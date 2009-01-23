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Palit, GeForce GTX 260 Sonic modelini duyurdu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Yüksek performans meraklıları için hazırladığı fabrika çıkışı hız aşırtmalı modellerini Sonic serisi altında kullanıma sunan Palit, seriye yeni bir model daha ekliyor. Nvidia'nın 55nm üretim teknolojisiyle hazırladığı daha düşük güç tüketimine sahip GT200b GPU'sunu GeForce GTX 200 serisinde kullanmaya başlamasıyla birlikte Palit de Sonic serisini GeForce GTX 260 tabanlı yeni modelle güncelledi.

Duyurusu yapılan yeni ekran kartı 55nm GT200b GPU'sundan güç alıyor. 216x paralel işlem birimine sahip modelde, yüksek soğutma performansı için firmanın daha önce Revolution 700 kod adlı Radeon HD 4870 X2 modelinde kullanılan soğutucuyu hatırlatan çift fanlı özel bir çözümün tercih edildiği ekran kartı, 448-bit bellek veri yolu desteği ve 896MB GDDR3 bellek ile geliyor.

Hem saat hızları hem de soğutucusuyla Nvidia'nın referans tasarımından ayrılan GeForce GTX 260 Sonic modelinin grafik işlemcisi 625MHz'de, paralel işlem birimleri 1348MHz'de ve bellekleri de 2200MHz'de çalışıyor. Destek veren anakartlarda Triple SLI kurulumuna olanak ta tanıyabilen ekran kartı HD Videolar için donanımsal hızlandırma yapabiliyor ayrıca DirectX 10, CUDA ve PhsyX desteği ile geliyor.

Çift slot tasarıma sahip olan GeForce GTX 260 Sonic üzerinde çift DVI ve HDTV konnektörlerine yer verilmiş. Palit'in önümüzdeki günlerde kullanıma sunmayı planladığı kartın fiyatı hakkında şu an için net bir bilgi bulunmuyor.


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bodyman700 10 yıl
gene kurbağa yine kurbağa
gerçekten palit bu işi iyi yapıyor. sonic modelleri iyi fiyat yeterli performanla kendini kabul ettirdi param olsa alacaklarım arasına girebilir.
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showstopper41 10 yıl
Çift fanlı soğutma bence üst seviye kartlarda avantajlı olur. tek fanı yüksek devirde döndürmektense 2 tanesini daha düşük devirde çalıştırıp aynı soğutma daha sessiz elde edilir. Üst seviye kart kullanmadığım için ne kadar ısındıklarından haberim yok
. Kurbağa 2 fan koymuşsa vardır bildiği.
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Guest-E2BECF3D0 10 yıl
en alınası GTX 260 olabilir fiyatıyla ve fanıyla
iki palit kullandım gerçekten soğuk ve sessizlerdi bununda öyle olacağını düşünüyorum
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sinanx 10 yıl
Neden GTX295 içi haala overclock modelleri piyasaya sürülmedi; madem overclock potansiyeli yüksek onuda yapsınlar
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max975 10 yıl
kurbaya bak yavvv harika bir kart ama fanlar biraz gürültülü olabilir
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Applejack 10 yıl
Soğutucu güzel, R700 Deluxe yi andırıyor.
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