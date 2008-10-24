Patriot 3 kanal desteği sunan 8 yeni DDR3 bellek kiti hazırladı

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Yüksek performanslı bellek kitleriyle isim yapan Patriot, Intel'in 3 kanal DDR desteği sunacak Nehalem tabanlı Core i7 serisi yeni nesil işlemcileri için hazırladığı DDR3 kitleirni duyurdu. Viper serisi dahilinde X58 yonga setli anakartlarda kullanılmak üzere hazırlanan yeni kitler, Intel'in XMP teknolojisini de destekliyor. Farklı hızda ve erişim sürelerinde 8 yeni 3 kanal DDR3 bellek kiti hazırlayan Patriot'un modelleri şu şekilde;



- 3GB PC3-12800 | 1600MHz | 8-8-8-2

- 6GB PC3-12800 | 1600MHz | 8-8-8-24



- 3GB PC3-12800 | 1600MHz | 9-9-9-24

- 6GB PC3-12800 | 1600MHz | 9-9-9-24



- 3GB PC3-10666 | 1333MHz | 7-7-7-20

- 6GB PC3-10666 | 1333MHz | 7-7-7-20



- 3GB PC3-10666 | 1333MHz | 9-9-9-24

- 6GB PC3-10666 | 1333MHz | 9-9-9-24



Intel'in Nehalem lansmanına paralel olarak raflardaki yerini almaya başlaması beklenen yeni bellek kitlerinin hangi fiyat seviyesinden kullanıma sunulacağı yönünde henüz net bir fiyat bilgisi bulunmuyor.