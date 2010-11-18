Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

Panasonic'in 3D TV ve 3D Kamerası Mercek altında

8 yıl
61,4b
1
Televizyonlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Oyunculara özel aksesuarlara yer verdiğimiz 1e1'de bu sefer Panasonic'in 3D TV ve Kamera teknolojilerini inceliyoruz. Panasonic'in Viera serisi 42" 3D Plazma TV ve HDC-SDT750 3D Kamerasının ayrıntılı bir şekilde ele alındığı videoda televizyonun 2D görüntüyü 3D yapma özelliği de bütün detaylarıyla inceleniyor.


Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
desperadotr 8 yıl
inceleme için teşekkürler. son derece açıklayıcı.Ama millet hala full HD ye bile geçememişken bunları sadece incelemekle kalıyoruz. :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ju1i@~ 8 yıl
3B meselesi bana şu an için oldukça uzak. 3B'yi tam anlamıyla yaşamak için önce 5.1 ev sineması sistemi kurmam gerek.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
rap_üstad 8 yıl
panasonic ! ne denirki
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mgedik06 8 yıl
daha raportaja ve incelemeye başlamadan hemen gözlüklüjleri takıp konuşmaya öyle devam ediyorlar ortada ne video var ne bişey niye gözlükler takıldı yaaa....
direk 3d moduna girildi koptum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
orçotüsi5 8 yıl
videodaki 23 : 34 saniyedeki oyunun adı nedir?

ve videodaki need for speed`in hangi versiyonu arkadaşlar?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
rabbitweed 8 yıl
gozlukleri rahat filan degil.yarim saaat kullanimdan sonra agri yapiyor ki zaten panasonic bunu bildigi icin daha hafif daha ince ve daha rahat igozlukleri cikartti.(http://www.abt.com/product/49529/Panasonic-TYEW3D2LU.html?utm_source=scfroogle&utm_medium=sc&utm_campaign=froogle)
bu plazma ortalama 300-350w tuketiyor.led lcd ler kac tuketir ortalama?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
napolyon94 8 yıl
benimde merak ettiğim kaç tane gözlük veriyorlar,max 4 tür tahminim ve ayrıca HD yayın bile doğru dürüst yokken ,bu teknolojinin kullanılacağını düşünmüyorum.En azından önümüzdeki 4 yıl için.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mustafacoban 8 yıl
eğrisi doğrusuyla güzel bir inceleme teşekkürler
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
goosebumps 8 yıl
gözlüklü kullanıcılar 3boyutlu televizyon almak istese 3 boyutlu gözlüğü rahat kullanabilecekler mi? sonraki incelemelerde gözlüklü kullanıcılar içinde değerlendirme yaparsanız seviniriz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MUST@F 8 yıl
Bu TV'nin ağ portu Gigabit iletişimi destekliyormu?
Televizyon ile birlikte kaç adet gözlük geliyor?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
M1A2Abrams 8 yıl
mükemmel bir inceleme
ürünler çok başarılı
teşekkürler.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
niksaçmabişeybence 8 yıl
bunları niye hediye olarak vermiyonuz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Dodge 8 yıl
Yeni bölüm gelmiş izleyim hemen.Hastası oldum programın.

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Nike 8 yıl
Panasonic kalitesini konuşturmuş...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
15:59
MSI GP63 Leopard oyuncu dizüstüsü inceleme
8,6b izlenme · 5 ay
07:12
Honor 20 Pro elimizde | Dünyanın ilk f/1.4 kameralı telefonu
6,9b izlenme · 1 gün
17:11
Google Stadia inceleme | Bilgisayar, konsol olmadan 4K oyun oyna
8,4b izlenme · 1 hf.
56:38
2si1 | Türk Telekom'un über internet fiyatları
17b izlenme · 5 ay
50:41
2si1 | Yapay zeka, oyun işine girdi
11,7b izlenme · 5 ay
25:20
Huawei telefonlara Google darbesi | Android kullanımına sınırlama
12,3b izlenme · 3 gün
30:27
2si1 | Neydik, ne olduk?
18,2b izlenme · 5 ay
11:31
2si1 İzleyici Ödülleri Kategorileri 2018
10,6b izlenme · 5 ay
45:48
2si1 | Google Stadia özel bölüm
6,9b izlenme · 1 ay
31:54
2si1 | PS5 ve yeni Xbox nasıl olmalı?
11,2b izlenme · 5 ay
01:02:01
2si1 | Sony'e neden ceza kesildi?
12,1b izlenme · 5 ay
54:06
Mobilite | Başkasının pasaportuna IMEI kaydı yapılamayacak
6,5b izlenme · 4 gün
12:51
Arabayı sat bunu al | Monster'dan Nvidia RTX 2080'li Tulpar T7 V18.3.2 17.3"
11,1b izlenme · 3 ay
24:45
4 kameralı Samsung Galaxy A9 detaylı analiz ve ön inceleme
13,9b izlenme · 5 ay
10:14
32" 4K HDR Viewsonic VX3211-4K-mhd monitör inceleme
10,8b izlenme · 4 ay
05:25
150.000TL'lik oyuncu sistemi testte | ACER Predator Thronos ön inceleme
8,9b izlenme · 2 hf.
01:02:49
2si1 | AMD Muhteşem dönüyor Ryzen 3 ve Vega 2
15,2b izlenme · 4 ay
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim