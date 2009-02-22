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Palit GeForce GTX 260 Sonic modelini kullanıma sundu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Palit GeForce GTX 260 Sonic modelini kullanıma sundu
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Ekran kartı dünyasının önde gelen isimlerinden birisi olan ve hem Nvidia hem de AMD-ATi tabanlı ekran kartları hazırlayan Palit, bir süre önce duyurduğu özel tasarımlı GeForce GTX 260 Sonic modelini kullanıma sundu. Firmanın yeni ekran kartı Nvidia'nın referans tasarımına kıyasla tercih edilen çift fanlı soğutucusu ve fabrika çıkışı arttırılan saat hızlarıyla fark yaratmayı başarıyor.

Nvidia'nın 55nm üretim teknolojisiyle hazırladığı GT200b GPU'sunun güç verdiği ekran kartı, 448-bit bellek veri yolu desteğine, 216x paralel işlem birimine ve 896MB GDDR3 bellek kapasitesine sahip. Grafik işlemcisi 625MHz'de, paralel işlem birimleri 1384MHz'de ve bellekleri de 2200MHz'de görev yapan ekran kartı destek veren anakartlarda SLI kurulumlarına da olanak tanıyabiliyor.

Palit'in yüksek performans segmenti için hazırladığı diğer bazı modellerinde de gördüğümüz çift fanlı soğutucusu ile Nvidia'nın referans tasarım GeForce GTX 260 modeline kıyasla daha serin çalıştığı ifade edilen GTX 260 Sonic modeli CUDA ve PhysX gibi teknolojilere destek verirken, PureVideo HD teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için GPU tabanlı hızlandırma da yapabiliyor.

Çift DVI ve HDTV konnektörleriyle gelen Palit'in GeForce GTX 260 Sonic modeli yurt dışında yaklaşık 210 Avro'luk fiyat üzerinden raflardaki yerini almaya başladı.


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cengaver029 10 yıl
güzel kart kullanıyorum gürültü sorunum yok ilk bilgisayar açılışında bi ses duyuyorum sonbra otomatikmen düşüyor
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maviay1980 10 yıl
Nerde yazıyo 38 desibel.Eğer doğruysa bu kart yaramaz Inno3d tam yük altında 3 fanlı sistemi 30db altında olduğunu vurguluyor.Bu kart yinmez...
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RevidaL 10 yıl
Off beee ekran kartına bak tam bir canavar ne güzel bir kart çift fanlı bir de off offf
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max975 10 yıl
güzel kart ama inşallah gürültü sorunu yoktur
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a1a1a1fs 10 yıl
boşta 32db
yükte 38db
bence sesli bir kart
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maviay1980 10 yıl
Bu soğutmada çift fanlı ve palit olduğundan kimse ses çıkarmıyo niye tasarımı iyi değil diye.Güzel kart güzel soğutma fiyatı biraz daha ucuz olsa satış rekoru kırar herhalde.Accelero soğutmalı Inno3d ve Galaxy gtx 260 serisi kartları donanimhaberde yayınlandı ve çoğu kişi beğenmedi bakalım buna ne diyen olacak...
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Chris Brown 10 yıl
bu kart iş yapar yapraklardan belli kalite akıyor , gtx 260 coşar işi bilenin elinde ama dikkat etmek lazım yinede.

Haber için tesekkürler
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00x men00 10 yıl
palitin sonicleri güzeldi bu dahada güzel olmuş
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showstopper41 10 yıl
Kurbağa nın ekran kartını ilk defa kullanıyorum ve çok memnunum. Sonic modellerin soğutması gerçekten çok güzel. 1GB 4870 Dual Sonic de güzel bu da güzel olmuş. 2sinde de çift fanlı bu soğutucu var.
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whatisnfc 10 yıl
Keşke burda da aynı fiyattan satılsa ..
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ali277 10 yıl
kart güzel görünüyor...
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fahrencelcius 10 yıl
kırmızı pcb ile tam ati gibi olmuş
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