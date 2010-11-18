Panasonic'in 3D TV ve 3D Kamerası Mercek altında

Oyunculara özel aksesuarlara yer verdiğimiz 1e1'de bu sefer Panasonic'in 3D TV ve Kamera teknolojilerini inceliyoruz. Panasonic'in Viera serisi 42" 3D Plazma TV ve HDC-SDT750 3D Kamerasının ayrıntılı bir şekilde ele alındığı videoda televizyonun 2D görüntüyü 3D yapma özelliği de bütün detaylarıyla inceleniyor.

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