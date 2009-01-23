Palit, GeForce GTX 260 Sonic modelini duyurdu

Yüksek performans meraklıları için hazırladığı fabrika çıkışı hız aşırtmalı modellerini Sonic serisi altında kullanıma sunan Palit, seriye yeni bir model daha ekliyor. Nvidia'nın 55nm üretim teknolojisiyle hazırladığı daha düşük güç tüketimine sahip GT200b GPU'sunu GeForce GTX 200 serisinde kullanmaya başlamasıyla birlikte Palit de Sonic serisini GeForce GTX 260 tabanlı yeni modelle güncelledi.

Duyurusu yapılan yeni ekran kartı 55nm GT200b GPU'sundan güç alıyor. 216x paralel işlem birimine sahip modelde, yüksek soğutma performansı için firmanın daha önce Revolution 700 kod adlı Radeon HD 4870 X2 modelinde kullanılan soğutucuyu hatırlatan çift fanlı özel bir çözümün tercih edildiği ekran kartı, 448-bit bellek veri yolu desteği ve 896MB GDDR3 bellek ile geliyor.

Hem saat hızları hem de soğutucusuyla Nvidia'nın referans tasarımından ayrılan GeForce GTX 260 Sonic modelinin grafik işlemcisi 625MHz'de, paralel işlem birimleri 1348MHz'de ve bellekleri de 2200MHz'de çalışıyor. Destek veren anakartlarda Triple SLI kurulumuna olanak ta tanıyabilen ekran kartı HD Videolar için donanımsal hızlandırma yapabiliyor ayrıca DirectX 10, CUDA ve PhsyX desteği ile geliyor.

Çift slot tasarıma sahip olan GeForce GTX 260 Sonic üzerinde çift DVI ve HDTV konnektörlerine yer verilmiş. Palit'in önümüzdeki günlerde kullanıma sunmayı planladığı kartın fiyatı hakkında şu an için net bir bilgi bulunmuyor.