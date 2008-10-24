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Patriot 3 kanal desteği sunan 8 yeni DDR3 bellek kiti hazırladı

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Patriot 3 kanal desteği sunan 8 yeni DDR3 bellek kiti hazırladı
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Yüksek performanslı bellek kitleriyle isim yapan Patriot, Intel'in 3 kanal DDR desteği sunacak Nehalem tabanlı Core i7 serisi yeni nesil işlemcileri için hazırladığı DDR3 kitleirni duyurdu. Viper serisi dahilinde X58 yonga setli anakartlarda kullanılmak üzere hazırlanan yeni kitler, Intel'in XMP teknolojisini de destekliyor. Farklı hızda ve erişim sürelerinde 8 yeni 3 kanal DDR3 bellek kiti hazırlayan Patriot'un modelleri şu şekilde;

- 3GB PC3-12800 | 1600MHz | 8-8-8-2
- 6GB PC3-12800 | 1600MHz | 8-8-8-24

- 3GB PC3-12800 | 1600MHz | 9-9-9-24
- 6GB PC3-12800 | 1600MHz | 9-9-9-24

- 3GB PC3-10666 | 1333MHz | 7-7-7-20
- 6GB PC3-10666 | 1333MHz | 7-7-7-20

- 3GB PC3-10666 | 1333MHz | 9-9-9-24
- 6GB PC3-10666 | 1333MHz | 9-9-9-24

Intel'in Nehalem lansmanına paralel olarak raflardaki yerini almaya başlaması beklenen yeni bellek kitlerinin hangi fiyat seviyesinden kullanıma sunulacağı yönünde henüz net bir fiyat bilgisi bulunmuyor.


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natcenk 11 yıl
ya herşey güzelde şekil kötü be arkadaş:D
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mertekin 11 yıl
Haber için teşekkürler.

Soğutucuları biraz abartmışlar.
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01Mrt 11 yıl
piyasa yılbaşına kadar düzelmez görünüyor... yılbaşından sonra da ne olur bilinmez...
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max975 11 yıl
1333 cas7 çok iyiymiş
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erkanc 11 yıl
Fiyat olarak bence istenen seviyeye gelmedi yaşanan küresel ekonomik krizle beraber dolar aldı başını gidiyor yani firmalar fiyat indirimi yapmadığı sürece sürenin elini yakabilir
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Diablo 11 yıl
Vay be,Triple Channel bellek de çıktı piyasaya...

Patriot zaten mükemmel bellekler üretiyor,Viper serisi kullanıyorum DDR2,hem çok şekilliler,hem de performanslılar.DDR zamanında zaten ünlü bellekleri vardı.

Teşekkürler FX57
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JrMaster 11 yıl
ssdlerde yaygınlaşmalı yoksa olmaz bu iş böyle daha hızlı depolama alanı isteriz
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