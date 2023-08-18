Önemli hata düzeltmesi içeren macOS Ventura 13.5.1 yayınlandı

Tam Boyutta Gör Apple, Ekim ayında yayınladığı macOS Ventura için önemli bir hatayı gideren macOS Ventura 13.5.1 güncellemesini yayınladı. macOS Ventura 13.5’in yayınlanmasıyla ortaya çıkan konum servislerine ilişkin hata sonunda giderildi.

macOS 14 tanıtıldı! İşte macOS Sonoma ile gelen yenilikler 2 ay önce eklendi

Konum servisleri hatası giderildi

Mac kullanıcıları, Temmuz ayından bu yana gerek Apple’ın kendi uygulamaları gerekse de sonradan yüklenen uygulamalar için konum izinlerine erişmeyi ve kontrol etmeyi engeleyen konum gizliliği ayarlarıyla ilgili sorundan şikayet ediyor. Sistem Ayarları - Gizlilik ve Güvenlik - Konum Servisleri altında hiçbir uygulama göremiyordu; ne ayar açılıyordu ne de konumu erişimi olan uygulamalar görülebiliyordu. Yeni yüklenen uygulamaların konum erişimi kontrol edilemiyordu.

Sürüm notlarına göre, macOS 13.5.1 güncellemesi ile konum servisleri beklendiği gibi çalışmaya başladı. Sistem Ayarları - Yazılım Güncelleme bölümünden ücretsiz olarak indirilebiliyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

macOS Haberleri

Mac için beklenen güncelleme macOS Ventura 13.5.1 yayınlandı