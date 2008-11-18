Patriot 1600MHz'de çalışan 3 kanal DDR3 bellek kitlerini kullanıma sundu

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Son dönemde hazırladığı SSD'ler ile sık sık gündeme gelen yüksek performanslı bellek üreticisi Patriot, Intel'in Nehalem platformuna yönelik olarak hazırladığı Viper serisi 3 kanal DDR3 bellek kitlerini duyurdu. Firmanın 1600MHz'de görev yapan yeni bellek kitleri arasındaki farkı kapasiteleri belirliyor zira kitlerden biri 3GB diğeri ise 6GB olarak hazırlanmış.

Patriot tarafından hazırlanan özel ısı emiciler ile desteklenen bellek kitleri Intel'in Core i7 serisi işlemcileriyle X58 yonga seti üzerinde kullanılmak üzere hazırlandı. 9-9-9-24 zamanlamaları ile gelen ve Intel'in Xtreme Memory Profile teknolojisini de destekleyen Viper serisi 3 kanal DDR3 bellek kitlerinin yurt dışı satış fiyatının ise kapasitelerine göre sırasıyla 170$ ve 270$ civarında olduğu belirtiliyor.