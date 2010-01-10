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Patriot, Valkyrie isimli yeni ağ depolama sistemini tanıttı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Patriot, Valkyrie isimli yeni ağ depolama sistemini tanıttı
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Ağ depolama sistemleri hızla gelişiyor ve artan ilgi pek çok firmayı pazara çekiyor. Çok bilgisayarlı çalışma ortamlarında PC'ler arasında hızlı dosya paylaşımına olanak tanıyan ağ depolama sistemleri ya da popüler tanımlamalarıyla NAS cihazları, gelişen özellikleri sayesinde bugün dosya transferine ek olarak modeline göre medya sunucusu veya torrent odaklı download makinesi olarak ta kullanılabiliyorlar.

Yüksek performanslı sistem bellekleri tanıdığımız ve bir süredir SSD sürücüleriyle gördüğümüz Patriot, Valkyrie adını verdiği çift sürücülü ağ depolama sistemini tanıttı. Ev kullanımı ve küçük ölçekli işletmeler için hazırlanan 7 x 7,5 x 10.5-inç boyutlarındaki cihaz, 3.5-inç boyutunda iki sürücü ile 2TB'a kadadr depolama kapasitesi sunabildiği gibi farklı kullanım ihtiyaçları için RAID 0 ve 1 kurulumlarını da destekliyor.

500MHz hızında çalışan gömülü işlemci ve 128MB bellek kapasitesiyle pazardaki en hızlı NAS çözümü olmasa da hedef aldığı kullanıcı kitlesinin beklentilerini sorunsuzca yerine getireceği belirtilen Valkyrie, FTP veya iTunes sunucusu olarak kullanılabildiği gibi tek tuşla yedekleme, internet üzerinden uzaktan erişim dosya kontrolü ve oyun konsollarına içerik akışı gibi özellikleri de bünyesinde barındırıyor.

Patriot'un yeni ağ depolama sistemi Valkyrie, yurt dışında 165$'lık fiyat seviyesinden ön-sipariş listelerinde yer edinmeye başlamış durumda.


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sahafiec 9 yıl
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TELESCOPE 9 yıl
paylaşım için teşekkürler
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