeka veri merkezlerine yaptığı yatırımlarla daha da arttı.
Microsoft, 3,7 trilyon dolarlık değeriyle en değerli şirket yarışında ikinci sırada yer alırken Apple ise 3,19 trilyon dolarla üçüncülüğe geriledi. Nvidia’nın bugünkü değeri, Kanada ve Meksika borsalarının toplam değerini ve Birleşik Krallık'taki tüm halka açık şirketlerin toplam piyasa değerini geride bırakmış durumda. Bu içerik yazıldığı sıradaki son durum ise aşağıdaki görseldeki gibi;
1993 yılında CEO Jensen Huang tarafından kurulan Nvidia, başlangıçta yalnızca oyun severlerin radarındayken bugün AI endüstrisinin barometresi haline geldi. Kasım 2024’te Intel’in yerini alarak Dow Jones Sanayi Endeksi'ne katılan şirket, yarı iletken sektörünün rotasını yapay zekaya çevirdiğini simgeleyen en net örnek olarak görülüyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: