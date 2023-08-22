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    Parallels Desktop 19 yayınlandı: Büyük yeniliklerle geliyor

    Apple Silicon ve Intel işlemcili Mac'lerde Windows programlarını kullanmayı sağlayan Parallels Desktop'ın yeni sürümü yayınlandı. Parallels Desktop 19, dikkate değer yenilikler getiriyor.
    Parallels Desktop 19 indir Tam Boyutta Gör
    Parallels Desktop, 19 sürüme güncellendi. Güncelleme, macOS Sonoma entegrasyonu, yeni tasarım, Touch ID ile parolasız giriş yapma gibi güzel yenilikler getiriyor. Mac’te Windows programlarını çalıştırmak için Parallels Desktop’ı kullananlar için büyük bir güncelleme.

    Touch ID ile giriş

    Parallels 19 Touch ID ile şifresiz giriş Tam Boyutta Gör
    Parallels Desktop 19 ile gelen en önemli yeniliklerden biri; Touch ID desteği. Touch ID, kullanıcının Windows’a parolasız giriş yapmasını ve doğrulama işlemlerini daha kolay yapmasını sağlıyor. Windows şifreleri -Touch ID desteğiyle- macOS anahtar zincirinde saklanıyor.

    Yeni tasarım, macOS Sonoma ile uyumluluk

    Parallels Desktop for Mac 19 Tam Boyutta Gör

    Parallels 19 ile uygulamaları simgeleri ve kullanıcı arayüzü de yenilendi. Gezinme daha da kolaylaştırıldı ve görünüm daha modern hale getirildi. MacOS Sonoma için baştan tasarlanan Parallels 19, Windows programlarından yazdırmayı destekleyen IPP aracılığıyla tamamen yeniden tasarlanmış paylaşılan yazdırma işleviyle geliyor. Ekranları yeniden boyutlandırma, çözünürlük yenileme gibi işlemler daha sorunsuz. Apple Silicon işlemcili Mac’ler için de çoklu dokunma hareketleriyle daha iyi entegrasyon, daha fazla klavye kontrolü gibi geliştirmeler getiriyor.

    Parallels Desktop 19 fiyatı ne kadar?

    Parallels 19 fiyatı 100 dolardan başlıyor. Pro sürümün fiyatı 120 dolar. Bu fiyatlandırmalar yıllık. Her sene yeni çıkan sürümü denemek yerine aynı sürümde kalmayı yeterli bulanlar için lisans fiyatı 130 dolar. Parallels Desktop for Mac (Standart) 1 yıllık lisans Türkiye’de resmî site üzerinden 3578 TL’den satılıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 4 gün önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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