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Patriot 32GB kapasiteli SDHC bellek kartını kullanıma sunuyor

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Patriot 32GB kapasiteli SDHC bellek kartını kullanıma sunuyor
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32GB'lık SDHC bellek kartı 16GB'lık modelin hemen üzerine konumlandırılacak

Intel'in Nehalem platformu için 3 kanal DDR3 kitlerini pazara sunması beklenen isimlerden biri olan Patriot, yüksek kapasiteli yeni bir bellek kartı hazırladı. Firmanın SDHC formundaki yeni bellek kartı sunduğu 32GB'lık kapasite ile destek veren taşınabilir cihazlarında yüksek depolama alanına sahip olmak isteyen kullanıcıları hedef alıyor.

Yapılan açıklamaya göre sunulan kapasite ile 9.100 yüksek çözünürlüklü görselin veya 27 saat video'nun saklanabilmesi mümkün. Class 4 derecelendirmesine sahip olan ve 4MB/sn'lik veri transfer hızı sunan 32GB'lık SDHC bellek kartının 5 yıllık garanti ile önümüzdeki günlerde kullanıma sunulması beklenirken fiyatı hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.


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natcenk 11 yıl
32 gb iyi ama 4mb/sn çok az. ban!!
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mertekin 11 yıl
Kapasite büyük hız düşük.Yakında aynısının hızlısı çıkar.Yavaş yavaş yediriyorlar piyasaya.
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XivA 11 yıl
32 gb lik kart için inanılmaz kötü bir veri hızı. 32 gb lik bir bilgi atmaya kalkarsanız 130 Dk. civarı beklemeniz laım ne bu yaw. BAN!
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