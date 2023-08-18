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    Anlık Bildirim

    Önemli hata düzeltmesi içeren macOS Ventura 13.5.1 yayınlandı

    Apple, Mac kullanıcılarının beklediği güncellemeyi yayınladı. macOS Ventura 13.5.1, konum servislerinin kapatılamamasına yol açan bir hatayı düzeltiyor.         
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    macOS Ventura 13.5.1 yayınlandı Tam Boyutta Gör
    Apple, Ekim ayında yayınladığı macOS Ventura için önemli bir hatayı gideren macOS Ventura 13.5.1 güncellemesini yayınladı. macOS Ventura 13.5’in yayınlanmasıyla ortaya çıkan konum servislerine ilişkin hata sonunda giderildi.

    Konum servisleri hatası giderildi

    Mac kullanıcıları, Temmuz ayından bu yana gerek Apple’ın kendi uygulamaları gerekse de sonradan yüklenen uygulamalar için konum izinlerine erişmeyi ve kontrol etmeyi engeleyen konum gizliliği ayarlarıyla ilgili sorundan şikayet ediyor. Sistem Ayarları - Gizlilik ve Güvenlik - Konum Servisleri altında hiçbir uygulama göremiyordu; ne ayar açılıyordu ne de konumu erişimi olan uygulamalar görülebiliyordu. Yeni yüklenen uygulamaların konum erişimi kontrol edilemiyordu.

    Sürüm notlarına göre, macOS 13.5.1 güncellemesi ile konum servisleri beklendiği gibi çalışmaya başladı. Sistem Ayarları - Yazılım Güncelleme bölümünden ücretsiz olarak indirilebiliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 3 saat önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 gün önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 gün önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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