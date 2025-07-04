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    Nvidia, tarihin en değerli şirketi olma yolunda rekor kırdı

    Nvidia, 3,92 trilyon dolarlık piyasa değeriyle Apple’ın rekorunu geride bırakarak tarihin en değerli şirketi unvanıyla yükselişe devam ediyor. Bu tırmanışın itici gücü ise yapay zeka.

    Nvidia, tarihin en değerli şirketi olma yolunda rekor kırdı Tam Boyutta Gör
    Yapay zeka çiplerinin lider tasarımcısı Nvidia, geçtiğimiz Perşembe günü 3,92 trilyon dolarlık piyasa değeriyle tarihin en değerli şirketi olma yolunda kısa süreliğine zirveye çıktı. Şirketin hisseleri sabah işlemlerinde yüzde 2,4 artarak 160,98 dolara ulaştı. Bu rakam, Apple'ın 26 Aralık 2024'te ulaştığı 3,915 trilyon dolarlık kapanış rekorunu geride bıraktı.

    Nvidia rekorlara doymuyor

    Nvidia'nın bu yükselişinde, en yeni yapay zeka çiplerinin devasa modellerin eğitiminde gösterdiği performans etkili oldu. Şirketin ürünlerine olan talep başta Microsoft, Amazon, Meta, Alphabet ve Tesla olmak üzere teknoloji devlerinin yapay zeka veri merkezlerine yaptığı yatırımlarla daha da arttı.

    Microsoft, 3,7 trilyon dolarlık değeriyle en değerli şirket yarışında ikinci sırada yer alırken Apple ise 3,19 trilyon dolarla üçüncülüğe geriledi. Nvidia’nın bugünkü değeri, Kanada ve Meksika borsalarının toplam değerini ve Birleşik Krallık'taki tüm halka açık şirketlerin toplam piyasa değerini geride bırakmış durumda. Bu içerik yazıldığı sıradaki son durum ise aşağıdaki görseldeki gibi;

    Nvidia, tarihin en değerli şirketi olma yolunda rekor kırdı Tam Boyutta Gör
    Nvidia'nın hisse değeri son dört yılda sekiz katına çıkarak 2021’deki 500 milyar dolardan bugün neredeyse 4 trilyon dolara ulaştı. Şirket hisseleri, 4 Nisan’daki düşük kapanıştan bu yana yüzde 68 artış gösterdi. Nvidia, şu anda S&P 500 endeksinin yüzde 7’sini oluşturuyor. Microsoft, Apple, Amazon ve Alphabet ile birlikte bu beş dev şirket, endeksin yüzde 28’ine hâkim durumda. Bu durum, emeklilik fonlarını ve bireysel yatırımcıları yapay zekâ teknolojilerinin geleceğine doğrudan bağlı hale getiriyor.

    1993 yılında CEO Jensen Huang tarafından kurulan Nvidia, başlangıçta yalnızca oyun severlerin radarındayken bugün AI endüstrisinin barometresi haline geldi. Kasım 2024’te Intel’in yerini alarak Dow Jones Sanayi Endeksi'ne katılan şirket, yarı iletken sektörünün rotasını yapay zekaya çevirdiğini simgeleyen en net örnek olarak görülüyor.

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