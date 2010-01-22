PCMCIA standartları USB-IF çatısı altında toplanıyor

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USB-IF olarak bilinen USB Uygulayıcıları Forumu yaptığı açıklama ile PC Card 16, CardBus PC ve ExpressCard standartlarını tek bir çatı altında buluşturmaya karar verildiğini duyurdu. USB ve PCMCIA çözümlerinin kolayca geliştirilmesi amacıyla yapılan yeni düzenleme çerçevesinde PCMCIA tabanlı ürünler için sertifikasyon ve logo programlarının daha etkin ve verimli gerçekleştirilmesi de hedefleniyor.

PCMCIA standartlarının USB-IF çatısı altına girmesiyle birlikte, kâr amacı gütmeyen PCMCIA organizasyonunun operasyonlarını sonlandırması bekleniyor.