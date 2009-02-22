Palit GeForce GTX 260 Sonic modelini kullanıma sundu

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Ekran kartı dünyasının önde gelen isimlerinden birisi olan ve hem Nvidia hem de AMD-ATi tabanlı ekran kartları hazırlayan Palit, bir süre önce duyurduğu özel tasarımlı GeForce GTX 260 Sonic modelini kullanıma sundu. Firmanın yeni ekran kartı Nvidia'nın referans tasarımına kıyasla tercih edilen çift fanlı soğutucusu ve fabrika çıkışı arttırılan saat hızlarıyla fark yaratmayı başarıyor.

Nvidia'nın 55nm üretim teknolojisiyle hazırladığı GT200b GPU'sunun güç verdiği ekran kartı, 448-bit bellek veri yolu desteğine, 216x paralel işlem birimine ve 896MB GDDR3 bellek kapasitesine sahip. Grafik işlemcisi 625MHz'de, paralel işlem birimleri 1384MHz'de ve bellekleri de 2200MHz'de görev yapan ekran kartı destek veren anakartlarda SLI kurulumlarına da olanak tanıyabiliyor.

Palit'in yüksek performans segmenti için hazırladığı diğer bazı modellerinde de gördüğümüz çift fanlı soğutucusu ile Nvidia'nın referans tasarım GeForce GTX 260 modeline kıyasla daha serin çalıştığı ifade edilen GTX 260 Sonic modeli CUDA ve PhysX gibi teknolojilere destek verirken, PureVideo HD teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için GPU tabanlı hızlandırma da yapabiliyor.

Çift DVI ve HDTV konnektörleriyle gelen Palit'in GeForce GTX 260 Sonic modeli yurt dışında yaklaşık 210 Avro'luk fiyat üzerinden raflardaki yerini almaya başladı.