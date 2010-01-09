Pegatron'dan Tegra 2 tabanlı smartbook: Neo

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Tegra 2 platformunun Nvidia tarafından tanıtılmasıyla birlikte yeni netbook ve smartbook konspetleri de gün ışığına çıkmaya başladı. CES 2010 fuarı kapsamında Tegra 2 tabanlı smartbook konseptini gösteren üreticilerden birisi de Pegatron oldu. Firmanın Neo olarak isimlendirdiği 10.1-inç ekranlı mini-bilgisayar, Android işletim sistemini kullanıyor ve Full HD video hızlandırma desteği sunabiliyor.

Çift renkli tasarımıyla dikkat çekici bir görünüme sahip olan smartbook, Tegra 2 platformu sayesinde 3D hızlandırma desteği de sunuyor. Tegra 2 platformu ARM tabanlı olduğu için masaüstü Windows sürümleriyle çalışmayan Neo, Android başta olmak üzere diğer Linux dağıtımları ve Windows CE gibi işletim sistemleriyle sorunsuzca kullanılabiliyor ve WiFi açık tam gün pil süresi sunuyor.

Aralıklı tuş dizilimiyle ergonomik kullanımın hedeflendiği Pegatron Neo'nun şu an konsept aşamasında olduğu belirtilirken yıl sonuna doğru pazara gireceği bildiriliyor.