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    macOS 14 tanıtıldı! İşte gelen yeni özellikler ve macOS Sonoma alacak cihazlar

    Apple WWDC 2023 etkinliğinde yeni işletim sistemi macOS 14 Sonoma duyuruldu. İşte macOS 14 Sonoma güncellemesiyle gelen yenilikler ve güncelleme alacak cihazlar:      
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    macOS 14 tanıtıldı! İşte macOS Sonoma ile gelen yenilikler Tam Boyutta Gör
    Apple, çok kısa bir süre önce WWDC 2023 kapsamında yeni Mac işletim sistemi macOS 14 Sonoma'yı tanıttı. Apple, macOS 14’e ek olarak yeni iOS 17 ve watchOS 10 işletim sistemlerini de bu etkinlikte sergiledi. 5 Haziran'da duyurulan yeni macOS 14, önemli yenilikler ve geliştirmelerle birlikte ekosistemi daha bütün bir hale getiriyor. İşte macOS 14 özellikleri:

    macOS 14 yenilikleri neler ❓

    macOS 14 tanıtıldı! İşte macOS Sonoma ile gelen yenilikler Tam Boyutta Gör
    Öncelik şunu söylemek gerekiyor: macOS 14, devrimsel yeniliklerle gelmiyor. Yapılan düzenlemeler ve getirilen yenilikler daha çok Apple ekosistemine hizmet ediyor.

    Başlıca özellikler, masaüstünde widget desteğinin yanı sıra duvar kağıdı olarak da kullanılabilen yeni hareketli ekran koruyucular. Apple'ın önceki yıllardaki sürüm stratejisine dayanarak, önümüzdeki haftalarda herkese açık beta olarak geliştirici beta sürümünde kullanıma sunulması bekleniyor. Genel kullanıma sunulması ise bu yılın sonlarına doğru bekleniyor.

    macOS 14 tanıtıldı! İşte macOS Sonoma ile gelen yenilikler Tam Boyutta Gör
    Widget'lar artık masaüstündeki kısayollar ve göz atılabilir widget'lar ile bildirimler yerine masaüstünüzde gözükecek. Hatta Mac'inize uygulamayı yüklemeden iPhone widget'larını Mac'te çalıştırabilir, hatta Pixelmator Pro gibi uygulamaları macOS masaüstünüzde kullanabilirsiniz. Widget’lar ayrıca yeni bir pencere açtığında arka planda kaybolacak şekilde tasarlanmış ki bu da odağı artıran bir durum.
    macOS 14 tanıtıldı! İşte macOS Sonoma ile gelen yenilikler Tam Boyutta Gör
    macOS Sonoma, Apple silikonun gücünü kullanarak oyun konusunda da ciddileşiyor. Yeni Oyun Modu, daha iyi kare hızları için oyununuza CPU ve GPU'nuzda en yüksek önceliği veriyor ve AirPods ile Xbox ve PlayStation kumandalarından gelen girişlerdeki gecikmeyi önemli ölçüde azaltıyor. Mac’te oyun arzusunu göstermek için Apple Hideo Kojima'nın duyurusuyla birlikte Death Stranding Director's Cut'ın MacOS'a geleceğini de açıkladı.
    macOS 14 tanıtıldı! İşte macOS Sonoma ile gelen yenilikler Tam Boyutta Gör
    Video konferans da bazı iyileştirmeler alıyor. Yüzünüz kamerada kalırken ekranınızı arkanızda göstermenizi sağlayan Presenter Overlay özelliği ve görünüşe göre tüm video konferans uygulamalarında kullanılabilen AR efektleri yenilikler arasında bulunuyor. Havai fişek gibi yeni efektler de var. Bunlar Facetime, Zoom, Teams ve daha fazlası dahil olmak üzere standart konferans uygulamalarıyla uyumlu olacak.
    macOS 14 tanıtıldı! İşte macOS Sonoma ile gelen yenilikler Tam Boyutta Gör
    Sonoma ayrıca Apple'ın web tarayıcısı Safari için de önemli güncellemeler sunacak. Web uygulamaları artık bildirim desteği ve bunları dock'unuza sabitleme özelliğiyle normal macOS uygulamaları gibi çalışabilecek. Safari deneyimini iş için ya da kişisel olarak kullanmanıza bağlı olarak özelleştirebilmeniz için Profiller desteği de alıyor. Ek olarak özel gezinme pencereleri artık kullanmadığınız zamanlarda kilitlenecek şekilde değiştirildi. Apple ayrıca iCloud Anahtar Zinciri aracılığıyla parola ve şifre paylaşımını kolaylaştırmayı hedefliyor.

    macOS 14 ne zaman çıkacak 📅

    Apple, beklendiği gibi WWDC kapsamında macOS 14’ü duyurdu ve çok kısa bir süre içinde geliştiricilere bir beta sürümü yayınlanacak. macOS 14 Beta’ya erişim için kayıtlı bir geliştirici olmak gerekiyor. Halka açık beta ise yaklaşık bir ay sonra yayınlanacak. Halka açık macOS 14 Beta için de yine Apple’ın Beta Programına katılmak gerekiyor.

    Tam tarih belli olmamakla birlikte macOS 14’ün son kararlı sürümünün sonbaharda kullanıma sunulacağını söyleyebiliriz. Apple, bundan önceki sürümlerde yeni sürümleri genellikle Ekim ayında kullanıma sunmuştu. Benzer bir tarih bekleyebiliriz.

    macOS 14 alacak cihazlar 💭

    • MacBook (2017 veya sonrası)
    • MacBook Pro (2018 veya sonrası)
    • MacBook Air (2017 veya sonrası)
    • iMac (2017 veya sonrası)
    • Mac mini (2018 veya sonrası)
    • Mac Studio
    • Mac Pro (2019 veya sonrası)
    • iMac Pro
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