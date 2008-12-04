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Patriot 3GB ve 6GB'lık 3 kanal DDR3 bellek kitlerini duyurdu

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Patriot 3GB ve 6GB'lık 3 kanal DDR3 bellek kitlerini duyurdu
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Yüksek performanslı bellek üreticisi Patriot ürün gamına yeni bir 3 kanal DDR3 bellek kiti hazırladı. Intel'in Nehalem tabanlı Core i7 işlemcileriyle birlikte X58 yonga setli anakartlarda kullanılmak üzere hazırlanan yeni bellek kitinin 3GB ve 6GB olmak üzere iki farklı kapasite alternatifi bulunuyor.

PVT36G1600LLK ve PVT33G1600LLK kod adlarına sahip olan kitlerin 1600MHz'de 8-8-8-24 zamanlamalarıyla görev yaptığı ayrıca Intel sertifikasına sahip olduğu belirtiliyor. Fiyatı açıklanmayan bellek kitlerinin ömür boyu garanti ile kullanıma sunuluyor.


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cpu2ram 11 yıl
Patriot un TR distributoru var mı ??? Bir ara evrenshop getirecekti ama sonra vazgeçtiler sanırım.!!
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