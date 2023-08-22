Parallels Desktop 19 yayınlandı: Büyük yeniliklerle geliyor

- Touch ID ile giriş
- Yeni tasarım, macOS Sonoma ile uyumluluk
- Parallels Desktop 19 fiyatı ne kadar?
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Touch ID ile giriş
Yeni tasarım, macOS Sonoma ile uyumluluk
Parallels 19 ile uygulamaları simgeleri ve kullanıcı arayüzü de yenilendi. Gezinme daha da kolaylaştırıldı ve görünüm daha modern hale getirildi. MacOS Sonoma için baştan tasarlanan Parallels 19, Windows programlarından yazdırmayı destekleyen IPP aracılığıyla tamamen yeniden tasarlanmış paylaşılan yazdırma işleviyle geliyor. Ekranları yeniden boyutlandırma, çözünürlük yenileme gibi işlemler daha sorunsuz. Apple Silicon işlemcili Mac’ler için de çoklu dokunma hareketleriyle daha iyi entegrasyon, daha fazla klavye kontrolü gibi geliştirmeler getiriyor.
Parallels Desktop 19 fiyatı ne kadar?
Parallels 19 fiyatı 100 dolardan başlıyor. Pro sürümün fiyatı 120 dolar. Bu fiyatlandırmalar yıllık. Her sene yeni çıkan sürümü denemek yerine aynı sürümde kalmayı yeterli bulanlar için lisans fiyatı 130 dolar. Parallels Desktop for Mac (Standart) 1 yıllık lisans Türkiye’de resmî site üzerinden 3578 TL’den satılıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.