Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

PCMCIA standartları USB-IF çatısı altında toplanıyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
7,4b
1
4
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

PCMCIA standartları USB-IF çatısı altında toplanıyor
Tam Boyutta Gör

USB-IF olarak bilinen USB Uygulayıcıları Forumu yaptığı açıklama ile PC Card 16, CardBus PC ve ExpressCard standartlarını tek bir çatı altında buluşturmaya karar verildiğini duyurdu. USB ve PCMCIA çözümlerinin kolayca geliştirilmesi amacıyla yapılan yeni düzenleme çerçevesinde PCMCIA tabanlı ürünler için sertifikasyon ve logo programlarının daha etkin ve verimli gerçekleştirilmesi de hedefleniyor.

PCMCIA standartlarının USB-IF çatısı altına girmesiyle birlikte, kâr amacı gütmeyen PCMCIA organizasyonunun operasyonlarını sonlandırması bekleniyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Tolgá 9 yıl
olması gereken birşeydi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ExECaLiBuR 9 yıl
Başlı başına gereksiz bir bağlantı birimiydi zaten. Her sene şekil değiştirmesi anlamsızdı. Alınan bileşeni yeni bir notebookta kullanmak mümkün olmuyordu.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
deepestlove 9 yıl
bari 3-4 tane usb 3.0 yuvası koysunlar o boşluğa
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DavutGENC 9 yıl
Sonunda
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim