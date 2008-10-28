Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Patriot, Viper serisi bellek kitleriyle 3DMark Vantage hediye ediyor

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
3,8b
1
4
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Patriot, Viper serisi bellek kitleriyle 3DMark Vantage hediye ediyor
Tam Boyutta Gör

SSD pazarına ilgi duyan bir diğer yüksek performanslı bellek üreticisi Patriot, Viper serisi dahilinde hazırladığı bazı DDR2 ve DDR3 bellek kitleriyle müşterilerine 3DMark Vantage test uygulamasını hediye etmeye karar verdi. Tam listesini aşağıda bulabileceğiniz ikisi DDR2, diğer ikisiyse DDR3 olan kitler ile birikte Patriot kullanıcılarına, içerisinde 3DMark Vantage Advanced Edition yüklü olan 2GB kapasiteli Xporter Razzo isimli USB belleğini hediye edecek. Firmanın 3DMark Vantage ile gelen bellek kitleri şu şekilde;

- PVS32G2000LLKNB - DDR3 2GB 2000 MHz Low Latency (9-9-9-24) - Nvidia EPP 2.0 desteği
- PVS32G1800LLKNB - DDR3 2GB 1800 MHz Low Latency (8-8-8-20) - Nvidia EPP 2.0 desteği
- PVS34G1333LLKB - DDR3 4GB 1333 MHz Low Latency (7-7-7-20)
- PVS24G8500ELKNB - DDR2 4GB 1066 MHz Enhanced Latency (5-5-5-15) - Nvidia EPP desteği
- PVS24G6400LLKNB - DDR2 4GB 800 MHz Low Latency (4-4-4-12) - Nvidia EPP desteği

Patriot'un kısa süre içerisinde kullanıma sunulması beklenen yeni bellek kitlerinin ömür boy garanti ile geleceği bildirilirken fiyatları hakkında şimdilik net bir bilgi bulunmuyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
St Batuhan 11 yıl
e yok artık bellek icin ekran kartı test uygulaması :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
max975 11 yıl
zaten bu pazarlama teknikleri ile satabilirler yoksa ddr3 lerin hiç bir artısı yok[>:]
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
IhtiyarDelikanli 11 yıl
inanın şuan ddr3 hiçbiboka yaramıyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Legend. 11 yıl
Hoş bir pazarlama tekniği
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 11 yıl Club 3D HD4870 Overclock Edition video inceleme 11 yıl Pro Evolution Soccer 2009 (PC, Playstation 3 ve Xbox 360) inceleme videosu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Müzikle Zamanda Yolculuk
DH Forum
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Okyanuslar yavaşça dünyanın derinliklerine
Uygulama Haber
Okyanuslar yavaşça dünyanın derinliklerine
Uygulama Haber
Okyanuslar yavaşça dünyanın derinliklerine
Uygulama Haber
Okyanuslar yavaşça dünyanın derinliklerine
Uygulama Haber
Okyanuslar yavaşça dünyanın derinliklerine
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim