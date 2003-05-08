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PC Labs'dan: EPox 8RDA3+ ve Athlon XP 1700+ ile OC

16 yıl (Son Güncelleme: 16 yıl)
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Diğer
Murat K. "infoman"
Haber Editörü
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EPoX'un Yeni nForce2'si: EPoX 8RDA3+

"EPoX'un popüler nForce2 tabanlı anakartı 8RDA+'ın yenilenmiş ve yeni özellikler eklenmiş modeli 8RDA3+'ı test ettik. 400 MHz FSB, Serial ATA desteği ve 2 LAN kontrolcüsü gibi özellikleri bulunan 8RDA3+'ı detaylıca inceledik."

AthlonXP 1700+ ile Overclock Çılgınlığı

"AthlonXP işlemcileri overclock etmek son zamanlarda oldukça moda. Bu uzun rehberimizde, AthlonXP işlemcilerde overclock işleminin detaylarını aktarıp, merak edilen soruların cevaplarını vermeye çalıştık. Overclock ile elde edeceğiniz performans artışını sunmayı da ihmal etmedik tabii ki."
 


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