Patriot, Viper serisi bellek kitleriyle 3DMark Vantage hediye ediyor

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SSD pazarına ilgi duyan bir diğer yüksek performanslı bellek üreticisi Patriot, Viper serisi dahilinde hazırladığı bazı DDR2 ve DDR3 bellek kitleriyle müşterilerine 3DMark Vantage test uygulamasını hediye etmeye karar verdi. Tam listesini aşağıda bulabileceğiniz ikisi DDR2, diğer ikisiyse DDR3 olan kitler ile birikte Patriot kullanıcılarına, içerisinde 3DMark Vantage Advanced Edition yüklü olan 2GB kapasiteli Xporter Razzo isimli USB belleğini hediye edecek. Firmanın 3DMark Vantage ile gelen bellek kitleri şu şekilde;



- PVS32G2000LLKNB - DDR3 2GB 2000 MHz Low Latency (9-9-9-24) - Nvidia EPP 2.0 desteği

- PVS32G1800LLKNB - DDR3 2GB 1800 MHz Low Latency (8-8-8-20) - Nvidia EPP 2.0 desteği

- PVS34G1333LLKB - DDR3 4GB 1333 MHz Low Latency (7-7-7-20)

- PVS24G8500ELKNB - DDR2 4GB 1066 MHz Enhanced Latency (5-5-5-15) - Nvidia EPP desteği

- PVS24G6400LLKNB - DDR2 4GB 800 MHz Low Latency (4-4-4-12) - Nvidia EPP desteği

Patriot'un kısa süre içerisinde kullanıma sunulması beklenen yeni bellek kitlerinin ömür boy garanti ile geleceği bildirilirken fiyatları hakkında şimdilik net bir bilgi bulunmuyor.