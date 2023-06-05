macOS 14 tanıtıldı! İşte gelen yeni özellikler ve macOS Sonoma alacak cihazlar

Başlıca özellikler, masaüstünde widget desteğinin yanı sıra duvar kağıdı olarak da kullanılabilen yeni hareketli ekran koruyucular. Apple'ın önceki yıllardaki sürüm stratejisine dayanarak, önümüzdeki haftalarda herkese açık beta olarak geliştirici beta sürümünde kullanıma sunulması bekleniyor. Genel kullanıma sunulması ise bu yılın sonlarına doğru bekleniyor.
macOS 14 ne zaman çıkacak 📅
Apple, beklendiği gibi WWDC kapsamında macOS 14’ü duyurdu ve çok kısa bir süre içinde geliştiricilere bir beta sürümü yayınlanacak. macOS 14 Beta’ya erişim için kayıtlı bir geliştirici olmak gerekiyor. Halka açık beta ise yaklaşık bir ay sonra yayınlanacak. Halka açık macOS 14 Beta için de yine Apple’ın Beta Programına katılmak gerekiyor.
Tam tarih belli olmamakla birlikte macOS 14’ün son kararlı sürümünün sonbaharda kullanıma sunulacağını söyleyebiliriz. Apple, bundan önceki sürümlerde yeni sürümleri genellikle Ekim ayında kullanıma sunmuştu. Benzer bir tarih bekleyebiliriz.
Ekransız değil monitör panelsiz denebilir. Gözlerin ucuna dayamışsın ekranı nihayetinde (sağlığa etkisini zaten geçtik)