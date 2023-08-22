Parallels Desktop 19 yayınlandı: Büyük yeniliklerle geliyor

Tam Boyutta Gör Parallels Desktop, 19 sürüme güncellendi. Güncelleme, macOS Sonoma entegrasyonu, yeni tasarım, Touch ID ile parolasız giriş yapma gibi güzel yenilikler getiriyor. Mac’te Windows programlarını çalıştırmak için Parallels Desktop’ı kullananlar için büyük bir güncelleme.

Mac için beklenen güncelleme macOS Ventura 13.5.1 yayınlandı 4 gün önce eklendi

Touch ID ile giriş

Tam Boyutta Gör Parallels Desktop 19 ile gelen en önemli yeniliklerden biri; Touch ID desteği. Touch ID, kullanıcının Windows’a parolasız giriş yapmasını ve doğrulama işlemlerini daha kolay yapmasını sağlıyor. Windows şifreleri -Touch ID desteğiyle- macOS anahtar zincirinde saklanıyor.

Yeni tasarım, macOS Sonoma ile uyumluluk

Parallels 19 ile uygulamaları simgeleri ve kullanıcı arayüzü de yenilendi. Gezinme daha da kolaylaştırıldı ve görünüm daha modern hale getirildi. MacOS Sonoma için baştan tasarlanan Parallels 19, Windows programlarından yazdırmayı destekleyen IPP aracılığıyla tamamen yeniden tasarlanmış paylaşılan yazdırma işleviyle geliyor. Ekranları yeniden boyutlandırma, çözünürlük yenileme gibi işlemler daha sorunsuz. Apple Silicon işlemcili Mac’ler için de çoklu dokunma hareketleriyle daha iyi entegrasyon, daha fazla klavye kontrolü gibi geliştirmeler getiriyor.

Parallels Desktop 19 fiyatı ne kadar?

Parallels 19 fiyatı 100 dolardan başlıyor. Pro sürümün fiyatı 120 dolar. Bu fiyatlandırmalar yıllık. Her sene yeni çıkan sürümü denemek yerine aynı sürümde kalmayı yeterli bulanlar için lisans fiyatı 130 dolar. Parallels Desktop for Mac (Standart) 1 yıllık lisans Türkiye’de resmî site üzerinden 3578 TL’den satılıyor.

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