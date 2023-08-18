Önemli hata düzeltmesi içeren macOS Ventura 13.5.1 yayınlandı

Konum servisleri hatası giderildi
Mac kullanıcıları, Temmuz ayından bu yana gerek Apple’ın kendi uygulamaları gerekse de sonradan yüklenen uygulamalar için konum izinlerine erişmeyi ve kontrol etmeyi engeleyen konum gizliliği ayarlarıyla ilgili sorundan şikayet ediyor. Sistem Ayarları - Gizlilik ve Güvenlik - Konum Servisleri altında hiçbir uygulama göremiyordu; ne ayar açılıyordu ne de konumu erişimi olan uygulamalar görülebiliyordu. Yeni yüklenen uygulamaların konum erişimi kontrol edilemiyordu.
Sürüm notlarına göre, macOS 13.5.1 güncellemesi ile konum servisleri beklendiği gibi çalışmaya başladı. Sistem Ayarları - Yazılım Güncelleme bölümünden ücretsiz olarak indirilebiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.