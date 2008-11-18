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Patriot 1600MHz'de çalışan 3 kanal DDR3 bellek kitlerini kullanıma sundu

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Patriot 1600MHz'de çalışan 3 kanal DDR3 bellek kitlerini kullanıma sundu
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Son dönemde hazırladığı SSD'ler ile sık sık gündeme gelen yüksek performanslı bellek üreticisi Patriot, Intel'in Nehalem platformuna yönelik olarak hazırladığı Viper serisi 3 kanal DDR3 bellek kitlerini duyurdu. Firmanın 1600MHz'de görev yapan yeni bellek kitleri arasındaki farkı kapasiteleri belirliyor zira kitlerden biri 3GB diğeri ise 6GB olarak hazırlanmış.

Patriot tarafından hazırlanan özel ısı emiciler ile desteklenen bellek kitleri Intel'in Core i7 serisi işlemcileriyle X58 yonga seti üzerinde kullanılmak üzere hazırlandı. 9-9-9-24 zamanlamaları ile gelen ve Intel'in Xtreme Memory Profile teknolojisini de destekleyen Viper serisi 3 kanal DDR3 bellek kitlerinin yurt dışı satış fiyatının ise kapasitelerine göre sırasıyla 170$ ve 270$ civarında olduğu belirtiliyor.


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mertekin 11 yıl
Teşekkürler.

Fiyatlar yerine oturuyor giderek.
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ozzzy222 11 yıl
nehalem hepimizi yakıcak :D 478 socketten 775 e geçişte herkes sistemini satıp 775 e geçmişti piyasa akışı hızlanacak krizde millet kartlara yönelecek gelsin bakalıım benim merak ettiğim nehalemde 2 kanallı ddr3 ler çalışırmı
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